https://ria.ru/20241223/sammit-1990880486.html

Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря

Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 26 декабря обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:45:00+03:00

2024-12-23T18:45:00+03:00

2024-12-23T18:46:00+03:00

экономика

россия

ленинградская область

санкт-петербург

юрий ушаков

владимир путин

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 26 декабря обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд других практических вопросов, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, состоится 26 декабря. Саммит пройдет на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Помощник российского лидера отметил, что заседание начнется в узком составе, а затем продолжится в расширенном формате. "Вначале проводится заседание в узком составе, где лидеры в закрытом порядке обсудят некоторые важные практические вопросы, в частности, о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза, о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, о ходе исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза", - сообщил Ушаков. Он отметил, что в узком составе лидеры также обсудят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета.

https://ria.ru/20241215/rossiya-1989256032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, ленинградская область, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, цены на нефть