https://ria.ru/20241225/putin-1991203244.html

Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской компании в Актау, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал Песков журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

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актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, дмитрий песков, в мире, крушение рейса баку — грозный