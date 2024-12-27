https://ria.ru/20241227/elektroschetchik-1780144926.html

Двухтарифный счетчик: кому подойдет и как быстро окупится

Двухтарифный счетчик электричества: выгода, установка, расчеты и стоимость

Двухтарифный счетчик: кому подойдет и как быстро окупится

Сэкономить на оплате электроэнергии можно, установив современный двухтарифный (многотарифный) счетчик. В каких случаях замена прибора оправданна, как снимать... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:51:00+03:00

2024-12-27T20:51:00+03:00

2024-12-27T20:51:00+03:00

жкх

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общество

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тарифы

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сэкономить на оплате электроэнергии можно, установив современный двухтарифный (многотарифный) счетчик. В каких случаях замена прибора оправданна, как снимать показания, а также на сколько отличаются “дневные” и “ночные” тарифы — в материале РИА Новости.Виды счетчиковСчётчик - прибор, который учитывает расход электроэнергии в киловатт-часах. Потребители передают данные в профильную организацию и оплачивают по установленным расценкам. Тариф может быть единым либо дифференцированным по времени суток.Однотарифное устройство в соответствии с его названием считает электроэнергию по одному тарифу в течение всего дня. Его показания не зависят от времени суток. Киловатт-час электроэнергии при этом будет стоить одинаково и днем, и ночью. Самые дешевые однотарифные счетчики даже не имеют дисплея. Механизм состоит из семи колёсиков с цифрами, отображающими показания, редуктора и электромагнита.Двухтарифный прибор учитывает коммунальный ресурс по двум тарифам - “дневному” и “ночному”. Он показывает на экране расход электроэнергии в двух режимах, а также общий расход. Стандартные временные интервалы: день — с 7:00 до 23:00; ночь — с 23:00 до 7:00.Трехтарифный счетчик работает по тому же принципу, но временных интервалов у него три. Третий - так называемый “пиковый”, когда потребляется больше всего энергии. Дневной или полупиковый — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночной — с 23:00 до 7:00; и пиковый — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.Двухтарифный счетчик электричестваДвухтарифный счетчик визуально мало чем отличается от стандартного, но принцип работы у них разный. Прибор на два тарифа контролирует потребление электроэнергии в дневное и ночное время. Многотарифные регистраторы имеют встроенную память и таймер. Это позволяет дифференцировать расход в зависимости от почасовых настроек.Ночью расчет электроэнергии производится с использованием пониженного коэффициента, днем – повышенного. Благодаря этому потребитель при определенных условиях может сэкономить. Но, принимая решение об установке современного прибора, следует предварительно ознакомиться с нюансами его работы.Тарифы для каждого региона Российской Федерации и устанавливаются раз в год, при этом существуют “дневные” и “ночные” ставки. Именно принципом дифференцированного учета отличается двухтарифный счетчик от обычного, который регистрирует данные круглосуточно по одному тарифу. Система двухтарифного учета выгодна для ресурсоснабжающих организаций, так как позволяет сбалансировать нагрузку на сеть. При этом дневной тариф выше, что несколько компенсирует снижение сбора платы за электроэнергию.Чтобы понять, если ли выгода для потребителей, нужно проанализировать, как распределяется расход электричества в зависимости от распорядка дня семьи. Если пик активности приходится на ночное время, то лучше установить двухтарифный прибор учета. Если же в темное время суток много электроэнергии не расходуется - лучше остановиться на однотарифном счетчике.Принцип работыВ зависимости от количества подключаемых фазных проводников все модели регистраторов подразделяются на однофазные и трехфазные. Последний вариант используется на промышленных предприятиях, но в последнее время стал популярным и среди бытовых потребителей (прежде всего, в коттеджах). Однофазные счетчики представлены индукционными и электронными.При подключении в электрическую цепь на обмотку напряжения в индукционном приборе подается действующее номинальное напряжение. При подключении нагрузки к выводам электросчетчика через токовую катушку протекает определенная величина тока. При взаимодействии двух электромагнитных полей в алюминиевом диске возникает его собственное электромагнитное поле. Механическое усилие от диска через систему шестеренок передается счетному механизму.Принцип действия электронного счетчика электроэнергии основан на измерении силы тока и величины напряжения, приложенного к подключенной нагрузке. Показания фиксируются за счет датчиков и передается на электронный преобразователь, который рассчитывает величину мощности и преобразует единицу измеряемой величины в счетный импульс. Сигнал с преобразователя передается на микроконтроллер, который, в зависимости от установленной программы срабатывания, выдает на дисплей необходимые параметры электрической цепи. Помимо трансляции текущих показаний на дисплей, микроконтроллер записывает информацию в блок памяти, и извлекать ее в случае необходимости.Принцип действия двухтарифного счетчика ничем не отличается от однотарифного. Измеряются сила тока и напряжение, на основании этих данных и вычисляется объем потребленной энергии за период. Различие состоит в возможности прибора запоминать и суммировать объемы энергии, потребленные в двух временных интервалах (в ночном и в дневном).Реализовать подобную схему с использованием механических счетчиков крайне затруднительно. Поэтому все производители двухтарифных приборов учета выпускают исключительно электронные модели.Плюсы и минусыК преимуществам двухтарифного электросчетчика относят, прежде всего, возможность экономии семейного бюджета, так как тариф в ночное время суток обычно в 1,5-2 раза ниже дневного.Также среди плюсов такого прибора:Минусы:Расчет платежа и снятие показанийУстановка двухтарифного прибора обходится дороже, чем однотарифного. Эти затраты компенсируются только в том случае, если потребители будут активно тратить электроэнергию в темное время суток.Чтобы понять, насколько выгодно двухтарифное устройство, нужно узнать тарифы и количество затраченной электроэнергии днем и ночью. Для этого можно провести эксперимент: записывать показания счетчика электроэнергии каждый день в 7 часов утра и в 11 вечера в течение двух недель. Затем следует рассчитать плату за энергию, потребляемую в течение дня, ночью по принципу, описанному ниже. Благодаря этому станет понятно, как скоро окупится переход на систему с двумя тарифами.Чтобы снять показания двухтарифного счетчика, нужно следовать алгоритму:ТарифыВеличина дневного и ночного тарифа в различных регионах различаются весьма существенно. Так, в столице она более чем двукратная.Тарифы для некоторых городов России на 1-е полугодие 2022 года:Что такое волновая нагрузкаВолновая нагрузка - это цикличность потребления электроэнергии. К примеру, с 17:00 до 21:00 и с 21:00 до 23:00, в “пиковый” период расход резко возрастает. Когда люди возвращаются с работы, они включают электроприборы: телевизор, электрочайник, компьютер, бойлер и др. Далее ситуация нормализуется до утра, затем потребление электроэнергии снова растет и достигает пиковых значений.Кому подходит двухтарифный счетчикПо данным Мосэнергосбыта, потребление электроэнергии в ночное время составляет около 30% от ежедневного. Поэтому переход на двухтарифный счетчик может быть актуален. Однако жильцы не всегда обеспечивают такую нагрузку в темное время суток.Если в квартире стандартный набор техники и преимущественно это устройства, не требующие большого расхода электроэнергии, то потребителю, скорее всего, не стоит переходить на двухтарифный счетчик. Он будет полезен в тех случаях, когда:Многотарифным счетчиком выгодно пользоваться, если в доме много энергоемкой техники, которая работает преимущественно ночью. В том числе это отопительные котлы, вентиляция, климатическое оборудование, водяные и канализационные насосы, водонагреватели, обогреватели и кондиционеры, теплые полы, ночное освещение. Если дома стоит мощный бойлер, то нагреть суточный запас воды можно ночью. Современные стиральные и посудомоечные машины, оснащенные функцией отложенного старта, лучше запрограммировать, например, на включение в 4:00, чтобы разобрать вещи после подъема. Разгрузить посудомоечную машину тоже можно утром.Однако двухтарифные счетчики лучше выбрать тем, кто живет в частном доме. В многоквартирной многоэтажке нужно учитывать наличие соседей, которым громко работающая техника может мешать спать.Принцип экономии с двухтарифным счетчиком“Использование двухтарифных счетчиков целесообразно, когда есть возможность для перераспределения потребления в течение суток с максимальным использованием приборов в ночное время, когда в целом в электросети происходит спад потребления, - рассказывает Борис Мезенцев, операционный директор MD Facility Management. - Это актуально, когда основная активность у человека происходит в ночное время. При этом использование двухтарифного счетчика предполагает удорожание тарифа в дневное время. Поэтому если основное потребление все-таки приходится на дневное время, то использование таких счетчиков невыгодно. Что касается технической возможности такой замены, то она есть всегда”.Расчет выгодыДля того чтобы рассчитать сумму платежей, нужно понимать количество затрачиваемой электроэнергии и тарифы. Например, для жителей Москвы, по данным Мосэнергосбыта, потребление в зимнее время составляет в среднем 300 кВт в месяц. Тариф — 5,93 за кВт/ч. Таким образом, при установленном однотарифном счетчике потребителю придется заплатить за услуги: 300×5,93=1779.00 руб.Зимой из 300 кВт в месяц 100 кВт приходится на дневное время, а 200 кВт на ночное. Рассчитывается отдельно каждый объем по своему тарифу. День — 100×6.82=682.00 руб., ночь — 200×2,65=530.00 руб. Итого сумма по двухтарифному счетчику за месяц равна 1212.00 руб.Таким образом, экономия составляет: 1779.00−1212.00=567.00 рубОкупаемостьПеред установкой нового прибора учета следует учитывать ряд факторов, чтобы понять, будет ли выгодно приобретение:Как установить двухтарифный счетчикКупить электросчетчик можно в энергосбытовой компании. Самостоятельно демонтировать старый прибор учета и срывать пломбы запрещено. За это полагается штраф.В общем виде последовательность действий выглядит так (подробности можно уточнить в энергосбытовой организации):После установки счетчика у специалиста желательно получить детальную инструкцию по основным моментам эксплуатации счетчика: как снимать показания, что означают дополнительные символы на экране прибора, а также где и с какой периодичностью производить поверку.ЦеныСтоимость таких счетчиков выше стандартных устройств и варьируется примерно от 2 тыс. до 10 тыс. рублей (однотарифные предлагаются по цене от 1,1 тыс.). Если покупать средний по характеристикам прибор за 4000.00 руб., то он может окупиться уже через шесть-семь месяцев: 4000.00/567.00=7.05.Стоимость работ по установке в каждом регионе разная. Цена на услугу колеблется от 500 до 1500 рублей.Популярные моделиНа рынке представлено много моделей, среди крупнейших российских производителей - “Меркурий” и “”Энергомера”.Важный аспект - модель должна быть включена в Госреестр средств измерений (это значит, что у нее имеется разрешение на эксплуатацию на территории РФ).Как выбрать двухтарифный счетчикПри покупке двухтарифного счетчика следует изучить документацию на него и убедиться, что он соответствует ГОСТу.Технический паспорт должен содержать заводской серийный номер электросчетчика (он, в свою очередь, должен соответствовать нанесенному непосредственно на сам прибор учета), дату выпуска, межповерочный интервал и гарантийный срок эксплуатации. Особое внимание стоит уделить сохранности пломб на корпусе, а также целостности самого корпуса счетчика. Комплектация должна соответствовать заявленной в руководстве по эксплуатации.Электрические счетчики отличаются не только конструкцией и количеством тарифов, но и классом точности. Любой прибор имеет погрешность измерения. Класс точности - это максимальная погрешность. Электрический счетчик в квартире или доме должен иметь класс 2,0 или ниже.Рекомендуется заменить устройство с классом точности 2,5%. Чем выше частота ошибок, тем больше нагрузка на устройство, если она не учитывается. Например, многие бытовые приборы находятся в режиме ожидания. Энергопотребление низкое, но оно есть. Счетчик с меньшей погрешностью (1-2%) рассчитает этот расход, а с высокой (2,5%) - просто не заметит. “Точный” счетчик даст завышенные показания расхода.Счетчики также отличаются по своим функциональным возможностям. Простейшие модели оснащены однострочным дисплеем. На более продвинутых экран с более богатой графикой. Они могут выводить значения потребляемой мощности, силы тока или напряжения в сети. При выборе стоит обратить внимание на дополнительные опции. Современные варианты счетчиков предполагают разделение по тарифам, но также могут запоминать данные расхода за месяц, позволяют мгновенно снять все показатели и оснащаются функцией журнала событий. Данные могут быть переданы на персональный компьютер, что позволяет потребителю контролировать энергопотребление, а также получить аргумент в возможных спорах с энергосбытовой организацией. Наличие таких дополнительных опций делает счетчик более дорогим. В тоже время некоторые пользователи отмечают, что по факту далеко не все функции могут пригодится.Мнение экспертов"Следует учесть положения ст. 543 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления. Обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию: сотрудники обязаны ремонтировать сломанный счетчик", - рассказывает Ирина Табачник, ведущий специалист по связям с общественностью Европейской юридической службы.Информация о межповерочных интервалах есть в техпаспорте на счетчик. Для каждого прибора этот промежуток времени может отличаться. Это зависит от технических характеристик устройства. Например, для счетчика “Энергомера” CE102-R5 - интервал 16 лет, для АГАТ 2-12 от “МЗЭП” тоже 16 лет, для “Меркурия 206” от “Инкотекс” - около 20 лет.После замены прибора учета его необходимо опломбировать. Согласно п. 81(9) постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов": приборы учета настраивают исполнитель или гарантирующий поставщик бесплатно.Также на данный момент доступно автоматическое снятие показаний счетчиков, о чем рассказал Денис Преснухин, директор ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС:"При выборе нового прибора учета нужно иметь в виду, что современные реалии позволяют установить счетчик с автоматической передачей показаний и мониторингом расхода электроэнергии через специальные приложения. Подобные решения доступны благодаря передаче данных через сети LoRaWAN, специально предназначенные для так называемого “Интернета вещей”".Устройство сбора и передачи исходных данных может быть подключено к счетчикам электроэнергии "Mеркурий" и "Энергомера", например, если они имеют цифровой интерфейс CAN или RS-485. Контроллеры работают со счетчиками, в которых 1-4 тарифа, отметил эксперт.

https://realty.ria.ru/20200423/1570423979.html

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https://realty.ria.ru/20211119/pereraschet-1759862517.html

https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758008617.html

https://ria.ru/20240905/schetchik-1758442466.html

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жкх, россия, общество, мосэнергосбыт, тарифы