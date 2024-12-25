https://ria.ru/20241225/putin-1991203244.html
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:23:00+03:00
2024-12-25T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской компании в Актау, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал Песков журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
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актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, дмитрий песков, в мире, крушение рейса баку — грозный
Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Песокв: Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау