https://ria.ru/20241223/putin-1990876975.html

Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном

Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном

Президент России Владимир Путин во вторник отправится в курортный комплекс "Игора" в Ленинградской области, где проведет переговоры с президентом Таджикистана... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:26:00+03:00

2024-12-23T18:26:00+03:00

2024-12-23T18:47:00+03:00

россия

таджикистан

афганистан

юрий ушаков

эмомали рахмон

владимир путин

снг

содружество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник отправится в курортный комплекс "Игора" в Ленинградской области, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры обсудят вопросы военно-технического и экономического взаимодействия, тему миграции, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил журналистам, что традиционный неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в этом году пройдет не в самом городе, а в области, на территории курортного комплекса "Игора". "Двадцать четвертого декабря вечером наш президент там примет президента Таджикистана Рахмона. Предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам", - сказал Ушаков на брифинге.Помощник российского президента уточнил, что лидеры также затронут тематику СНГ, напомнив, что председательство в Содружестве с 1 января 2025 года переходит от Москвы к Душанбе. "Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом президенты уже договорились. Президенты условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить о региональной проблематике, это прежде всего Афганистан, конечно", - добавил Ушаков, говоря о темах предстоящих переговоров.

https://ria.ru/20241008/putin-1977030530.html

россия

таджикистан

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, таджикистан, афганистан, юрий ушаков, эмомали рахмон, владимир путин, снг, содружество