https://ria.ru/20241223/iran-1990899850.html

Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС

Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС

Лидеры стран ЕАЭС по итогам саммита, который пройдет 26 декабря под Санкт-Петербургом, подпишут ряд документов, в том числе о предоставлении Ирану статуса... РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T20:32:00+03:00

иран

санкт-петербург

россия

юрий ушаков

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС по итогам саммита, который пройдет 26 декабря под Санкт-Петербургом, подпишут ряд документов, в том числе о предоставлении Ирану статуса страны-наблюдателя в союзе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как отметил Ушаков, заседание Высшего евразийского экономического совета состоится на территории курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области в четверг, 26 декабря. "По итогам саммита планируется подписание ряда важных документов, среди них - решение о предоставлении Исламской Республике Иран статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - отметил Ушаков в ходе брифинга. Иран в мае 2024 года направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле.

https://ria.ru/20241217/kolichestvo-1989572827.html

иран

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

иран, санкт-петербург, россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз