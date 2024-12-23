Ушаков назвал темы саммита ЕАЭС, который пройдет 26 декабря
Ушаков: на саммите ЕАЭС 26 декабря обсудят формирование рынков газа и нефти
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 26 декабря обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд других практических вопросов, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, состоится 26 декабря. Саммит пройдет на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Помощник российского лидера отметил, что заседание начнется в узком составе, а затем продолжится в расширенном формате.
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"Вначале проводится заседание в узком составе, где лидеры в закрытом порядке обсудят некоторые важные практические вопросы, в частности, о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза, о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, о ходе исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза", - сообщил Ушаков.
Он отметил, что в узком составе лидеры также обсудят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета.
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