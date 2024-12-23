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Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря - РИА Новости, 23.12.2024
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18:45 23.12.2024 (обновлено: 18:46 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/sammit-1990880486.html
Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря
Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 26 декабря обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:45:00+03:00
2024-12-23T18:46:00+03:00
экономика
россия
ленинградская область
санкт-петербург
юрий ушаков
владимир путин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 26 декабря обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд других практических вопросов, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, состоится 26 декабря. Саммит пройдет на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Помощник российского лидера отметил, что заседание начнется в узком составе, а затем продолжится в расширенном формате. "Вначале проводится заседание в узком составе, где лидеры в закрытом порядке обсудят некоторые важные практические вопросы, в частности, о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза, о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, о ходе исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза", - сообщил Ушаков. Он отметил, что в узком составе лидеры также обсудят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета.
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экономика, россия, ленинградская область, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, цены на нефть
Экономика, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Цены на нефть
Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря

Ушаков: на саммите ЕАЭС 26 декабря обсудят формирование рынков газа и нефти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 26 декабря обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд других практических вопросов, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, состоится 26 декабря. Саммит пройдет на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Помощник российского лидера отметил, что заседание начнется в узком составе, а затем продолжится в расширенном формате.
«
"Вначале проводится заседание в узком составе, где лидеры в закрытом порядке обсудят некоторые важные практические вопросы, в частности, о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза, о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, о ходе исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза", - сообщил Ушаков.
Он отметил, что в узком составе лидеры также обсудят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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ЭкономикаРоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургЮрий УшаковВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЦены на нефть
 
 
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