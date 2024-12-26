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В МЧС оценили состояние россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Актау

В МЧС оценили состояние россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

В МЧС оценили состояние россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Актау

Состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета тяжелое, но они транспортабельны, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:13:00+03:00

2024-12-26T08:13:00+03:00

2024-12-26T08:15:00+03:00

здоровье - общество

актау

казахстан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета тяжелое, но они транспортабельны, сообщили в МЧС РФ. "Сейчас на борту находятся все пострадавшие, которые будут транспортированы в город Москву, им будет оказываться вся необходимая помощь в ходе транспортировки. Состояние их тяжелое, но они транспортабельные, им будет осуществляться вся медицинская помощь, которая требуется на борту для успешной эвакуации в Москву", - сказал врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецборт МЧС с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами Спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, заявили в МЧС России. Среди 9 эвакуируемых пострадавших - один ребенок. 2024-12-26T08:13 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, актау, казахстан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный