https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991894890.html

В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау

В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау - РИА Новости, 28.12.2024

В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау

Расследование причин катастрофы самолета близ Актау ведут 17 международных экспертов, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев местному изданию Tengri... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:57:00+03:00

2024-12-28T16:57:00+03:00

2024-12-28T16:57:00+03:00

в мире

грозный

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казахстан

канат бозумбаев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

международная организация гражданской авиации

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АСТАНА, 28 дек — РИА Новости. Расследование причин катастрофы самолета близ Актау ведут 17 международных экспертов, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев местному изданию Tengri news. "Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов. Шесть из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - из Российской Федерации. Плюс скоро прибудет эксперт от ИКАО", - сказал Бозумбаев. Вице-премьер Казахстана возглавляет правительственную комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау. "Никакого давления на Казахстан нет. Никто из каких-либо стран не пытается вмешаться. Мы самостоятельно принимаем решения. Для того, чтобы у общества не было вообще вопросов, что там кто-то на кого-то окажет давление, сегодня мы приняли решение поднять статус комиссии до министерского уровня", - заключил Бозумбаев. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

https://ria.ru/20241228/putin-1991880890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грозный, актау, казахстан, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, международная организация гражданской авиации, крушение рейса баку — грозный