Ушаков рассказал о новых странах—партнерах БРИКС
Ушаков заявил, что с первого января партнерами БРИКС станут девять стран
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЧлены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан с 1 января 2025 года официально станут странами-партнерами БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Накануне саммита в Казани поступило 35 заявок на подключение к работе БРИКС в том или ином качестве. Некоторые страны хотели сразу получить полномасштабное участие, другие хотели участвовать в отдельных мероприятиях в качестве наблюдателей. Бесспорно, что одним из важных результатов саммита стало учреждение категории стран-партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Этим государствам были направлены соответствующие предложения. Подтверждения о своей готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - сказал Ушаков на брифинге.
Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
4 сентября, 23:17
По его словам, с 1 января 2025 года они официально обретут статус государства-партнера БРИКС.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения", - добавил Ушаков.
Он добавил, что "в соответствии с утвержденными модальностями" страны-партнеры "будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС, встречи министров иностранных дел".
В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20
20 декабря, 11:59
"Мы считаем правильным привлекать партнеров и к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, парламентскому форуму и другим мероприятиям. Двери объединения остаются открытыми для вступления наших единомышленников. На данный момент к диалогу БРИКС проявляют интерес еще свыше двух десятков стран - Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Венесуэла, Гондурас, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Сенегал, Сирия, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея и Южный Судан", - пояснил он.
Вместе с тем Ушаков отметил, что "расширять безудержно" БРИКС - значит "сломать ему хребет".
"Мы считаем, что нужны постепенные и слаженные, выверенные шаги на этот счет", - заключил Ушаков.
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС
16 декабря, 08:00