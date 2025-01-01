Елка, сосна или пихта: как выбрать новогоднее дерево - советы эксперта
© Pexels/Jonathan BorbaКак выбрать елку
© Pexels/Jonathan Borba
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Празднование Нового года трудно представить без ели. Сейчас на рынке богатый выбор живых и искусственных деревьев, зеленых и других цветов, с шишками или светодиодами на иголках, разной высоты высоты и ширины. Как выбрать елку для дома, чтобы новогодний символ гармонично вписался в интерьер квартиры и простоял долго, - в материале РИА Новости.
Разновидности новогодних деревьев
В список важных предновогодних задач, помимо подготовки подарков, входит выбор елки. Трудно представить праздник без нарядного дерева, щедро увешанного шариками и гирляндами. Сегодня дома ставят не только елки и сосны. Кроме того, существенно расширился ассортимент декора.
Какие деревья можно купить к Новому году:
1. Ель. Дерево ценят за приятный хвойный аромат, стойкий, свежий и ненавязчивый. Для праздника подходят разные виды елок, отличающиеся цветом, длиной иголок и ценой. Разновидности:
- обыкновенная. Неприхотливое вечнозеленое дерево в форме конуса с короткими заостренными иголками длиной от одного до трех сантиметров. В природе высота елей может достигать 40 метров и более, для новогодних нужд используют молодые деревья высотой, как правило, до трех метров;
- голубая. Вечнозеленый хвойник приятного цвета с оттенками от серебристо-голубого до изумрудного. Эту ель ценят за красоту — дерево с пушистыми ветками гармонично впишется в любой интерьер;
- канадская. Декоративное растение, которое также называют глаука коника или просто конинка. Отличается правильной формой, мягкими иголками и небольшими размерами;
Новогодний базар в ЦУМе
2. Сосна. Первое достоинство сосны — опрятный внешний вид: дерево всегда выглядит пушистым и нарядным. Второе — иголки: длинные, тонкие и потому, в отличие от хвоинок елки, не такие колючие. Еще один плюс — длительность использования, говорит эксперт Александр Кузнецов, руководитель онлайн-магазина живых елок:
"Сосна в среднем стоит три недели и не осыпается. У обычной русской ели биологический срок жизни короче, из-за чего опадание хвои может начаться уже через 10 дней".
Отличительная особенность сосны — сильный аромат и активное выделение смолы, что устраивает далеко не всех (можно испачкаться в процессе украшения).
3. Пихта. В природе существует около полусотни разновидностей этого вечнозеленого хвойника, отличающегося пышной и мягкой хвоей, правильной формой и приятным запахом. Для Нового года принято использовать кавказскую пихту (она же — датская ель, пихта Нордмана). Ее родина - Кавказ, однако хвойник хорошо прижился в Западной Европе, в частности, в Дании. Дерево с голубоватым оттенком неприхотливо, хорошо чувствует себя в помещении, иголки долго не осыпаются. Аромат не такой сильный, как у обыкновенной или голубой ели. Также в качестве новогоднего атрибута используют пихту Фрайзера.
4. Туя. Декоративное растение относится к хвойным, хотя вместо привычных хвоинок у него и налегающие друг на друга чешуйки. Оно может дополнить праздничное убранство. Насыщенный зеленый цвет, богатый выбор размеров (маленькие туи в горшках красиво встанут на подоконнике или письменном столе) и доступность являются отличительным чертами этих растений.
Продажа новогoдней продукции в OBI
Виды новогодних елок
Туя, пихта или ветки можжевельника — свобода в выборе новогодних деревьев пока не приуменьшила популярности елок, которые по-прежнему входят в топ продаж:
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"По опыту могу сказать, что перед Новым годом чаще всего покупают русские ели и сосны – деревья, относящиеся к эконом-сегменту. Также пользуются спросом датские елки и пихты Фрайзера, это уже средний и премиум-сегмент", - отмечает Александр Кузнецов.
Когда человек останавливает свой выбор на классической новогодней елке, встает вопрос: какую брать? Живую или искусственную? У каждого варианта есть свои особенности, которые важно учитывать при покупке:
Живая ель
1. Живая ель срезанная.
Для многих живая елка — это семейная традиция. Срубленное дерево при должном уходе будет радовать внешним видом и запахом не один день. Но после праздников елку нужно утилизировать, отдав на переработку.
Тем, кто любит настоящие елки, но против вырубки (даже легальной), может подойти вариант в горшке.
2. Живая елка в горшке.
В горшках продают, как правило, елки небольших размеров. Такие деревья хорошо чувствуют себя в помещении, из-за медленных темпов роста могут подойти для многолетнего использования. Когда надоест держать такое дерево дома, его можно высадить в грунт.
Ёлочный базар в Геленджике
Искусственная ель
Основное преимущество — возможность неоднократного использования. Отсутствие хвойного запаха могут компенсировать специальные ароматизаторы. Но для хранения такой елки потребуется дополнительное место на антресоли или в гардеробе.
Где покупать живую ель
Приятный аромат живой ели не сравнить ни с чем. Несколько дней, а то и несколько недель дерево будет радовать домочадцев, наполняя квартиру запахом леса. Где можно купить живую новогоднюю елку:
- на елочном базаре;
- в питомнике хвойных растений;
- в лесничестве, получив разрешение на самостоятельную вырубку;
- с доставкой на дом при заказе в интернет-магазине.
Любой из указанных вариантов не вредит экосистеме в случае, если торговля легальна и деревья специально выращивались для продажи или были срублены в лесу при противопожарных или строительных работах, прореживании лесополосы и т.д.
Законность сделки определяет наличие у продавца:
- разрешения на торговлю,
- документов (фитопаспорт, товарно-транспортная накладная и пр.),
- кассового аппарата,
- упаковочного материала,
- измерительной линейки,
- книги отзывов и предложений.
© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкМужчина грузит на автомобиль ёлки, срубленные на территории Бердского лесхоза в Новосибирской области
Мужчина грузит на автомобиль ёлки, срубленные на территории Бердского лесхоза в Новосибирской области
Базары для продажи елей оформляют соответствующим образом: ограждают, красиво освещают, снабжают вывеской с названием, юридическим адресом, графиком работы.
Если хочется самому срубить елку, необходимо обратиться в местное управление лесного хозяйства. Там расскажут, что нужно для оформления разрешения, какие делянки для этого предназначены.
Самовольная вырубка незаконна и грозит штрафом (4000 рублей для простых граждан, до 40 000 рублей для должностных и до 300 000 рублей для юридических лиц), в некоторых случаях — исправительными работами и/или лишением свободы.
Когда покупать елку
Единого мнения по вопросу, когда лучше покупать елку, нет. Тем, кто ценит большой выбор, не любит суету и спешку, можно озадачиться подбором как только начнется активная торговля. Происходит это, как правило, в начале декабря. Опасность такой заблаговременной покупки кроется в том, что к Новому году числу живое дерево осыплется, поэтому в этом случае лучше выбрать искусственную ель.
Выбор дерева накануне Нового года имеет свои достоинства и недостатки. Елка не успеет надоесть, создаст приподнятое настроение как раз к торжеству. Однако ассортимент деревьев в конце месяца уже не такой богатый, как в начале сезона елочной торговли.
Можно выбрать "золотую середину", отправившись за новогодней елкой во второй половине декабря или, если речь идет о приобретении онлайн, сделать предварительный заказ:
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"Я рекомендую делать предзаказ на понравившуюся ель, — говорит эксперт Александр Кузнецов. — И тогда дерево уже привезут в определенную дату. Откладывать покупку на 31 декабря не советую: не факт, что цена на елки будет ниже, да и выбор останется небогатым. В прошлом году деревья на складах стали заканчиваться уже 25 декабря. Да и в последний день года тяжело украсить елку, поскольку хватает других забот: приготовить праздничный ужин, нарядиться, упаковать подарки".
Как выбрать живую елку
Перед покупкой важно выбрать место под елку и измерить его габариты.
На что важно обратить внимание при покупке живой елки:
- высота. Подбирают с учетом высоты потолка в квартире или в доме. Брать дерево, задевающее макушкой потолок, не стоит — придется обрезать ее, чтобы повесить звезду или другое украшение. Небольшие ели способны гармонично вписаться в большое помещение, если ставить их не в центр, а в угол. Оптимальным вариантом для типовой квартиры может считаться елка высотой от 1,5 до 2-2,3 м (при высоте потолков от 2,7 до 3 м).
- толщина ствола. При выборе дерева важна толщина ствола. Для ели (а также сосны и пихты) высотой от полутора до двух метров минимальным считается диаметр в шесть-семь см. Дерево с тонким стволом будет гнуться под тяжестью собственных веток и украшений.
- прочность веток. Как и ствол, ветки не должны быть слишком тонкими, иначе они могут сломаться под тяжестью украшений. Для проверки на прочность нужно аккуратно согнуть одну ветку. У здорового дерева хвоя мягкая, а ветки эластичные, легко гнутся и выпрямляются.
- цвет. Насыщенный зеленый цвет с оттенками от серебристого до голубого говорит о том, что это хорошее, качественное дерево. Оттенки рыжего и желтого — признаки обезвоживания, значит, хвоя скоро осыплется.
- здоровье. О здоровье выбранного дерева свидетельствуют наличие смолы и хвоинок на стволе, отсутствие на нем темных пятен, плесени. Место спила должно быть чистым, светлым. Когда речь идет о покупке ели в горшке, следует обратить внимание на грунт, он должен быть слегка влажным.
- запах. Почувствовать аромат ели можно, разломив в пальцах одну-две хвоинки. Если дерево не источает запах, то оно, скорей всего, засохло или перемерзло.
- пышность. Здоровое дерево отличают ровные прямые хвоинки, которые хорошо держатся на ветке. Проверить, сохранится ли пышность, можно слегка тряхнув веточки. Если иголки осыпаются, елка быстро "облысеет".
Открытие елочных базаров в Москве
Как выбрать искусственную елку
Подготовка к покупке искусственной ели, как и настоящей, начинается с выбора места, где она будет стоять. В маленькую комнату резонно взять небольшое дерево, в просторный зал можно поставить новогоднюю елку повыше. Важно помнить о том, что после каникул дерево со всеми украшениями придется где-то хранить.
Отличительная черта искусственного дерева — материал, из которого оно изготовлено. Современные производители чаще всего используют поливинилхлорид, нарезая из него хвою, добавляя светодиодные нити, используя ПВХ-леску. Такие ели являются одними из самых доступных по цене. Литые деревья из резины (PE-резина) смотрятся как настоящие, отличаются красотой и долговечностью. К недостаткам можно отнести высокую по сравнению с моделями из ПВХ стоимость.
Основная опасность искусственной елки — токсичность. Наличие стойкого запаха пластмассы негативно отражается не только на настроении, но и на здоровье. Потому покупать ели следует при наличии бумаг, подтверждающих безопасность материалов, — сертификатов соответствия и пожарной безопасности.
На что еще важно обратить внимание:
- качество хвоинок (не должны осыпаться);
- надежная подставка;
- гарантия (на товары из ПВХ достигает 10-12 лет, на литые конструкции до 30 и выше);
- цвет. Зеленая, голубая, золотистая, белая — из многообразия цветовой гаммы нетрудно выбрать ту, что лучше всего подойдет под интерьер.
Искусственная или настоящая: советы по выбору новогодней ели
13 декабря 2024, 12:51
Уход за новогодней елью
Правильный уход дольше сохранит жизнь настоящей елки и продлит срок службы искусственной. При покупке живой нужно решить вопрос с транспортировкой. Если вы понесете дерево в руках, стоит выбрать ближайший к дому елочный базар. Перевозка на машине требует аккуратного размещения в салоне или на крыше багажника. Само дерево следует аккуратно упаковать и перевязать.
О чем еще важно помнить:
- не нужно сразу заносить ель в теплую квартиру. Перепад температур плохо скажется на ее состоянии. Лучше немного подержать дерево в подъезде или на балконе.
- увлажнение необходимо. Чаще всего ели ставят в ведро с водой, но может подойти и горшок с землей (ее нужно будет периодически поливать).
- на состоянии елки положительно сказывается подкормка питательными растворами.
Основная причина, которая может ускорить осыпание хвои, — пересушивание ели, говорит эксперт:
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"Не стоит ставить елку рядом с батарей, камином или другим нагревательным прибором, — рассказывает Александр Кузнецов. — Это негативно скажется на состоянии дерева. А вот регулярное опрыскивание веток, напротив, пойдет елке на пользу".
Уход за искусственной елью требует, в первую очередь, бережного отношения к ее сборке и разборке. Ветки следует аккуратно распрямлять, давая хвоинкам самостоятельно принять правильное положение. Как правило, на то, чтобы полностью распушиться, дереву требуется два-три дня.
Одни искусственные ели можно мыть, другие — протирать влажной тряпочкой. Особенности влажного ухода указаны в инструкции, потому не будет лишним ее прочитать.
Правильное хранение напрямую влияет на внешний вид синтетического дерева. Такие ели рекомендуется убирать в коробку или контейнер и ставить в теплое помещение, в котором нет высокой влажности и скачков температуры. Уличный неотапливаемый гараж или сырой подвал для елки не подойдут.
Утилизация живой елки
Когда новогодние праздники подходят к концу, обычно встает вопрос, куда деть елку? Не стоит спешить и выбрасывать ее на помойку — хвойник еще может пригодиться.
"Есть специальная программа "Подари елке вторую жизнь", в рамках которой деревья, оставшиеся после праздника, направляют на переработку, к примеру, их них делают мульчу (органическое покрытие для почвы, улучшающее ее свойства, — прим. ред.)", - поясняет Александр Кузнецов.
Помимо этого, новогодние деревья можно использовать в декоративных целях (например, для обустройства клумбы на даче), для растопки печей, в зоопарках и центрах реабилитации животных (для вольеров, как кормовую базу). Как правило, уже в середине января в городах начинают работать специальные пункты приема.
Если не получается самостоятельно сдать ель на переработку, можно воспользоваться услугой по вывозу и утилизации деревьев, которую предлагают некоторые фирмы.
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