https://ria.ru/20220329/byudzhet-1780717728.html

Семейный бюджет: как избавиться от долгов и увеличить доходы

Семейный бюджет: что это, как правильно вести, составлять и планировать доходы с расходами

Семейный бюджет: как избавиться от долгов и увеличить доходы

Семейный бюджет включает в себя составление плана накоплений, учет доходов и расходов каждого члена семьи. Как отказаться от кредитов, научиться распределять... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:43

2022-03-29T17:43

2022-03-29T17:44

бюджет

семья

общество

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Семейный бюджет включает в себя составление плана накоплений, учет доходов и расходов каждого члена семьи. Как отказаться от кредитов, научиться распределять поступления, планировать траты, схема ведения бюджета: что это, как ее составлять, где удобнее вести записи - на бумаге или в электронном приложении - об этом в материале РИА Новости.Семейный бюджетДля любого хозяйства, включая семью, бюджет – главный инструмент управления финансами. Деньги в семье распределяются по разным статьям: доходы, расходы, накопления, инвестиции.По данным аналитического центра НАФИ люди обычно ведут бюджет "в уме" (32%), реже фиксируют суммы на электронных устройствах или на бумаге (12%).“Этим чаще занимаются женщины, люди среднего возраста, работающее население и граждане со средним или высоким достатком. Что касается привычки копить с зарплаты, то такая есть у каждого пятого россиянина”, - сообщает пресс-служба ЮMoney.Зачем нужно вестиБюджет представляет собой свод доходов и расходов семьи на ближайшие несколько месяцев.Многим людям ведение бюджета кажется скучным и бесполезным занятием, но это дает уверенность в завтрашнем дне и четкое понимание своих финансовых возможностей. Разнообразить и упростить процесс помогут специальные мобильные приложения, если сложно вести записи на бумаге или в виде таблицы Microsoft Excel.Детальное ведение бюджета даст возможность:Независимый финансовый консультант Екатерина Старкова объясняет, кому можно не заниматься ведением семейного бюджета либо это делать не досконально: тем, кто следует одному из самых главных правил финансового планирования - сначала заплати себе. То есть при получении дохода сразу откладывает деньги на отдельные накопительные счета или раскладывает "по конвертам".ВидыСемейный бюджет можно разделить на несколько видов: совместный, раздельный, смешанный, единоличный. Каждая семья самостоятельно решает, какой из них выбрать, здесь нет правильного или неправильного варианта.СовместныйОбщий бюджет – самый популярный и распространенный в России. Оба супруга приносят доход и распоряжаются им совместно, личные деньги - только на карманные расходы."Все деньги кладем в одну тумбочку и на все расходы из нее берем. Что осталось в тумбочке на конец месяца - убираем в личный капитал семьи и формируем, например, пенсионный доход. Плюсы такого способа очевидны: он простой и прозрачный. Можно вместе копить и формировать фонды. Минусы тоже есть: он плохо приживается в семьях, где большая разница доходов у жены и мужа", - говорит Игорь Файнман.СмешанныйПри нем часть доходов супругов откладывается в общую копилку, часть остается в личном пользовании для расходов и инвестиций."Мы именно так живем уже более пяти лет и эффект налицо: все довольны, конфликтов нет, семейный капитал растет как на дрожжах. С одной стороны есть общие цели, с другой - полная финансовая независимость и меня и супруги. Бюджет планируем на год и ежемесячно корректируем в зависимости от обстоятельств. Все крупные затраты на мне (коммунальные платежи, расходы по авто и отпуск), а моя вторая половина взяла на себя ежедневные расходы (продукты и личные нужды)", - рассказывает Игорь Файнман.РаздельныйЧаще всего такой вид бюджета ведут супруги, проживающие раздельно, либо те, кто только создал семью. Каждый распоряжается своими деньгами самостоятельно, а общие расходы делят пополам. Если доход у обоих равный, этот вариант не вызовет споров."Когда у пары нет детей, то раздельный бюджет вполне может быть приемлемым. Можно договориться, какие статьи расходов оплачивает каждый супруг. Но когда появляются дети, очень важно заранее обсудить свое видение бюджета семьи. Потому что, как правило, в этот период женщина не зарабатывает, а занимается уходом за ребенком", - добавляет Екатерина Старкова.ЕдиноличныйПри этом варианте ведения домохозяйства все доходы сосредоточены в руках у одного из супругов. Именно он распоряжается семейным бюджетом, планирует расходы и делает накопления. На этом человеке лежит ответственность за всех членов семьи, он должен быть максимально финансово грамотным и организованным. Единоличный бюджет подходит тем семьям, в которых вторая половина не способна или не желает принимать финансовые решения. Для того чтобы соблюсти баланс и не утратить доверие в семье, необходимо выделять каждому из ее членов, независимо от того, приносит ли он доход, определенную сумму денег на личные траты.Как составить и вести семейный бюджетВ первую очередь необходимо:Способы веденияВести учет расходов и доходов можно различными способами: в блокноте, таблице Microsoft Excel, книге Kakebo (японская система ведения бюджета), мобильных приложениях или личном кабинете своего банка.Бумажный форматДля расчетов можно приобрести обычный блокнот или амбарную книгу и разбить лист на три графы: приход, расход, итого. Количество денег в третьей графе должно совпадать с тем, что осталось в реальности. Для более детального учета можно выделить подразделы.В продаже есть множество блокнотов с уже готовыми таблицами и полезными советами."Но такой способ не очень удобен для аналитики: нужно пересчитывать все на калькуляторе, подводить итоги ежемесячно, анализировать и выписывать отдельно каждую статью, проверять - вписались в запланированный бюджет или нет. Придется тратить много сил и времени", - говорит Маргарита Спрягайлова.Электронные таблицыВедение бюджета в электронной таблице дает возможность автоматизировать подсчет расходов и доходов, настроить с помощью формул анализ по месяцам и за год, исправлять, менять данные, создавать сводные диаграммы.Пример таблицы предоставил Илья Бутурлин, финансовый аналитик, кандидат юридических наук.ПриложенияНа сегодняшний день существует множество различных мобильных приложений для ведения семейного бюджета. Например, Family, MoneyTracker, 1C-Деньги, Drebedengi, EasyFinance, 4 Конверта, Дзен-мани и другие."Они отличаются цветовой гаммой, функционалом, ценой. В них можно создавать категории, строить графики и прогнозировать траты", - объясняет Юлия Загитова, основатель агентства "Breaking Trends".Эксперты ЮMoney рекомендуют пользоваться личными кабинетами банков и платежных систем. Там можно смотреть категории покупок, расходы на них, устанавливать бюджет по тратам и делать многое другое. Часть приложений помогает запланировать расходы. Например, заложить конкретную сумму для покупок на месяц.Способы распределения бюджетаСпособов распределения бюджета достаточно много, одни из самых популярных:"При планировании бюджета я не занимаюсь микроменеджментом. Как только получаю очередной дивидендный доход, реинвестирую 50% этого дохода, 15% на сразу откладываю на отдых и развлечения (отдельный банковский счет без карты для этих целей), оставшиеся 35% перевожу на счет, к которому привязана карта, и это уже те деньги, которые мы с семьей фактически намерены тратить", - говорит Роман Романюк, независимый финансовый консультант.Этапы веденияХотя многие начинают вести бюджет с фиксации своих расходов, правильнее всё же изначально начинать именно с планирования. Оно проводится как по ожидаемым доходам, так и по ожидаемым расходам.Постановка целиК долгосрочным целям, в первую очередь, можно отнести создание пенсионного капитала.К среднесрочным относятся различные крупные покупки: недвижимость, автомобиль, накопления на первоначальный взнос на ипотеку.Краткосрочные цели - накопления на отпуск, уплата налогов, покупка одежды на всю семью, крупной бытовой техники и электроники. То, что сложно приобрести с одного месячного дохода.Сбор информацииНеобходимо вести учет всех трат и доходов в течение 6-12 месяцев."Очень важно записывать расходы практически одновременно с покупкой, тогда на это уйдет немного времени, и все траты будут зафиксированы", - советует Екатерина Старкова.Анализ доходов и расходовПосле того как необходимая информация собрана, нужно ее проанализировать."Важно для себя определить контрольные точки, когда будет проводиться аудит покупок. Например, в конкретное время в выходные или в какой-то будний день в свободном интервале. Поставить себе напоминание в календарь на ближайшие месяцы как повторяющееся событие. Важно делать периодический (например еженедельный) анализ своих расчетов, чтобы закрепить не только навык их ведения, но и делать важные выводы, принимать решения", - говорит Илья Бутурлин.Во время такого аудита можно легко выявить те траты, от которых можно отказаться."Чтобы разобраться, сколько конкретно денег нужно семье в месяц, рекомендую раз в год делать простое упражнение: проанализировать, сколько денег уходит на кредиты, аренду, продукты, бензин, одежду и прочее, выяснить, какая сумма необходима на крупные ежегодные траты (отпуск, машина, образование и так далее), добавить 20-30% - эти деньги важно откладывать на инвестиции в будущее (пенсию, помощь родителям, обучение детей)", - советует бизнес-стратег, руководитель маркетингового агентства "Iliveglobally" Елена Ижойкина.Выбор схемы веденияВ зависимости от предпочтений семьи схема ведения бюджета может быть различной: детальная запись всех расходов и доходов с делением на подразделы либо обобщенная в три колонки: приход, расход, остаток.Пример ведения семейного бюджетаЕкатерина Неведеева приводит пример ведения бюджета семьи:Например, 15 февраля мы определили, что в апреле нужно будет бронировать тур для июньской поездки на море (пусть будут условные 100 000 рублей). В августе нужно будет подготовить ребенка к школе (10 000 рублей), а в октябре истекает страховка на автомобиль (12 000 рублей).Таким образом, для накопления на отпуск нужно будет в феврале и марте отложить по 50 000 рублей. Хорошо бы еще иметь запас средств с собой, поэтому, откладывая в феврале-мае по 10 000 рублей в месяц, к июню будем иметь 40 000 рублей в дополнение к отпускным, выплаченным работодателем. Августовские расходы на подготовку к школе компенсируются просто: достаточно с мая по июль откладывать в месяц по 3000 рублей. Почему с мая? Чтобы не затягивать пояса весной: ведь в феврале, марте и апреле мы уже копим на отпуск.Аналогично поступаем с октябрьской страховкой – по 2000 рублей в течение 6 месяцев или по 3000 рублей в течение четырех – решать в зависимости от имеющихся возможностей.При таком подходе хорошо видны "пиковые месяцы": в нашем примере это февраль, март и май. Поэтому особенно важно в это время строго следить за расходами, воздержаться от импульсивных покупок и необдуманных трат, перенести иные крупные приобретения на другие месяцы. Кроме того, при таком подходе очевидным становится золотое правило любых накоплений: чем раньше начать, тем вернее будет достигнута цель. Если бы бюджет был составлен не в феврале, а до нового года, то в запасе был бы еще один месяц для накоплений на отпуск, и можно было бы снизить ежемесячно откладываемую для этого сумму до 33 000 вместо 50 000.Илья Бутурлин советует создать сводную ведомость расходов и доходов, используя электронную таблицу:Планировка бюджета с нерегулярным доходомПланирование бюджета семьи с нерегулярным доходом можно сравнить с антикризисным управлением финансами на предприятии. И если семейный бюджет вести необходимо и полезно, то вдвойне важно пристальное внимание к нему в ситуации, когда нет стабильной зарплаты."Ведь тратить деньги на еду или коммунальные услуги предстоит каждый месяц. Поэтому семья должна понимать промежутки времени с "разрывами" в доходах и обязательно прогнозировать дату и сумму возможного заработка или поступления средств. Это поможет более грамотно решить, как закрыть "дыру" в бюджете, например, с помощью кредитной карты или микрозайма. А точные расчёты на сервисах подбора кредитных продуктов позволят определить сумму, которая решит проблемы и будет закрыта в срок собственными средствами", - говорит Ирина Андриевская.

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https://ria.ru/20210510/nakopleniya-1731646296.html

https://ria.ru/20210816/investitsii-1745861234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бюджет, семья, общество, россия