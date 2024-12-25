Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 25.12.2024 (обновлено: 23:34 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау
Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T23:07:00+03:00
2024-12-25T23:34:00+03:00
актау
баку
трабзон (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
ильхам алиев
канат бозумбаев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991275375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01ee8f27ea40f32246fab76645d9b42e.jpg
АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет газета Yeni Akit. По данным издания, этот же лайнер 22 декабря выполнял рейс Баку — Трабзон."Согласно записям радара, самолет, прибывший &lt;...&gt; рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки", — говорится в статье.Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении самолета погибли 38 человек. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html
актау
баку
трабзон (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
2024-12-25T23:07
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991275375_34:0:1474:1080_1920x0_80_0_0_1cf4317943d096510f977399b771e00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
актау, баку, трабзон (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, ильхам алиев, канат бозумбаев, в мире
Актау, Баку, Трабзон (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Ильхам Алиев, Канат Бозумбаев, В мире
СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау

Yeni Akit: рухнувший у Актау лайнер 22 декабря выкатился за пределы ВПП в Турции

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет газета Yeni Akit.
По данным издания, этот же лайнер 22 декабря выполнял рейс Баку — Трабзон.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
"Согласно записям радара, самолет, прибывший <...> рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки", — говорится в статье.
Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении самолета погибли 38 человек. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Найден черный ящик разбившегося в Актау самолета
Вчера, 19:26
По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.
Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.
 
АктауБакуТрабзон (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — ГрозныйИльхам АлиевКанат БозумбаевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала