https://ria.ru/20241224/kurorty-1837272137.html

Для начинающих и экстремалов: лучшие горнолыжные курорты этой зимы

Горнолыжные курорты 2024–2025: лучший зимний отдых в России

Для начинающих и экстремалов: лучшие горнолыжные курорты этой зимы

Зима — отличное время взять отпуск и заняться активным отдыхом. Какие горнолыжные курорты России наиболее популярны среди отдыхающих в 2024-2025 году, куда... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Зима — отличное время взять отпуск и заняться активным отдыхом. Какие горнолыжные курорты России наиболее популярны среди отдыхающих в 2024-2025 году, куда лучше всего отправиться семьям с детьми, любителям экстрима и начинающим лыжникам, бюджетные по цене заграничные горнолыжные базы отдыха, - в материале РИА Новости.Горнолыжные курорты сезона 2024-2025Горнолыжный отдых - это чистейший воздух, захватывающие пейзажи, адреналин и новые знакомства, именно за этим ежегодно отправляется большое количество людей в самые разные уголки мира. Массовую популярность этот вид отдыха приобрел в 30-х годах XX века, когда появились горные подъемники, существенно упростившие жизнь любителям горных лыж и крутых спусков. С развитием туризма улучшалась инфраструктура и досуг становился все комфортнее. Сейчас горнолыжная индустрия предлагает развлечения на любой вкус и кошелек: для опытных и начинающих лыжников, семей с детьми и одиночек.Сезоны катанияОткрытие горнолыжного сезона обычно зависит от капризов погоды.- Чаще всего канатные дороги и трассы начинают работать в начале декабря, когда слой снега становится достаточно толстым. Например, Красная Поляна в этом году откроет свои двери для посетителей в середине декабря, а на Эльбрусе и Шерегеше сезон начался уже с ноября. Почти на всех курортах сезон заканчивается в середине апреля, - комментирует PRO-эксперт Спортмастер PRO Александр Гордеев.По словам Полины Артемьевой, финансового консультанта ПАО "Совкомбанк", конец ноября - начало декабря считаются началом сезона, поэтому уровень цен на 20-50% ниже, чем во время новогодних каникул.Лучшие места для активного зимнего отдыха в РоссииНа территории нашей страны расположено около 150 комплексов, многие из них ничуть не уступают европейским по качеству лыжных трасс и инфраструктуре.В преддверии горнолыжного сезона любители зимних видов спорта пребывают в активном поиске направлений отдыха, отелей и курортных баз для проведения новогодних выходных. Кто-то отправляется в привычные места, но многие задаются вопросом смены постоянной локации и подбора новой. По данным сервиса аналитики информационного поля в поисковых системах Semantex, наиболее популярные направления у пользователей Сети - это Домбай (62,3%), Шерегеш (62,2%), Красная Поляна (55,5%), Архыз (49,6%), Белокуриха (29,5%), Роза Хутор (28,0%), Эльбрус (16,3%), Золотая Долина (8,8%) и другие. Самые популярные горнолыжные курорты с точки зрения пользовательского обсуждения (комментарии к статьям, отзывы на рекомендательных сайтах, обсуждения в социальных сетях):Средняя стоимость забронированной ночи в предстоящие новогодние праздники:- Выбирать горнолыжный курорт нужно исходя из высоты гор, желаемой инфраструктуры и финансовых возможностей. На каждом из них есть инструкторские службы, которые будут полезны на любом уровне подготовки. Специалисты поставят новичков на лыжи или борд с нуля, а более опытным любителям помогут прокачать свои навыки. Красная Поляна лидирует по количеству трасс и дополнительным развлечениям. Здесь вы найдете рестораны, бары, дискотеки на любой вкус. Эльбрус привлекает посетителей панорамными видами и рекордными высотами. Архыз и Шерегеш отличаются более скромными условиями, но не менее захватывающими видами. Уютно, интересно и ярко провести время вы сможете на любом из курортов, - рассказывает Александр Гордеев.Для новичковТем, кто только планирует встать на лыжи или сноуборд или умеет на них кататься, но не имеет достаточного опыта, лучше выбирать базы с более легкими трассами.- Новичкам хорошо подойдут такие горнолыжные курорты как Архыз, Абзаково, Банное, Гора Соколиная, Горный воздух, где есть несложные просторные трассы для обучения, - советует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.Горнолыжный курорт "Архыз"Самый молодой курорт Карачаево-Черкессии, построенный в 2013 году. Отличается развитой, современной инфраструктурой и массой молодежных развлечений."Более 25 км трасс разного уровня доступны для катания с декабря по апрель. “Архыз” прекрасно подойдет новичкам – здесь удобно расположены учебные трассы и работает горнолыжная школа. Цены на жилье на курорте довольно высокие, поэтому, если вы путешествуете на автомобиле, вы можете разместиться в селе Архыз в 10 км от горнолыжного комплекса", - советуют эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".- Горнолыжные трассы идут с двух склонов – Южного и Северного. Работают 8 канатных дорог: 4 гондольных и 4 кресельных. Длина всех трасс курорта составляет 27 километров. Четыре трассы для начинающих (зеленые), 5 трасс средней сложности ("синие") и 2 сложные ("черные"). Перепад высот на “Архызе” - 1815 метров. Стоимость ски-пасса составляет от 1600 рублей, - уточняет Полина Артемьева.По данным сервиса аналитики информационного поля в поисковых системах Semantex, при подборе локации для зимнего отдыха многие пользователи ориентируются не столько на официальную информацию, сколько на отзывы других туристов. В Архыз позитивно оценивают:Негативные отзывы присутствуют о:“Абзаково”Курорт находится на Южном Урале в Башкортостане на Крыкты-Тау.По словам Полины Артемьевой, “Абзаково” обладает горнолыжным рельефом, из-за чего там проводят соревнования. Перепад высот – 320 метров, количество трасс - 13, есть также спортивные. Ски-пасс на 2 часа – 1600 рублей, на день – 3050 рублей."Банное"Расположен на Южном Урале в Башкирии. Горнолыжный центр состоит из Большого и Малого комплексов. В Большой входят 4 трассы длиной 2500 метров с перепадом высот 450 метров. Малый комплекс подходит для начинающих и состоит из двух учебных трасс. Горнолыжный сезон длится с ноября по май, а приезжают сюда более 200 000 туристов. Ски-пасс стоит на 2 часа от 1 800 рублей."Гора Соколиная"Комплекс находится рядом с городом Байкальск и хорошо подходит для семейного отдыха, первая трасса здесь появилась в 1969 году, сейчас курорт насчитывает 15 всегда работающих трасс с максимальным перепадом высот 479 м (наивысшая отметка 1004 м), имеет развитую инфраструктуру, буксировочно-канатную дорогу и три благоустроенных гостиницы."Горный воздух"Расположен прямо в центре города Южно-Сахалинска и предлагает любителям горнолыжного отдыха 10 трасс общей протяженностью более 23 км с тремя зонами катания ("зеленой", "красной" и "черной"). Мягкая и снежная зима позволяет продлить сезон вплоть до конца апреля, а толщина снега обычно составляет около 2-х метров."Эльбрус-Азау"Горнолыжный комплекс Северного Кавказа, привлекающий широкими трассами и продолжительным сезоном (с середины ноября по май). На "Эльбрусе" всего 7 трасс, где тренируются новички, а опытные райдеры покоряют крутые склоны "Чегета"."Недорого можно разместиться на базах отдыха, в гостиницах и гостевых домах в местных поселках. Дороже стоит жилье на поляне Азау возле канатной дороги. Из развлечений – пейнтбольный клуб, сауны, бары, бильярд и дискотека. А вот детей вам придется заниматься самостоятельно", - объясняют эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".Отдыхающие позитивно отзываются о:Среди минусов отмечают:Для продвинутых- Продвинутым горнолыжникам лучше отправиться в Шерегеш или Кировск, куда сейчас устремились те, кто раньше отдавал предпочтение альпийским курортам. Также стоит обратить внимание на курорт Чегет в 8 километрах от Эльбруса, на котором находятся одни из самых сложных трасс в России с уклоном до 45°, множеством больших снежных бугров и участками для фрирайда. Всего на Чегете 15 трасс с перепадом высот 1140 м и общей протяженностью 20 км, - советует Юрий Кузнецов.Горнолыжный курорт "Шерегеш"Расположен в 5 км от одноименного поселка у подножия горы Зеленая в Кемеровской области. На курорте 16 трасс разной сложности, есть сноупарк и зона для катания на беговых лыжах."Горнолыжный сезон здесь длится с ноября по май, а толщина снежного покрова достигает 4 метров. Шерегеш – считается самым снежным курортом и пользуется популярностью у фрирайдеров. Гостей в Шерегеше принимают небольшие уютные отели и гостевые дома, самостоятельные туристы размещаются в отдельных коттеджах и квартирах. После катания молодежь устраивает сногсшибательные вечеринки в местных барах, а родители с детьми катаются в собачьих упряжках или навещают животных в контактном зоопарке", - рассказывают эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".Горнолыжный курорт "Домбай"Еще один курорт в Карачаево-Черкесской республике у подножия Главного Кавказского хребта. Туристы уже более 50 лет покоряют склоны курорта, где расположено больше 25 км трасс разной категории сложности. Продолжительность сезона – 5 месяцев (декабрь – апрель). К услугам отдыхающих – гостиницы, базы отдыха и пансионаты, где гости отдыхают и проводят время после катания.Активные туристы могут попробовать себя в бэккантри – пешем восхождении на вершины с дальнейшим спуском на лыжах или отправиться в ски-тур с опытным проводником. Это, кстати, прекрасная возможность насладиться потрясающими горными пейзажами Домбая. По данным сервиса аналитики Semantex, туристы положительно отзываются о:Из отрицательных сторон присутствуют:“Большой Вудъявр”Самый популярный горнолыжный курорт в Хибинах, находящийся в Мурманской области.- Протяженность трасс составляет 35 километров, а перепад высот – 550 метров. Есть разные уровни сложности трасс: от “зеленых” для новичков и до “черных” для профессионалов. Хибины – покатые и лысые горы, поэтому есть место для свободного катания. 15 из 23 трасс “Большого Вудъявра” имеют ночное освещение, что позволяет кататься даже в полярную ночь. Ски-пасс на день стоит от 3000 рублей, - говорит Полина Артемьева.Недорогие горнолыжные курорты за границейЕсли есть желание отдохнуть за границей, то эксперты советуют обратить внимание на горнолыжные курорты с бюджетными ценами в Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии.Например, румынский Пояна-Брашов в Трансильвании предлагает пологие трассы с начальным и средним уровнем сложности, всегда можно найти англоговорящего инструктора для начинающих лыжников. Боровец в Болгарии идеально подходит начинающим лыжникам, не желающим тратить большое количество денег на отдых. Гостиницы расположены прямо у трасс, есть зоны для катания среднего и продвинутого уровней. Местечко Ясна в Словакии имеет не только благоустроенные трассы для начинающих и среднего уровня, но и самый лучший в Европе нетронутый внетрассовый участок для катания.Куда поехать кататься с детьмиДля семейного отдыха прекрасно подходят горнолыжные курорты Сочи.По словам экспертов сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру", гости размещаются в отелях разного уровня, гостевых домах, хостелах или снимают квартиры в ближайших поселках – Эсто-Садок и Красная Поляна. На курортах можно арендовать снаряжение и воспользоваться услугами опытных инструкторов. Есть детские горнолыжные школы, куда принимают малышей с 3 до 12 лет. Отдельно стоит упомянуть и apres-ski – на курортах всегда есть чем заняться и где отдохнуть после активного катания: подогреваемые бассейны под открытым небом, аквапарки, рестораны и кафе, магазины, детские клубы и аттракционы. Если появится желание разнообразить горнолыжный отдых, всегда можно отправиться к морю – до Адлера легко доехать за 30 – 40 минут."Роза Хутор" обладает самой обширной зоной для катания: общая протяженность трасс – 105 километров с перепадом высот 1569 метров. Трассы разного уровня подойдут любой категории туристов: есть как “зеленые” и “синие” для начинающих, так и “красные” и “черные” – для профессионалов. Для размещения гости могут выбрать отели в "Роза Долине" или в Олимпийской деревне на высоте 1100 метров. Сезон катания длится с середины декабря до середины апреля.Разнообразить активный отдых на курорте можно посещением этнографического комплекса "Моя Россия", где представлена архитектура и народные промыслы разных регионов страны. А еще "Роза Хутор" - единственный в мире курорт, у которого есть собственный музей – интерактивный Музей Археологии."Красная Поляна" – это около 30 трасс различного уровня для новичков и опытных райдеров. Зимний сезон на курорте длиннее, чем на "Роза Хутор", здесь катаются с ноября по май. В "Красной Поляне" можно попробовать хели-ски – катание по нетронутым склонам с заброской на вертолете. Размещаются горнолыжники в отелях на высотах 540 и 960 метров.В горно-туристическом центре "Газпром" 45 трасс шириной до 66 метров. Новичкам больше понравится в зоне "Лаура", в то время как профи оценят крутые склоны "Альпики". Сэкономить на жилье в "Газпроме" не получится, так как здесь всего два 5* гостиничных комплекса. Аpres-ski всей семьей можно посетить развлекательный центр "Галактика", где есть крутой аквапарк и бассейн под открытым небом.Необходимое снаряжение на горнолыжный курортНа первом месте в списке самых необходимых вещей любителя горнолыжного отдыха, по словам Александра Гордеева, должны находиться два комплекта термобелья, две пары носков и перчаток, а также несколько флисовых кофт, которые обеспечат тепло во время катания и подъемов. Далее идет горнолыжная или сноубордическая одежда (мембранная куртка, утепленные брюки) и шлем. Последний обязательно должен быть как у начинающих, так и у любителей: вероятность травм на горнолыжных склонах очень велика. Начинающим сноубордистам могут пригодиться защита спины, наколенники и налокотники.

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Алёна Пава

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Алёна Пава

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