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Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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12:23 25.12.2024 (обновлено: 12:24 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/putin-1991203244.html
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской... РИА Новости, 25.12.2024
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актау
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ильхам алиев
владимир путин
россия
азербайджан
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской компании в Актау, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал Песков журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
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актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, дмитрий песков, в мире, крушение рейса баку — грозный
Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

Песокв: Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской компании в Актау, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал Песков журналистам.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
АктауФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанДмитрий ПесковВ миреКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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