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AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города - РИА Новости, 27.12.2024
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15:28 27.12.2024 (обновлено: 15:46 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/azal-1991694886.html
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города - РИА Новости, 27.12.2024
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку уже в 10 городов России – помимо ранее названных Сочи, Волгограда, Уфы, Самары,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:28:00+03:00
2024-12-27T15:46:00+03:00
россия
владикавказ
баку
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку уже в 10 городов России – помимо ранее названных Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы и Минвод в список добавлены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html
россия
владикавказ
баку
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россия, владикавказ, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Россия, Владикавказ, Баку, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три российских города

AZAL приостановила полеты из Баку во Владикавказ, Саратов и Нижний Новгород

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку уже в 10 городов России – помимо ранее названных Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы и Минвод в список добавлены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау
25 декабря, 23:07
 
РоссияВладикавказБакуГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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