Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/vstrechi-1990903020.html
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС
Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:43:00+03:00
2024-12-23T20:43:00+03:00
санкт-петербург
россия
ленинградская область
юрий ушаков
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_11d263cebc07e8ad4d7d632808ff9479.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. Нередко в эти же дни в северной столице проходит и саммит Евразийского экономического союза. "На этот раз эти встречи пройдут недалеко от Петербурга – в Ленинградской области, в курортном комплексе "Игора", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о подготовке встреч лидеров СНГ и ЕАЭС. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря, а заседание Высшего Евразийского экономического совета – 26 декабря. На вопрос о том, предусмотрена ли для иностранных гостей традиционная культурная программа, помощник президента ответил, что она также будет организована на площадке "Игоры". "Там вся культурная программа, насколько мне известно, будет в комплексе "Игора", - сказал он. Ушаков отметил, что программа будет связана с зимними видами спорта. "Мне кажется, на лыжах (кататься – ред.) не будут. Но смотреть какие-то мероприятия зимних видов спорта будут, по-моему, да", - сообщил помощник президента в ответ на вопрос о том, планируют ли лидеры кататься на лыжах. Говоря о повестке непосредственно встречи лидеров, Ушаков рассказал, что вначале президент РФ Владимир Путин коротко подведет итоги российского председательства в СНГ. "Может быть, лидеры обсудят какие-то вопросы текущего характера. А затем уже пойдет чисто дружеское, неформальное общение, которое, наверное, продлится допоздна – так можно предположить", - добавил он.
https://ria.ru/20241223/sng-1990896946.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990877298.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990876975.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9f97058d76071626569bc72b4658f4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ленинградская область, юрий ушаков, владимир путин, снг, евразийский экономический союз
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС

Ушаков: встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС пройдут в комплексе "Игора"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. Нередко в эти же дни в северной столице проходит и саммит Евразийского экономического союза.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
Вчера, 19:46
«
"На этот раз эти встречи пройдут недалеко от Петербурга – в Ленинградской области, в курортном комплексе "Игора", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о подготовке встреч лидеров СНГ и ЕАЭС.
Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря, а заседание Высшего Евразийского экономического совета – 26 декабря.
На вопрос о том, предусмотрена ли для иностранных гостей традиционная культурная программа, помощник президента ответил, что она также будет организована на площадке "Игоры". "Там вся культурная программа, насколько мне известно, будет в комплексе "Игора", - сказал он.
Ушаков отметил, что программа будет связана с зимними видами спорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях
Вчера, 18:30
«
"Мне кажется, на лыжах (кататься – ред.) не будут. Но смотреть какие-то мероприятия зимних видов спорта будут, по-моему, да", - сообщил помощник президента в ответ на вопрос о том, планируют ли лидеры кататься на лыжах.
Говоря о повестке непосредственно встречи лидеров, Ушаков рассказал, что вначале президент РФ Владимир Путин коротко подведет итоги российского председательства в СНГ.
"Может быть, лидеры обсудят какие-то вопросы текущего характера. А затем уже пойдет чисто дружеское, неформальное общение, которое, наверное, продлится допоздна – так можно предположить", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном
Вчера, 18:26
 
Санкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьЮрий УшаковВладимир ПутинСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала