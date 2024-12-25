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При крушении самолета в Актау погибли 38 человек - РИА Новости, 25.12.2024
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18:19 25.12.2024 (обновлено: 19:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991310761.html
При крушении самолета в Актау погибли 38 человек
При крушении самолета в Актау погибли 38 человек - РИА Новости, 25.12.2024
При крушении самолета в Актау погибли 38 человек
При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:19:00+03:00
2024-12-25T19:35:00+03:00
актау
в мире
крушение рейса баку — грозный
казахстан
азербайджан
embraer 190
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АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев агентству Tengrinews."Двадцать девять человек в больнице, среди них два ребенка. Одиннадцать человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных — средней тяжести. &lt;...&gt; Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания", — добавил Бозумбаев.Чиновник уточнил, что тела погибших обгорели, для опознания проведут отдельную процедуру.Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Сообщалось, что среди пассажиров 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего выдвигалась версия о столкновении самолета с птицами.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
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актау, в мире, крушение рейса баку — грозный, казахстан, азербайджан, embraer 190
Актау, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный, Казахстан, Азербайджан, Embraer 190
При крушении самолета в Актау погибли 38 человек

СМИ Казахстана сообщили о 38 погибших при крушении самолета в Актау

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау
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АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев агентству Tengrinews.
«
"Двадцать девять человек в больнице, среди них два ребенка. Одиннадцать человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных — средней тяжести. <...> Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания", — добавил Бозумбаев.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
Чиновник уточнил, что тела погибших обгорели, для опознания проведут отдельную процедуру.
Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Сообщалось, что среди пассажиров 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.
Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего выдвигалась версия о столкновении самолета с птицами.
Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>
 
АктауВ миреКрушение рейса Баку — ГрозныйКазахстанАзербайджанEmbraer 190
 
 
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