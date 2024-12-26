https://ria.ru/20241226/aktau-1991347680.html

При крушении самолета в Актау погибли семь россиян

При крушении самолета в Актау погибли семь россиян - РИА Новости, 26.12.2024

При крушении самолета в Актау погибли семь россиян

При крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау погибли семь граждан России, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, его слова... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T01:21:00+03:00

2024-12-26T01:21:00+03:00

2024-12-26T01:32:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау погибли семь граждан России, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, его слова приводит "Казинформ"."С Российской Федерации (на борту находились. — Прим. ред.) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили", — сказал Карабаев.По данным министра, наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана — 23 человека из 37, находившихся на борту.Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении самолета погибли 38 человек.Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане Место крушения пассажирского самолета в Казахстане 2024-12-26T01:21 true PT0M43S

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в мире, казахстан, актау, азербайджан, крушение рейса баку — грозный