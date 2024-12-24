Путин встретился с президентом Таджикистана
Путин и Рахмон начали двусторонние переговоры в Ленинградской области
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры, встреча проходит в комплексе "Игора" Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
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"Сегодня, как мы и договаривались, проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надежный союзник", — подчеркнул российский президент.
Он также заявил о готовности увеличить квоту для студентов из республики в вузах страны. По словам президента, Москва нарастит работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке.
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Глава государства также обратил внимание на сотрудничество стран в экономической сфере.
"Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", — заметил он.
"Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20 процентов", — отметил глава республики.
Как отмечали в Кремле накануне переговоров, на встрече предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Афганистане. Отдельно лидеры коснутся миграционных проблем.
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Встреча проходит на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
Как ранее сообщила пресс-служба главы республики, Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств.
В поездке президента Таджикистана сопровождают министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, помощник по вопросам зарубежных связей Азамшо Шарифи, министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума и другие официальные лица.
Россия в 2024 году председательствует в СНГ. Как сообщалось, план Москвы на этот период включал проведение более 150 мероприятий. Ключевым событием стал саммит СНГ, который прошел в российской столице в октябре. В 2025-м председательство в Содружестве переходит к Таджикистану.
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