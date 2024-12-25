https://ria.ru/20241225/aktau-1991292405.html
Самолет МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау
Самолет МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Самолет МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау
Спецборт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, рассказали... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:00:00+03:00
2024-12-25T17:00:00+03:00
2024-12-25T17:43:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
россия
москва
казахстан
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Спецборт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт вылетел из Москвы в Актау", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что медицинским самолетом будет осуществлена санитарная эвакуация россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный."Борт оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших. Современные специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов во время полёта", - отметил представитель ведомства.Он добавил, что сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991266687.html
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МЧС России доставит в Москву пострадавших при крушении российских граждан
Ил-76 МЧС России доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении самолета в Казахстане, сообщило министерство
2024-12-25T17:00
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крушение рейса баку — грозный, россия, москва, казахстан, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, происшествия, хромая лошадь
Крушение рейса Баку — Грозный, Россия, Москва, Казахстан, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Происшествия, Хромая лошадь
Самолет МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау
МЧС: Ил-76 доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении лайнера в Актау