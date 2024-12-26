https://ria.ru/20241226/aktau-1991482881.html

Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них трое россиян

Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них трое россиян - РИА Новости, 26.12.2024

Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них трое россиян

В Казахстане опознали тела десяти жертв крушения самолета в Актау, среди них трое россиян, сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:47:00+03:00

2024-12-26T15:47:00+03:00

2024-12-26T16:51:00+03:00

актау

казахстан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

крушение рейса баку — грозный

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АКТАУ, 26 дек — РИА Новости. В Казахстане опознали тела десяти жертв крушения самолета в Актау, среди них трое россиян, сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области."На данный момент десять трупов опознаны. Азербайджан — четыре, Россия — три, Казахстан — три", — сказали там.Утром пресс-служба МЧС Казахстана сообщала о семи опознанных телах. Всего в центр судмедэкспертизы доставили 38 погибших.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html

актау

казахстан

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актау, казахстан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, крушение рейса баку — грозный