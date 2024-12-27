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В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего в Актау самолета

В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего в Актау самолета - РИА Новости, 27.12.2024

В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего в Актау самолета

На борту рухнувшего близ аэропорта Актау самолета Azerbaijan Airlines перед падением взорвался кислородный баллон, сообщил министр транспорта Казахстана Марат... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:09:00+03:00

2024-12-27T00:09:00+03:00

2024-12-27T09:23:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На борту рухнувшего близ аэропорта Актау самолета Azerbaijan Airlines перед падением взорвался кислородный баллон, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, слова которого приводит Sputnik Казахстан.По данным Карабаева, это произошло в пассажирской кабине, а находившиеся там люди начали терять сознание. Руководитель полетов вышки Актау получил информацию о происшествии в 10:53."Незамедлительно руководитель полета "Казаэронавигации" оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау", — сказал министр.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром. 2024-12-27T00:09 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, актау, крушение рейса баку — грозный