Рейтинг@Mail.ru
Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 23.12.2024 (обновлено: 18:47 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990876975.html
Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном
Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном
Президент России Владимир Путин во вторник отправится в курортный комплекс "Игора" в Ленинградской области, где проведет переговоры с президентом Таджикистана... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:26:00+03:00
2024-12-23T18:47:00+03:00
россия
таджикистан
афганистан
юрий ушаков
эмомали рахмон
владимир путин
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944929774_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_ef1b0ca94299c03f7627bba792329987.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник отправится в курортный комплекс "Игора" в Ленинградской области, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры обсудят вопросы военно-технического и экономического взаимодействия, тему миграции, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил журналистам, что традиционный неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в этом году пройдет не в самом городе, а в области, на территории курортного комплекса "Игора". &quot;Двадцать четвертого декабря вечером наш президент там примет президента Таджикистана Рахмона. Предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам&quot;, - сказал Ушаков на брифинге.Помощник российского президента уточнил, что лидеры также затронут тематику СНГ, напомнив, что председательство в Содружестве с 1 января 2025 года переходит от Москвы к Душанбе. "Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом президенты уже договорились. Президенты условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить о региональной проблематике, это прежде всего Афганистан, конечно", - добавил Ушаков, говоря о темах предстоящих переговоров.
https://ria.ru/20241008/putin-1977030530.html
россия
таджикистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944929774_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_6ca1ee032e4bdb05a4811527447b4e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, афганистан, юрий ушаков, эмомали рахмон, владимир путин, снг, содружество
Россия, Таджикистан, Афганистан, Юрий Ушаков, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ, Содружество
Ушаков анонсировал встречу Путина с Рахмоном

Ушаков: Путин 24 декабря проведет встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник отправится в курортный комплекс "Игора" в Ленинградской области, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры обсудят вопросы военно-технического и экономического взаимодействия, тему миграции, а также ситуацию в Афганистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил журналистам, что традиционный неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в этом году пройдет не в самом городе, а в области, на территории курортного комплекса "Игора".
«

"Двадцать четвертого декабря вечером наш президент там примет президента Таджикистана Рахмона. Предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам", - сказал Ушаков на брифинге.

Помощник российского президента уточнил, что лидеры также затронут тематику СНГ, напомнив, что председательство в Содружестве с 1 января 2025 года переходит от Москвы к Душанбе.
"Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом президенты уже договорились. Президенты условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить о региональной проблематике, это прежде всего Афганистан, конечно", - добавил Ушаков, говоря о темах предстоящих переговоров.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ
8 октября, 17:30
 
РоссияТаджикистанАфганистанЮрий УшаковЭмомали РахмонВладимир ПутинСНГСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала