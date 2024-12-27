AZAL назвал предварительную причину крушения самолета близ Актау
AZAL заявила о техническом внешнем воздействии на самолет до крушения близ Актау
© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты в ряд городов РФ по первым результатам расследования разбившегося под Актау самолета рейса Баку-Грозный, согласно которым имело место физическое и техническое внешнее воздействие на судно, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.
"Принимая во внимание предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, в результате стороннего физического и технического вмешательства, а также риски, которые могут возникнуть в безопасности полетов, на основании решения государственного агентства гражданской авиации Азербайджана AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты российских городов с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов", - говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.