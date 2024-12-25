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Католическое Рождество - РИА Новости, 25.12.2024
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10:17 25.12.2024
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Католическое Рождество
Католическое Рождество - РИА Новости, 25.12.2024
Католическое Рождество
РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:17:00+03:00
2024-12-25T10:17:00+03:00
справки
вифлеем
ватикан
италия
иисус христос
иоанн павел ii (кароль войтыла)
римско-католическая церковь
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841350712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffa7540afec4678d240d1eefc3abeb80.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю - в ночь с 24 на 25 декабря. История и значение праздника Рождества ХристоваВпервые этот день был определен как дата рождения Иисуса в 221 году раннехристианским историком Секстом Юлием Африканом. Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским. Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице". Мария и Иосиф пошли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения, проводившейся при императоре Августе. Согласно его указу, каждый житель Римской империи для облегчения переписи должен был приехать "в свой город". Так как Иосиф был потомком Давида, он направился в Вифлеем. После рождения Иисуса первыми из людей пришли поклониться ему пастухи, извещенные о событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу трех волхвов (мудрецов). Они преподнесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну. Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но Христос был чудесно спасен от смерти. Однако семья Иосифа бежала в Египет, где находилась до смерти Ирода. Один из главных символов Рождества - зажженные свечи. Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Рождественские традиции в католических странахРождеству предшествует период Адвента (от трех до четырех недель) - время усиленного покаяния. Верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета. Богослужения каждого из четырех воскресений Адвента посвящены разным темам, отражающимся в евангельских чтениях: первое - пришествию Христа в конце времен; второе и третье - Иоанну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, а четвертое - событиям, непосредственно предшествовавшим рождению Господа, и особому месту Девы Марии в тайне Боговоплощения. День 24 декабря носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia, бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. В полночь начинается Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia). По традиции, в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца. Ночью и днем 25 декабря служат еще три особые литургии - Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die) с особым последованием. Празднование самого Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря - Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. Первого января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы. Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до Крещения, которое в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета. Национальные особенности празднования РождестваК Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II. 23 ноября 2023 года на площади Святого Петра в Ватикане установили и украсили рождественскую ель. 28-метровое дерево прибыло из муниципалитета Макра (регион Пьемонт, Италия). Возраст ели - 56 лет. После 6 января оно будет передано в дар ассоциации, производящей игрушки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большинство итальянцев не ходят регулярно в церковь, но на полуночной службе в ночь на 25 декабря собирается очень много людей. В канун Рождества в Италии не принято есть мясо, поэтому все блюда овощные или рыбные. Само Рождество не обходится без игристого вина - это обязательный атрибут праздника наряду с местными сезонными фруктами, а также панеттоне и пандоро (разновидности рождественского кулича). Греки празднуют Рождество 25 декабря - по новоюлианскому календарю. Рождество в Греции - праздник общенационального масштаба. Службы в храмах проходят утром - служатся утреня и литургия. Затем все идут домой и садятся за трапезу. Традиционно печется "Христов хлеб" с крестом наверху, украшенный орехами. У греков нет национального рождественского блюда. В последнее время под влиянием западных традиций они готовят индейку. Для Испании типична рождественская иллюминация на фоне зеленых цитрусовых деревьев и пальм. Как и везде в Европе, для Австрии традиционны рождественские базары, большинство из них открывается в последние выходные ноября. Здесь рождественский рынок называется Кристкиндмаркт в честь Кристкинда. Это имя ангелоподобного мальчика с крылышками и короной, он символизирует младенца Иисуса, который незаметно приносит подарки. В Польше и других странах Восточной Европы распространен обычай рождественского хлеба - облатки. Это пластинка пресного хлеба, приготавливаемого, как облатка для причастия. Нередко на них также изображают сцены, связанные с Рождеством. В США в предпраздничные выходные принято устраивать бранч. Такие семейные обеды проходят по всей стране. По-прежнему во многих семьях сохраняется традиция посещать рождественское богослужение. На само Рождество собираются все члены семьи.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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справки, вифлеем, ватикан, италия, иисус христос, иоанн павел ii (кароль войтыла), римско-католическая церковь, религиозные праздники, религия
Справки, Вифлеем, Ватикан, Италия, Иисус Христос, Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Римско-католическая церковь, Религиозные праздники, Религия

Католическое Рождество

© AP Photo / Pool/Ahmad GharabliПразднование Католического Рождества в Вифлееме
Празднование Католического Рождества в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Pool/Ahmad Gharabli
Празднование Католического Рождества в Вифлееме . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю - в ночь с 24 на 25 декабря.

История и значение праздника Рождества Христова

Впервые этот день был определен как дата рождения Иисуса в 221 году раннехристианским историком Секстом Юлием Африканом. Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.
Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским.
Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".
Мария и Иосиф пошли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения, проводившейся при императоре Августе. Согласно его указу, каждый житель Римской империи для облегчения переписи должен был приехать "в свой город". Так как Иосиф был потомком Давида, он направился в Вифлеем.
После рождения Иисуса первыми из людей пришли поклониться ему пастухи, извещенные о событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе появилась чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу трех волхвов (мудрецов). Они преподнесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну.
Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но Христос был чудесно спасен от смерти. Однако семья Иосифа бежала в Египет, где находилась до смерти Ирода.
Один из главных символов Рождества - зажженные свечи. Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла его".

Рождественские традиции в католических странах

Рождеству предшествует период Адвента (от трех до четырех недель) - время усиленного покаяния. Верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета.
Богослужения каждого из четырех воскресений Адвента посвящены разным темам, отражающимся в евангельских чтениях: первое - пришествию Христа в конце времен; второе и третье - Иоанну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, а четвертое - событиям, непосредственно предшествовавшим рождению Господа, и особому месту Девы Марии в тайне Боговоплощения.
День 24 декабря носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia, бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост.
В полночь начинается Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia). По традиции, в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца. Ночью и днем 25 декабря служат еще три особые литургии - Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die) с особым последованием.
Празднование самого Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря - Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. Первого января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.
Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до Крещения, которое в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Национальные особенности празднования Рождества

К Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.
23 ноября 2023 года на площади Святого Петра в Ватикане установили и украсили рождественскую ель. 28-метровое дерево прибыло из муниципалитета Макра (регион Пьемонт, Италия). Возраст ели - 56 лет. После 6 января оно будет передано в дар ассоциации, производящей игрушки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Большинство итальянцев не ходят регулярно в церковь, но на полуночной службе в ночь на 25 декабря собирается очень много людей. В канун Рождества в Италии не принято есть мясо, поэтому все блюда овощные или рыбные. Само Рождество не обходится без игристого вина - это обязательный атрибут праздника наряду с местными сезонными фруктами, а также панеттоне и пандоро (разновидности рождественского кулича).
Греки празднуют Рождество 25 декабря - по новоюлианскому календарю. Рождество в Греции - праздник общенационального масштаба. Службы в храмах проходят утром - служатся утреня и литургия. Затем все идут домой и садятся за трапезу. Традиционно печется "Христов хлеб" с крестом наверху, украшенный орехами. У греков нет национального рождественского блюда. В последнее время под влиянием западных традиций они готовят индейку.
Для Испании типична рождественская иллюминация на фоне зеленых цитрусовых деревьев и пальм.
Как и везде в Европе, для Австрии традиционны рождественские базары, большинство из них открывается в последние выходные ноября. Здесь рождественский рынок называется Кристкиндмаркт в честь Кристкинда. Это имя ангелоподобного мальчика с крылышками и короной, он символизирует младенца Иисуса, который незаметно приносит подарки.
В Польше и других странах Восточной Европы распространен обычай рождественского хлеба - облатки. Это пластинка пресного хлеба, приготавливаемого, как облатка для причастия. Нередко на них также изображают сцены, связанные с Рождеством.
В США в предпраздничные выходные принято устраивать бранч. Такие семейные обеды проходят по всей стране. По-прежнему во многих семьях сохраняется традиция посещать рождественское богослужение. На само Рождество собираются все члены семьи.
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СправкиВифлеемВатиканИталияИисус ХристосИоанн Павел II (Кароль Войтыла)Римско-католическая церковьРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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