https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html

Найден черный ящик разбившегося в Актау самолета

Найден черный ящик разбившегося в Актау самолета - РИА Новости, 25.12.2024

Найден черный ящик разбившегося в Актау самолета

В Актау обнаружили черный ящик разбившегося самолета Azerbaijan Airlines, передает агентство Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:26:00+03:00

2024-12-25T19:26:00+03:00

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актау

казахстан

в мире

канат бозумбаев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

баку

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АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. В Актау обнаружили черный ящик разбившегося самолета Azerbaijan Airlines, передает агентство Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры Казахстана."Черный ящик разбившегося самолета найден", — говорится в сообщении.Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении лайнера погибли 38 человек. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место крушения пассажирского самолета в Казахстане Место крушения пассажирского самолета в Казахстане 2024-12-25T19:26 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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актау, казахстан, в мире, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, баку