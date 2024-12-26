https://ria.ru/20241226/aktau-1991521310.html

На месте крушения самолета в Казахстане нашли еще один черный ящик

На месте крушения самолета в Казахстане нашли еще один черный ящик - РИА Новости, 26.12.2024

На месте крушения самолета в Казахстане нашли еще один черный ящик

На месте крушения самолета в районе Актау обнаружили второй черный ящик, передает агентство Казинформ со ссылкой на транспортного прокурора Мангистауской... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:26:00+03:00

2024-12-26T18:26:00+03:00

2024-12-26T19:11:00+03:00

казахстан

актау

в мире

крушение рейса баку — грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

баку

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На месте крушения самолета в районе Актау обнаружили второй черный ящик, передает агентство Казинформ со ссылкой на транспортного прокурора Мангистауской области Казахстана Абылайбека Ордабаева."Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены", — сказал он.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.

казахстан

актау

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры прибытия спецборта МЧС России из Казахстана Кадры прибытия спецборта МЧС России. 2024-12-26T18:26 true PT0M32S

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казахстан, актау, в мире, крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), баку