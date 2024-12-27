https://ria.ru/20241227/azal-1991637286.html

AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов

AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов - РИА Новости, 27.12.2024

AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:18:00+03:00

2024-12-27T12:18:00+03:00

2024-12-27T12:31:00+03:00

баку

сочи

волгоград

россия

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_13:85:3383:1981_1920x0_80_0_0_cb16c9ad4a4fb65b5daf72f8fa10f72d.jpg

БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и Минводы, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания AZAL, принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможные риски для безопасности полетов, приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала и Минводы", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html

баку

сочи

волгоград

россия

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баку, сочи, волгоград, россия, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире