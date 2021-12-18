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Как выбрать искусственную елку
Как выбрать искусственную елку - РИА Новости, 18.12.2021
Как выбрать искусственную елку
Искусственные елки давно вошли в нашу жизнь как достойная альтернатива капризным и сыпучим натуральным. Традиционные зеленые или разноцветные, миниатюрные или... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:00
2021-12-18T09:00
2021-12-18T09:00
инфографика
общество
новогодняя елка: живая или искусственная
праздник
новый год
подготовка к новому году
подготовка к новому году и рождеству
ель
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Искусственные елки давно вошли в нашу жизнь как достойная альтернатива капризным и сыпучим натуральным. Традиционные зеленые или разноцветные, миниатюрные или под потолок, похожие на натуральные или стилизованные — новогоднюю красавицу можно подобрать практически на любой вкус. Стоимость зависит от качества сырья, особенностей крепежа веток и огнестойкости изделия. О том, как выбрать елку, которая прослужит долго и не испортит праздник, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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общество, новогодняя елка: живая или искусственная, праздник, новый год, подготовка к новому году, подготовка к новому году и рождеству, ель, инфографика