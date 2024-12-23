Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном
Ушаков: Путин 24 декабря проведет встречу с президентом Таджикистана Рахмоном
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник отправится в курортный комплекс "Игора" в Ленинградской области, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры обсудят вопросы военно-технического и экономического взаимодействия, тему миграции, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил журналистам, что традиционный неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в этом году пройдет не в самом городе, а в области, на территории курортного комплекса "Игора".
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"Двадцать четвертого декабря вечером наш президент там примет президента Таджикистана Рахмона. Предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам", - сказал Ушаков на брифинге.
Помощник российского президента уточнил, что лидеры также затронут тематику СНГ, напомнив, что председательство в Содружестве с 1 января 2025 года переходит от Москвы к Душанбе.
"Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом президенты уже договорились. Президенты условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить о региональной проблематике, это прежде всего Афганистан, конечно", - добавил Ушаков, говоря о темах предстоящих переговоров.