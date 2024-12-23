https://ria.ru/20241223/iran-1990899850.html
Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС
Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС
Лидеры стран ЕАЭС по итогам саммита, который пройдет 26 декабря под Санкт-Петербургом, подпишут ряд документов, в том числе о предоставлении Ирану статуса... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:10:00+03:00
2024-12-23T20:10:00+03:00
2024-12-23T20:32:00+03:00
иран
санкт-петербург
россия
юрий ушаков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС по итогам саммита, который пройдет 26 декабря под Санкт-Петербургом, подпишут ряд документов, в том числе о предоставлении Ирану статуса страны-наблюдателя в союзе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как отметил Ушаков, заседание Высшего евразийского экономического совета состоится на территории курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области в четверг, 26 декабря. "По итогам саммита планируется подписание ряда важных документов, среди них - решение о предоставлении Исламской Республике Иран статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - отметил Ушаков в ходе брифинга. Иран в мае 2024 года направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, санкт-петербург, россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз
Иран, Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз
Ушаков рассказал, какие документы планируется подписать на саммите ЕАЭС
Ушаков: саммит ЕАЭС под Петербургом предоставит Ирану статус страны-наблюдателя