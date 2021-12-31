https://ria.ru/20211231/kamin-1766271041.html

Русский, кантри или классика: как самому сложить камин

Камин своими руками: как сделать, пошаговая инструкция, фото

Русский, кантри или классика: как самому сложить камин

Камин в современном доме нужен не столько для обогрева, сколько для оформления интерьера и особой атмосферы. Его вполне можно сделать своими руками, если учесть РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:06

2021-12-31T10:06

2021-12-31T18:42

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Камин в современном доме нужен не столько для обогрева, сколько для оформления интерьера и особой атмосферы. Его вполне можно сделать своими руками, если учесть все нюансы и соблюсти требования безопасности. Плюсы и минусы каминов, список необходимых инструментов и материалов и пошаговая инструкция по кладке — в материале РИА Новости.КаминКамин — это, по сути, разновидность печи, главные отличительные особенности которой — открытая, обычно размещенная фронтально топка и прямой дымоход. Вопреки весьма распространенному заблуждению, такая конструкция способна давать много тепла. При этом камин, скорее, западноевропейская история: в качестве очага и для отопления на территории нашей страны традиционно использовали русскую печь. Сегодня необходимости в камине практически не бывает: в квартирах, где он изначально предусмотрен (например, в парижских домах XVIII века), порталы оставляют в декоративных целях, но функциональные образцы нередко можно встретить в загородных домах по всему миру.“Камин способен преобразить интерьер и добавить ему оригинальности, особенно если выбрать не классические каменные модели, а более современные, из металла, — говорит Елена Агафонова, частный предприниматель, занимающийся печами. — Можно разместить его в центре комнаты, выстроить планировку вокруг него — получится небанальное решение и место, где будет собираться вся семья”.Плюсы и минусыПрежде чем строить камин, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки такого типа очага.Плюсы:Минусы:Разновидности и типыКамины различаются по конструкции, виду используемого топлива, стилю. Чтобы составить общее представление, можно рассмотреть наиболее распространенные варианты.По конструкции и способу установкиПо типу топливаСтилиСегодня стиль камина практически не зависит от его конструктивных особенностей — практически любой очаг можно гармонично вписать в интерьер.Как сделать камин своими рукамиСделать традиционный камин своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, вполне возможно. Главное здесь — грамотное проектирование, четкие расчеты, подбор правильных материалов и строгое соблюдение правил безопасности.“Собранный своими руками камин, даже с некоторыми огрехами и банальными решениями, может вызывать более теплые чувства, чем работа мастера. Он в любом случае потребует регулярного обслуживания, которое добавит хлопот при поддержании чистоты в доме. Но эффект стоит того”, — говорит Вардан Аратюнян, частный предприниматель, эксперт по печам и каминам.ПодготовкаПодготовительный этап включает в себя замеры помещения, создание подробных планов будущего камина, подбор материалов и составление сметы.Проектирование и расчетПрежде чем начинать строить дровяной камин, необходимо разработать его проект. Для этого нужно понимать, какие составные части у него есть. Примерный перечень обязательных элементов:Отдельно необходимо позаботиться о футеровке — специальной внутренней отделке из огнеупорных материалов. Топочная камера со встроенным зольником может быть установлена на специальном кирпичном постаменте (высота — от 30 сантиметров), а образовавшееся внизу пространство можно использовать для хранения дров.В целом составить проект несложно: нужно тщательно снять замеры в выбранной части комнаты и исходя из них рассчитать объемы будущего камина.БюджетКонечная стоимость камина будет зависеть от цены материалов и оборудования.Дорогим может быть, например, готовый дымоход. Его цена складывается из материала, производителя и метража. Самый бюджетный вариант — модульный стальной одноконтурный, сделанный в России: 120-сантиметровые фрагменты стоимостью около 300 рублей можно найти в магазинах популярных строительных сетей. Если брать дорогую керамическую трубу иностранного бренда, то счет может пойти на десятки тысяч рублей.Если в доме есть рабочий кирпичный дымоход, можно воспользоваться им, и тогда дополнительные расходы не понадобятся. Главное — убедиться в его исправности и безопасности.Сэкономить можно за счет облицовки камина — выбрав более бюджетные варианты. Одной из самых существенных статей расходов при самостоятельной работе могут стать стройматериалы, особенно учитывая рост цен на них — кирпич, глина, бетон и т.п. — и инструменты. По примерным подсчетам экспертов, самостоятельная постройка камина редко обходится меньше чем в 300 тысяч рублей.РасположениеВыбирать место для камина нужно с учетом конструктивных особенностей помещения и дома в целом. Об этого будет зависеть и тип очага. Например, для популярных в последнее время каркасных домов подходят варианты с нулевым зазором или автономные, но традиционный камин, для которого нужен полноценный фундамент, такой постройке противопоказан. Важно представлять, куда и как будет выведен дымоход, какой длины и конструкции он понадобится в зависимости от расположения очага. Это, в частности, может помочь сократить лишние траты.В остальном главное, чтобы открытый огонь, искры и вылетающие угольки не угрожали неизолированным стенам, полу, мебели вокруг и самим домочадцам. Для этого нужно рассчитать оптимальные расстояния от предметов обстановки и защитить все близлежащие покрытия специальными материалами. Не стоит устанавливать камин в непроветриваемой или очень маленькой комнате. Тепло от огня должно равномерно рассеиваться, не принося неудобств.Когда место для камина определено, нужно начертить на полу площадку каминного стола (основания камина) и наметить отверстие для дымохода или трубы.Инструменты и материалыВсе необходимое для постройки камина обычно есть в любом строительном или специализированном магазине. Примерный список инструментов:Материалы:Количество материалов нужно рассчитывать по размеру камина. Как правило, на классический английский камин с дымоходом уходит примерно около 300 керамических кирпичей, 130 шамотных, четыре-пять мешков песка, один-два глины и один — цемента.Создание каминаКогда проект готов и материалы закуплены, можно приступать непосредственно к работам. Возведение дровяного камина в частном доме начинают с подготовки фундамента.ФундаментНужно вырезать в полу отверстие по разметке каминного стола, спроецировать ее в подполье, выкопать яму со смещением по 20 сантиметров в каждую сторону, дно утрамбовать и заполнить смесью песка с добавлением гравия.Сам фундамент может быть из бетона (или пенобетонных блоков), красного кирпича или бутового камня. Для повышения прочности бетонной конструкции используют арматуру и металлические уголки.Когда фундамент готов, перед началом кладки советуют положить на него гидроизоляцию.МатериалыПеред тем как приступать непосредственно к кладке, важно понимать, какие материалы для какого этапа будут использоваться:КладкаКладка — основной этап, это строительство каркаса камина. Раствор для нее должен быть приготовлен на основе шамотной глины и кварцевого песка. Используемый кирпич специалисты советуют перед началом работ на несколько минут погрузить в воду: так в них не будет впитываться раствор, конструкция станет крепче.Начинают с “подвального”, или “цокольного” ряда. Первый ряд ставится на ребро, остальные — плашмя.Далее элементы укладывают в такой последовательности:Детальные схемы-порядовки и видеоинструкции можно найти в интернете.ДымоходПосле каркаса можно приступать к строительству или установке готового дымохода. В сечении он должен быть равен 10 % от площади портала камина. Если дымоход кладут из кирпича, он должен постепенно сужаться, переходя в дымовую трубу. Для этого лучше заранее подобрать детальную схему. Важно армировать стенки, а также сразу же затирать все швы и удалять остатки раствора с внутренней стороны: в любой неровности позже будет скапливаться сажа.Дымовую трубу на необходимой высоте сужают до одного кирпича и закрывают заслонкой. Сверху она должна быть надежно защищена от осадков, для этого используется колпак из оцинкованного листового металла.Стоит помнить, что когда камин не используется, дымоход становится причиной сквозняков. Для избежания этого внутри устанавливаются специальные клапаны или задвижки. Их нужно не забывать открывать при разведении огня.Виды дымоходовВ современном печном деле используют следующие основные разновидности дымоходов:У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Модульные стальные одноконтурные — самые бюджетные, особенно при небольшом метраже. Однако служат они не так долго, максимум 15 лет. Наиболее популярными сегодня считаются более дорогие сэндвич-конструкции и керамические дымоходы. Срок их службы составляет 20-30 лет.Пошаговая инструкция

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574854163.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191007/1559451824.html

https://realty.ria.ru/20210318/privedeniya-1601696945.html

https://ria.ru/20190102/1548991090.html

https://ria.ru/20211216/oteli-1763804133.html

https://ria.ru/20211231/biokamin-1766263690.html

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общество, жилье, россия