https://ria.ru/20241228/putin-1991914305.html

Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау

Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 28.12.2024

Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будут оставаться в контакте как по вопросам расследования обстоятельств... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:44:00+03:00

2024-12-28T18:44:00+03:00

2024-12-28T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будут оставаться в контакте как по вопросам расследования обстоятельств авиаинцидента, так и по темам сотрудничества стран, сообщили в пресс-службе Кремля. "Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство, проявленное в ходе состоявшихся на днях в Ленинградской области неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html

https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html

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