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При крушении самолета в Актау погибли 38 человек

При крушении самолета в Актау погибли 38 человек - РИА Новости, 25.12.2024

При крушении самолета в Актау погибли 38 человек

При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:19:00+03:00

2024-12-25T18:19:00+03:00

2024-12-25T19:35:00+03:00

актау

в мире

крушение рейса баку — грозный

казахстан

азербайджан

embraer 190

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АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев агентству Tengrinews."Двадцать девять человек в больнице, среди них два ребенка. Одиннадцать человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных — средней тяжести. <...> Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания", — добавил Бозумбаев.Чиновник уточнил, что тела погибших обгорели, для опознания проведут отдельную процедуру.Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Сообщалось, что среди пассажиров 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего выдвигалась версия о столкновении самолета с птицами.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>

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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. 2024-12-25T18:19 true PT0M17S

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актау, в мире, крушение рейса баку — грозный, казахстан, азербайджан, embraer 190