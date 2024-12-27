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AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов - РИА Новости, 27.12.2024
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12:18 27.12.2024 (обновлено: 12:31 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/azal-1991637286.html
AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов
AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов - РИА Новости, 27.12.2024
AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:18:00+03:00
2024-12-27T12:31:00+03:00
баку
сочи
волгоград
россия
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и Минводы, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания AZAL, принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможные риски для безопасности полетов, приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала и Минводы", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
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баку, сочи, волгоград, россия, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире
Баку, Сочи, Волгоград, Россия, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов

AZAL приостановит рейсы из Баку в несколько российских аэропортов с 28 декабря

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и Минводы, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания AZAL, принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможные риски для безопасности полетов, приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала и Минводы", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Пилоты AZAL до последнего старались избежать крушения, сообщил источник
25 декабря, 16:31
 
БакуСочиВолгоградРоссияГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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