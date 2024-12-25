https://ria.ru/20241225/putin-1991236960.html

Путин рассказал о прогнозируемом росте совокупного ВВП стран СНГ

Путин рассказал о прогнозируемом росте совокупного ВВП стран СНГ - РИА Новости, 25.12.2024

Путин рассказал о прогнозируемом росте совокупного ВВП стран СНГ

Рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года составит более 4,5%, заявил Владимир Путин, открывая неформальный саммит объединения. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:55:00+03:00

2024-12-25T13:55:00+03:00

2024-12-25T16:21:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

снг

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек — РИА Новости. Рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года составит более 4,5%, заявил Владимир Путин, открывая неформальный саммит объединения."По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых", — сказал российский лидер.За десять месяцев года промышленное производство в СНГ увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%, продолжил Путин. По его словам, макроэкономические показатели стран содружества заметно улучшились.Товарооборот России с участниками содружества по данным за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил чуть больше 93 миллиардов долларов."Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", — отметил глава государства.Он выразил уверенность, что содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.Встреча лидеров СНГ традиционно проходит в конце декабря. В этом году неформальный саммит принимает горнолыжный курорт "Игора" в Ленинградской области.На встрече отсутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Кроме того, визит в Россию прервал Ильхам Алиев, который вернулся в Баку из-за крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане.

https://ria.ru/20241225/sng-1991239332.html

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экономика, владимир путин, россия, снг