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В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау - РИА Новости, 28.12.2024
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16:57 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991894890.html
В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау
В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау - РИА Новости, 28.12.2024
В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау
Расследование причин катастрофы самолета близ Актау ведут 17 международных экспертов, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев местному изданию Tengri... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:57:00+03:00
2024-12-28T16:57:00+03:00
в мире
грозный
актау
казахстан
канат бозумбаев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
международная организация гражданской авиации
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АСТАНА, 28 дек — РИА Новости. Расследование причин катастрофы самолета близ Актау ведут 17 международных экспертов, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев местному изданию Tengri news. "Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов. Шесть из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - из Российской Федерации. Плюс скоро прибудет эксперт от ИКАО", - сказал Бозумбаев. Вице-премьер Казахстана возглавляет правительственную комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау. "Никакого давления на Казахстан нет. Никто из каких-либо стран не пытается вмешаться. Мы самостоятельно принимаем решения. Для того, чтобы у общества не было вообще вопросов, что там кто-то на кого-то окажет давление, сегодня мы приняли решение поднять статус комиссии до министерского уровня", - заключил Бозумбаев. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html
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в мире, грозный, актау, казахстан, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, международная организация гражданской авиации, крушение рейса баку — грозный
В мире, Грозный, Актау, Казахстан, Канат Бозумбаев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет, Международная организация гражданской авиации, Крушение рейса Баку — Грозный
В Казахстане рассказали об экспертах, расследующих авиакатастрофу под Актау

Вице-премьер Бозумбаев: крушение под Актау расследуют 17 международных экспертов

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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АСТАНА, 28 дек — РИА Новости. Расследование причин катастрофы самолета близ Актау ведут 17 международных экспертов, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев местному изданию Tengri news.
"Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов. Шесть из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - из Российской Федерации. Плюс скоро прибудет эксперт от ИКАО", - сказал Бозумбаев.
Заявление главы Росавиации о крушении самолета AZAL под Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау
27 декабря, 14:15
Вице-премьер Казахстана возглавляет правительственную комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау.
"Никакого давления на Казахстан нет. Никто из каких-либо стран не пытается вмешаться. Мы самостоятельно принимаем решения. Для того, чтобы у общества не было вообще вопросов, что там кто-то на кого-то окажет давление, сегодня мы приняли решение поднять статус комиссии до министерского уровня", - заключил Бозумбаев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин принес Алиеву извинения, что авиакатастрофа случилась в небе над РФ
Вчера, 15:48
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
В миреГрозныйАктауКазахстанКанат БозумбаевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитетМеждународная организация гражданской авиацииКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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