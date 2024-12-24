https://ria.ru/20241224/putin-1991100884.html

Путин встретился с президентом Таджикистана

Путин встретился с президентом Таджикистана - РИА Новости, 24.12.2024

Путин встретился с президентом Таджикистана

Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры, встреча проходит в комплексе "Игора" Ленинградской области, передает... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:17:00+03:00

2024-12-24T20:17:00+03:00

2024-12-24T22:35:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры, встреча проходит в комплексе "Игора" Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, как мы и договаривались, проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надежный союзник", — подчеркнул российский президент.Он также заявил о готовности увеличить квоту для студентов из республики в вузах страны. По словам президента, Москва нарастит работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке. Кроме того, Путин отметил, что Москва продолжает сотрудничать с Душанбе в сфере безопасности на международной арене. Он обратил внимание на важность межрегионального сотрудничества между странами. Глава государства также обратил внимание на сотрудничество стран в экономической сфере."Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", — заметил он.Рахмон, в свою очередь, предложил обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности, а также международную ситуацию. Он также подчеркнул, что Россия — главный стратегический партнер Таджикистана."Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20 процентов", — отметил глава республики.Как отмечали в Кремле накануне переговоров, на встрече предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Афганистане. Отдельно лидеры коснутся миграционных проблем.Встреча проходит на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.Как ранее сообщила пресс-служба главы республики, Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств.В поездке президента Таджикистана сопровождают министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, помощник по вопросам зарубежных связей Азамшо Шарифи, министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума и другие официальные лица.Россия в 2024 году председательствует в СНГ. Как сообщалось, план Москвы на этот период включал проведение более 150 мероприятий. Ключевым событием стал саммит СНГ, который прошел в российской столице в октябре. В 2025-м председательство в Содружестве переходит к Таджикистану.

https://ria.ru/20241223/sng-1990896946.html

https://ria.ru/20240917/feyk-1973260352.html

https://ria.ru/20241223/vstrechi-1990903020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

афганистан, ленинградская область, санкт-петербург, владимир путин, эмомали рахмон, политика, таджикистан