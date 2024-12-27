https://ria.ru/20241227/azal-1991694886.html

AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города

AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города - РИА Новости, 27.12.2024

AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку уже в 10 городов России – помимо ранее названных Сочи, Волгограда, Уфы, Самары,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:28:00+03:00

2024-12-27T15:28:00+03:00

2024-12-27T15:46:00+03:00

россия

владикавказ

баку

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку уже в 10 городов России – помимо ранее названных Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы и Минвод в список добавлены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

россия

владикавказ

баку

грозный

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россия, владикавказ, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный