https://ria.ru/20241223/vstrechi-1990903020.html
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС
Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:43:00+03:00
2024-12-23T20:43:00+03:00
2024-12-23T20:43:00+03:00
санкт-петербург
россия
ленинградская область
юрий ушаков
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_11d263cebc07e8ad4d7d632808ff9479.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. Нередко в эти же дни в северной столице проходит и саммит Евразийского экономического союза. "На этот раз эти встречи пройдут недалеко от Петербурга – в Ленинградской области, в курортном комплексе "Игора", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о подготовке встреч лидеров СНГ и ЕАЭС. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря, а заседание Высшего Евразийского экономического совета – 26 декабря. На вопрос о том, предусмотрена ли для иностранных гостей традиционная культурная программа, помощник президента ответил, что она также будет организована на площадке "Игоры". "Там вся культурная программа, насколько мне известно, будет в комплексе "Игора", - сказал он. Ушаков отметил, что программа будет связана с зимними видами спорта. "Мне кажется, на лыжах (кататься – ред.) не будут. Но смотреть какие-то мероприятия зимних видов спорта будут, по-моему, да", - сообщил помощник президента в ответ на вопрос о том, планируют ли лидеры кататься на лыжах. Говоря о повестке непосредственно встречи лидеров, Ушаков рассказал, что вначале президент РФ Владимир Путин коротко подведет итоги российского председательства в СНГ. "Может быть, лидеры обсудят какие-то вопросы текущего характера. А затем уже пойдет чисто дружеское, неформальное общение, которое, наверное, продлится допоздна – так можно предположить", - добавил он.
https://ria.ru/20241223/sng-1990896946.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990877298.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990876975.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9f97058d76071626569bc72b4658f4d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, ленинградская область, юрий ушаков, владимир путин, снг, евразийский экономический союз
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз
Ушаков рассказал о подготовке встреч глав стран СНГ и ЕАЭС
Ушаков: встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС пройдут в комплексе "Игора"
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Предстоящие неформальная встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ
традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге
. Нередко в эти же дни в северной столице проходит и саммит Евразийского экономического союза
.
«
"На этот раз эти встречи пройдут недалеко от Петербурга – в Ленинградской области
, в курортном комплексе "Игора", - сообщил Ушаков
журналистам, говоря о подготовке встреч лидеров СНГ и ЕАЭС.
Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря, а заседание Высшего Евразийского экономического совета – 26 декабря.
На вопрос о том, предусмотрена ли для иностранных гостей традиционная культурная программа, помощник президента ответил, что она также будет организована на площадке "Игоры". "Там вся культурная программа, насколько мне известно, будет в комплексе "Игора", - сказал он.
Ушаков отметил, что программа будет связана с зимними видами спорта.
«
"Мне кажется, на лыжах (кататься – ред.) не будут. Но смотреть какие-то мероприятия зимних видов спорта будут, по-моему, да", - сообщил помощник президента в ответ на вопрос о том, планируют ли лидеры кататься на лыжах.
Говоря о повестке непосредственно встречи лидеров, Ушаков рассказал, что вначале президент РФ Владимир Путин
коротко подведет итоги российского председательства в СНГ.
"Может быть, лидеры обсудят какие-то вопросы текущего характера. А затем уже пойдет чисто дружеское, неформальное общение, которое, наверное, продлится допоздна – так можно предположить", - добавил он.