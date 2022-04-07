https://ria.ru/20220407/stiralka-1782325866.html

Стирка без хлопот: как выбрать качественную стиральную машину-автомат

Как выбрать стиральную машину автомат для дома: советы по выбору лучшей модели

Стирка без хлопот: как выбрать качественную стиральную машину-автомат

Стиральная машина является незаменимой помощницей в быту. Она необходима каждой семье, особенно если в ней много детей. Перед покупкой необходимо тщательно... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:37

2022-04-07T16:37

2022-04-07T16:37

общество

жилье

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Стиральная машина является незаменимой помощницей в быту. Она необходима каждой семье, особенно если в ней много детей. Перед покупкой необходимо тщательно изучить все характеристики, чтобы сделать правильный выбор и в итоге получить хорошую и качественную технику. Как определить, прослужит ли она долго, что нужно учесть при выборе машины-автомата для дома, советы экспертов - в материале РИА Новости.Как выбрать стиральную машинуСтирка вручную давно перестала быть обыденностью. Практически в каждом доме есть стиральная машина. Чтобы процесс избавления от грязных пятен на вещах был эффективным и комфортным, необходимо выбирать технику с учетом не только собственных предпочтений, но и характеристик, которые присущи разным моделям.Тип стиральной машиныСтиральная машина — устройство, которое состоит из корпуса, панели, бака и барабана, двигателя, электронагревателя, системы забора и слива воды, системы балансировки и т.д. В зависимости от типа функции моделей могут отличаться, например, у одной можно устанавливать температуру воды, а у другой нет.АвтоматическаяМашинка-автомат — классическая техника со встроенным механизмом, который не требует участия человека. Устройство работает по заданной программе, выполняя все три цикла — стирку, полоскание и отжим (в новых моделях есть еще и функция сушки или обработки паром). Достаточно выставить нужные параметры и вернуться за чистым бельем через установленный промежуток времени.ПолуавтоматическаяВ отличие от автоматической такой вариант нуждается в совершении дополнительных действий со стороны человека — необходимо вручную залить воду, а потом слить ее (устройство не подключается к водопроводу). Если нужен отжим, то вещи также вручную перекладывают в отсек с центрифугой.АктиваторнаяПомимо отсутствия возможности подключения к водопроводу она не поддерживает функции полоскания и отжима. Однако если сравнивать показатель эффективности очищения, то у техники этого вида она выше — 65%, в то время как у стиральных машин с барабанами — 50%. Это связано с тем, что у активаторной машинки главная составляющая — сам активатор (вращающийся элемент в виде винта), который создает неоднородный водоворот и равномерно распределяет белье.УзкаяГлавная особенность узкой стиральной машины — небольшие габариты. В целом такая техника не отличается основными функциями от машинки-автомата. Она также поддерживает стирку, полоскание и отжим (кроме сушки и обработки паром), но при этом вмещает меньшее количества белья и не подходит для ухода за крупногабаритными вещами.На два барабанаНаименее популярный вид стиральных машин из-за дороговизны, но довольно перспективный. Модель с двумя барабанами подразумевает одновременную стирку в двух разных отсеках. То есть в одном отделе можно стирать белое, а в другом — цветное. Такой способ позволяет загрузить больший объем вещей, сократить время работы машины и снизить уровень потребления воды.С баком для водыТакую стиральную машину в основном используют в населенных пунктах, где есть проблемы с водоснабжением. Агрегат идет в комплекте с баком, который является единственным источником воды. Такой вариант хорошо экономит воду и электроэнергию, однако занимает больше места и требует контроля за количеством жидкости в баке.Тип загрузкиВыбор типа загрузки зависит от того, сколько места есть в помещении для стиральной машины и как удобнее всего загружать вещи.ФронтальнаяПривычный для многих вариант — открыть дверцу и положить грязное белье в барабан. При этом можно наблюдать за процессом стирки и в любой момент остановить его, чтобы, например, вытащить случайно попавший белый носок из черного белья. Как правило, фронтальные машинки занимают больше места, но позволяют загрузить много вещей.ВертикальнаяЭтот вариант более компактный по сравнению с предыдущим. Однако у вертикальных приборов люки открываются сверху и нет возможности наблюдать за процессом. В эстетическом плане они немного проигрывают "фронталкам".Кроме того, для многих привычнее загружать белье с фасада, а на поверхность машинки класть ванные принадлежности или ставить корзину для белья.Объем загрузки бельяПод объемом загрузки белья понимается общий вес сухой одежды, которую закладывают в машину для разовой стирки.Чтобы определиться с объемом барабана перед покупкой стиральной машины, нужно учитывать количество живущих людей в доме.Если определить вес белья на глаз сложно, то можно приобрести агрегат с системой взвешивания.ДвигательСуществует три основных вида двигателей стиральных машин: асинхронный, коллекторный и инверторный, которые различаются принципами работы и характеристиками.ГабаритыПри покупке стиральной машины для дома стоит обращать внимание не только на тип и функции агрегата, но и на габариты.УправлениеСуществуют разные способы управления стиральной машинкой — к самым популярным относят электронное, механическое и комбинированное. Также бывает сенсорное, электромеханическое и управление от смартфона.ЭлектронноеЭтот тип управления встречается у многих агрегатов — для выбора и запуска программы используются кнопки или сенсор (или все вместе). У таких моделей, как правило, больше функций и выше качество стирки.МеханическоеБолее устаревший вариант техники, в котором используется поворотный рычаг для управления процессом стирки. Вращая деталь, можно выбрать тот или иной режим. Такой тип управления прост для понимания и подходит людям преклонного возраста, которым сложно управлять современными устройствами.КомбинированноеНаиболее популярный тип управления у стиральных машин. На панели расположены как кнопки, так и рычаги с сенсором. Например, программа включается рычагом, сенсор показывает информацию о ней, а с помощью кнопки можно установить температуру или скорость отжима.От смартфонаСтиральные машины с возможностью управления от смартфона называют "умными". Их можно подключать к телефону через специальные приложения от производителя. Смартфон в таком случае выступает пультом управления, с помощью которого можно выбрать программу, запустить или остановить процесс стирки дистанционно. Это также полезно в целях безопасности — можно оставить агрегат работать, даже если никого нет дома.Защита и контрольЛюбая техника может дать сбой из-за непредвиденных ситуаций. Именно для этого производители стиральных машин добавляют в функционал различные программы защиты.Защита от протечекАквастоп — так называют функцию защиты от протечек. Причинами неполадки может быть скопление порошка в лотке, повреждение шланга, повышенное давление в трубах и т.д. Система безопасности включает в себя поплавок, микровыключатель и поддон для воды в стиральной машине, который собирает лишнюю жидкость в случае ЧП. Как правило, такая защита отсутствует в бюджетных вариантах техники.Защита от скачков напряженияПроблемы с электроснабжением могут нанести значительный вред стиральной машине, если она не обладает защитой от скачков напряжения. При выборе техники стоит уточнить, имеет ли она из одно нижеперечисленных устройств защиты:Защита от детейКогда в доме есть маленькие дети, особенно важно, чтобы стиральная машина обладала функцией защиты от внезапного переключения. Она представляет собой блокировку панели управления — если дети случайно нажмут на какую-либо кнопку, это не повлияет на работу техники.У разных моделей такая функция может включаться по-разному. У одних есть специальная кнопка с детским изображением, у других для этого необходимо нажать комбинацию, например, кнопку отжима и опций.Расход водыПри покупке стиральной машины также нужно учитывать объем потребляемой воды. Не секрет, что львиную долю коммунальных платежей может занимать расход воды при частых стирках. Поэтому важно экономно ее использовать, это особенно актуально для больших семейУ разных моделей свои диапазоны, в среднем, от 40 до 50 литров за стирку при загрузке вещей до 5 кг.Кроме того, на расход воды в стиральной машине влияет выбор программы. Так, например, "Быстрая стирка" потребляет меньше всего жидкости, в то время как программа "Детская одежда" предполагает многоразовое полоскание и требует больше воды.Класс энергопотребленияКласс энергопотребления — это параметр эффективности потребления энергии стиральной машиной. Чем он выше, тем экономичнее агрегат, а значит и меньше счета за воду. Для потребителей производители создали классификацию, которая помогает оценить уровень энергопотребления.Класс стирки и отжимаПоказатель того, насколько эффективно стиральная машина справляется со своими задачами, определяется классом стирки и отжима. Самостоятельно узнать этот параметр не удастся, так как тестирование проводится производителем с помощью двух разных стиральных машин (от производителя и эталонной — специальным оборудованием Wascator, которое создано для определения класса стирки и отжима). Потребителю в таком случае остается только изучить документацию прибора.Согласно результатам таких тестирований производители составили классификацию качества стирки и отжима.Уровень шумаЧтобы звук стиральной машины не отвлекал от других дел, при выборе агрегата стоит отдавать предпочтение технике с низким уровнем шума. Положительно на этот параметр влияют:Кроме того, перед покупкой можно уточнить у продавца, обладает ли машинка устройствами снижения вибрации и шума.Скорость отжимаУ каждой стиральной машины скорость отжима указана на панели. Она варьируется от 400 до 1700 оборотов в минуту в зависимости от модели. Согласно классам эффективности отжима определяется и его скорость.Чем выше класс и скорость отжима, тем более сухие вещи можно получить после стирки.Дополнительные функцииВсе больше современных стиральных машин оснащают дополнительными функциями для того, чтобы облегчить быт. К ним относят сушку, обработку паром, очистку барабана и автоматическое взвешивание.СушкаАгрегат с такой функцией значительно экономит время — не нужно ждать, пока белье постирается, чтобы его повесить и высушить. Как только программа стирки будет завершена, можно достать уже сухие вещи и убрать их в шкаф.Однако нужно быть готовым к тому, что техника с такой функцией будет потреблять больше электричества, и покупка обойдется дороже.Обработка паромФункция пара в стиральной машине предназначена для более эффективного и бережного очищения грязной одежды. Кроме того, такая обработка позволяет избавиться от бактерий, а значит, особенно полезна для стирки детских вещей. К плюсам обработки паром также относят отсутствие заломов на одежде после стиркиОчистка барабанаДля долгосрочной службы техники и более легкого ухода может быть полезна функция очистки барабана. Любая стиральная машина нуждается в регулярной очистке, чтобы не допустить появления плесени, размножения бактерий, высыхания мыльных отложений и, в конечном счете, поломки.Очистка включает в себя несколько этапов — предварительная стирка "вхолостую", основная стирка, двойное полоскание и отжим.Автоматическое взвешиваниеДля того чтобы не перегрузить машинку и правильно рассчитать количество порошка на вес белья, особенно полезна функция автоматического взвешивания.Подсчет работает следующим образом: после закрытия дверцы машинка, наполненная бельем, набирает воду и прокручивает его до полного намокания. Тем временем специальное устройство контролирует объем поступаемой воды и анализирует данные, выдавая результат на дисплее. Чем медленнее набирается вода, тем больше вещей находится в барабане.Особенность таких агрегатов в том, что если вес белья превышает норму, то процесс стирки не начнется.ПроизводительСегодня на рынке стиральных машин можно встретить множество разных производителей, которые предлагают технику на любой вкус.К самым популярным относят:Мнения специалистовСпециалисты по ремонту стиральных машин рекомендуют придерживаться некоторых рекомендаций по выбору бытовой техники, чтобы стирка вещей была комфортной и эффективной:

https://realty.ria.ru/20220305/sanktsii-1776552105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/tekhnika-1737856689.html

https://realty.ria.ru/20220120/standarty-1768670185.html

https://ria.ru/20220124/vodoschetchiki-1769313541.html

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https://ria.ru/20210409/naushniki-1727561725.html

https://ria.ru/20200115/1563461953.html

https://ria.ru/20180905/1527838945.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье