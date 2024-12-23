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Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС

Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС

Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров... РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T20:43:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. Нередко в эти же дни в северной столице проходит и саммит Евразийского экономического союза. "На этот раз эти встречи пройдут недалеко от Петербурга – в Ленинградской области, в курортном комплексе "Игора", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о подготовке встреч лидеров СНГ и ЕАЭС. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря, а заседание Высшего Евразийского экономического совета – 26 декабря. На вопрос о том, предусмотрена ли для иностранных гостей традиционная культурная программа, помощник президента ответил, что она также будет организована на площадке "Игоры". "Там вся культурная программа, насколько мне известно, будет в комплексе "Игора", - сказал он. Ушаков отметил, что программа будет связана с зимними видами спорта. "Мне кажется, на лыжах (кататься – ред.) не будут. Но смотреть какие-то мероприятия зимних видов спорта будут, по-моему, да", - сообщил помощник президента в ответ на вопрос о том, планируют ли лидеры кататься на лыжах. Говоря о повестке непосредственно встречи лидеров, Ушаков рассказал, что вначале президент РФ Владимир Путин коротко подведет итоги российского председательства в СНГ. "Может быть, лидеры обсудят какие-то вопросы текущего характера. А затем уже пойдет чисто дружеское, неформальное общение, которое, наверное, продлится допоздна – так можно предположить", - добавил он.

https://ria.ru/20241223/sng-1990896946.html

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Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, ленинградская область, юрий ушаков, владимир путин, снг, евразийский экономический союз