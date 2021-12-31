https://ria.ru/20211231/biokamin-1766263690.html

Спирт вместо дров: как выбрать недорогой и безопасный биокамин

Как выбрать биокамин в 2022 году: лучшие модели, преимущества и недостатки

Спирт вместо дров: как выбрать недорогой и безопасный биокамин

Выбор в пользу биокамина в современном мире обусловлен его экологичностью, простотой эксплуатации и большим разнообразием форм и размеров. Благодаря своим... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T08:32

2021-12-31T08:32

2021-12-31T10:07

общество

италия

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Выбор в пользу биокамина в современном мире обусловлен его экологичностью, простотой эксплуатации и большим разнообразием форм и размеров. Благодаря своим преимуществам такие очаги активно набирают популярность, компенсируя недостатки классических дровяных вариантов. В чем плюсы и минусы биокаминов, нужно ли согласовывать установку в квартире и какое топливо лучше выбрать — в обзоре РИА Новости.БиокаминыСегодня камины устанавливают уже не для обогрева помещения, а чтобы добавить уюта, комфорта и создать особую атмосферу. Жители частных домов могут выбрать любой вариант, включая традиционный дровяной. В квартире такая роскошь чаще всего недоступна из-за сложности установки. Отличная альтернатива в таком случае – спиртовой, или биокамин: безопасный и экологичный очаг с живым пламенем. В нем в качестве горючего используется биотопливо.Впервые такой камин появился в Италии в 1970-х годах, когда инженеру-изобретателю Джузеппе Лучифора пришла в голову идея использовать вместо обычных дров технический спирт. С того времени такие очаги начали набирать популярность во многих странах, заменяя традиционные.Благодаря своей мобильности, экологичности и автономности биокамины можно встретить в помещениях разных форматов и размеров: в уличных кафе, ресторанах, беседках, частных домах, квартирах, на дачах. Бывает, что их устанавливают в офисах.В биотопливе, используемом для такого камина, высока концентрация спирта, который получают из растительных культур. В процессе его горения не выделяются дым и копоть, что можно считать большим преимуществом перед традиционными дровяными топками. К слову, именно из-за этой особенности установку биокамина не нужно ни с кем согласовывать и получать какие-либо разрешительные документы.Как выбрать биокаминГлобально важны два фактора: бюджет, которым располагает покупатель, и его жилищные условия. Биокамины различаются по типам установки, мощности и т.п. Выбирать нужно исходя из размера помещения, его планировки и интерьера.По типу установкиПо типу установки биокамины делятся на настенные, настольные, напольные, встраиваемые, угловые и уличные.НастольныеНастольные биокамины отличаются небольшим весом и относительно компактным размером. Их легко можно переносить с места на место. Существенный плюс этого варианта — большое разнообразие форм и стилей. Часто настольные биокамины используют в кафе и ресторанах, чтобы украсить интерьер и сделать его уютнее.НастенныеТакие биокамины по размеру больше настольных и крепятся к опоре. Единственный недостаток настенного варианта – немобильность.НапольныеНапольный биокамин тоже может быть различных форм, размеров и моделей. Как и настольный, это нестационарный вариант, поэтому его можно установить в любой комнате и переносить по необходимости. Если камин какое-то время не используется (например, летом), можно убрать его в кладовку до наступления холодов.ВстраиваемыеТакой тип биокамина устанавливают в защитном коробе в заранее подготовленную нишу в стене. Перемещать его, понятно, нельзя, но зато такой вариант визуально можно сделать наиболее близким к классическому дровяному. Кроме того, встроенный биокамин может быть достаточно большим.УгловыеУгловой биокамин — это разновидность встраиваемого. Главное отличие состоит в том, что у такой конструкции только один открытый взгляду угол – правый или левый. Угловой очаг удобен в небольших комнатах или помещениях сложной планировки. Но его нередко также выбирают из-за более оригинального вида.УличныеТакие устанавливают на открытом воздухе — в беседках, на террасах домов или в уличных кафе. Как правило, уличные биокамины отличаются от других типов массивностью и габаритами — они должны быть надежными и устойчивыми.По типу управленияВыделяют биокамины трех типов управления — механические, автоматические и полуавтоматические.МеханическиеЧтобы развести огонь в механическом биокамине, в топливный блок необходимо залить горючее и поджечь его с помощью зажигалки с длинным носиком. Тушат пламя с помощью задвижек на горелке. Привязки к электричеству нет, поэтому не нужно заботиться о проводке или розетке рядом. Механический биокамин также считается самым доступным по цене вариантом.АвтоматическиеВ отличие от механических моделей, требующих выполнять все основные манипуляции (разжигать и гасить пламя) вручную, автоматические биокамины практически полностью работают автономно. Единственное, что нужно делать – наполнять бак биотопливом.Такой тип устройств считается самым безопасным, так как пользователю не нужно иметь дело с открытым огнем. Плюс они оснащены разного рода датчиками, которые контролируют все параметры окружающей среды, и в случае чего пламя сразу гаснет. У автоматических моделей есть блокировка дверцы для защиты детей, бывает встроенный модуль Wi-Fi, который дает возможность управлять пламенем с помощью смартфона или пульта. Для работы такого биокамина потребуется подключение к электросети.ПолуавтоматическиеПолуавтоматическим моделям, как и автоматическим, нужно электричество. Они тоже оснащены датчиками безопасности и блокировкой, но нет пульта ДУ и встроенного Wi-Fi, меньше уровней регулировки пламени. От механических моделей полуавтоматические отличаются большей емкостью бака для биотоплива.По мощностиМощность биокаминов варьируется от 0,5 до семи киловатт. Наименьшая — у небольших настольных моделей. Биокамины мощностью около одного киловатта могут обогреть комнату площадью 10 квадратных метров. Наиболее распространенная мощность – 2,5 киловатта. Такой биокамин можно использовать для отопления помещений до 25 квадратных метров.По объему топливного бакаБиокамины укомплектовывают баками большого диапазона объемов: от 0,5 до девяти литров. Расход топлива зависит от двух факторов: мощности прибора и его режима работы. В среднем тратится 300-700 миллилитров в час. Одним из главных недостатков биокамина считается то, что топливо должно полностью выгореть до момента заливки следующей порции.По топливуГорючее для биокаминов может быть двух видов: жидким и гелеобразным.Но консистенция - не единственное различие между ними. Жидкое топливо, биоэтанол, производится путем ферментации пшеницы, тростникового сахара, свеклы, кукурузы и других сельскохозяйственных культур. Биоэтанол характеризуется высоким КПД, но имеет незначительную теплоотдачу. При этом он считается более комфортным в использовании.Гель вырабатывают из изопропанола (изопропилового спирта) с добавлением морской соли, воды и специальных загустителей. Такое топливо прозрачное, в его состав входят различные присадки, которые влияют на цвет пламени и запах, исходящий от него. На геле огонь, как правило, насыщенно-желтый, и можно даже услышать потрескивание, словно в настоящем дровяном камине. Этот звук обеспечивают крупицы соли, содержащиеся в топливе.Несмотря на разную консистенцию, процессы горения в обоих случаях происходят без выделения газа, дыма и иных опасных для человека соединений.По материалу изготовленияЧаще всего биокамин представляет собой конструкцию из металла и стекла. Иногда при изготовлении или в декоре применяют камень или дерево. Эксклюзивные дорогие модели могут быть выполнены из экзотических или даже драгоценных материалов.По функциональностиФункциональность и комплектация – важный фактор при выборе модели биокамина.Стоит обратить внимание на такие факторы, как время горения (обычно составляет от двух до четырех часов), регулировка уровня пламени, способ работы (только на топливе или еще и на электричестве).Комплектация в рамках одной категории каминов обычно разнится не сильно. Приятным бонусом, повышающим безопасность, будет воронка для топлива.По безопасностиПеред покупкой и началом эксплуатации биокамина нужно обратить внимание на качество горелки. Стоит убедиться, что она выполнена из огнеупорного материала, это можно уточнить у продавца.Топливный блок должен обеспечивать непроницаемость для жидкостей: из камина не должно вытекать горючее.Рекомендуемый материал для стенок камина — нержавеющая сталь. Есть модели с абсолютно открытым пламенем, но защитное стекло существенно повысит уровень безопасности. Это критически важный элемент, если в доме есть дети и животные.По дизайнуФункционал биокаминов никак не отражается на их внешнем виде. Довольно простое устройство позволяет избежать зависимости дизайна от конструктивных особенностей очага. Поэтому биокамины могут быть самых разнообразных форм и размеров. Производители стараются следить за тенденциями, чтобы соответствовать запросам покупателей.Тем не менее чаще всего биокамины используют в современных минималистичных интерьерах. Наибольшей популярностью пользуются модели со стеклянными вставками большой площади.По ценеНа сегодняшний день стоимость очагов варьируется от трех тысяч рублей до трех миллионов. Цена биокамина зависит от типа (механический, автомат или полуавтомат), размера, материалов корпуса, функционала, комплектации. Автоматические модели намного дороже механических. Недорогие модели обслуживаются полностью вручную, у них минимальный набор функций.Преимущества и недостатки биокаминовПопулярность биокаминов объясняется целым рядом их достоинств:Владельцы биокаминов выделяют и минусы:

https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html

https://ria.ru/20201215/podarki-1589400576.html

https://realty.ria.ru/20150902/406034593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, италия, новый год