https://ria.ru/20241227/azal-1991696662.html

AZAL назвал предварительную причину крушения самолета близ Актау

AZAL назвал предварительную причину крушения самолета близ Актау - РИА Новости, 27.12.2024

AZAL назвал предварительную причину крушения самолета близ Актау

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты в ряд городов РФ по первым результатам расследования разбившегося под Актау самолета рейса... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:44:00+03:00

2024-12-27T15:44:00+03:00

2024-12-27T16:23:00+03:00

россия

грозный

актау

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты в ряд городов РФ по первым результатам расследования разбившегося под Актау самолета рейса Баку-Грозный, согласно которым имело место физическое и техническое внешнее воздействие на судно, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании."Принимая во внимание предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, в результате стороннего физического и технического вмешательства, а также риски, которые могут возникнуть в безопасности полетов, на основании решения государственного агентства гражданской авиации Азербайджана AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты российских городов с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов", - говорится в сообщении авиакомпании.Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html

россия

грозный

актау

баку

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россия, грозный, актау, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия