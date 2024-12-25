https://ria.ru/20241225/aktau-1991344000.html

СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау

СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет... РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T23:34:00+03:00

актау

баку

трабзон (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

ильхам алиев

канат бозумбаев

в мире

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АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет газета Yeni Akit. По данным издания, этот же лайнер 22 декабря выполнял рейс Баку — Трабзон."Согласно записям радара, самолет, прибывший <...> рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки", — говорится в статье.Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении самолета погибли 38 человек. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html

актау

баку

трабзон (провинция)

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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане Место крушения пассажирского самолета в Казахстане 2024-12-25T23:07 true PT0M43S

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актау, баку, трабзон (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, ильхам алиев, канат бозумбаев, в мире