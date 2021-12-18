https://ria.ru/20211218/elka-1764224142.html

Как выбрать искусственную елку

Как выбрать искусственную елку - РИА Новости, 18.12.2021

Как выбрать искусственную елку

Искусственные елки давно вошли в нашу жизнь как достойная альтернатива капризным и сыпучим натуральным. Традиционные зеленые или разноцветные, миниатюрные или... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:00

2021-12-18T09:00

2021-12-18T09:00

инфографика

общество

новогодняя елка: живая или искусственная

праздник

новый год

подготовка к новому году

подготовка к новому году и рождеству

ель

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Искусственные елки давно вошли в нашу жизнь как достойная альтернатива капризным и сыпучим натуральным. Традиционные зеленые или разноцветные, миниатюрные или под потолок, похожие на натуральные или стилизованные — новогоднюю красавицу можно подобрать практически на любой вкус. Стоимость зависит от качества сырья, особенностей крепежа веток и огнестойкости изделия. О том, как выбрать елку, которая прослужит долго и не испортит праздник, — в инфографике Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новогодняя елка: живая или искусственная, праздник, новый год, подготовка к новому году, подготовка к новому году и рождеству, ель, инфографика