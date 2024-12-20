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"Росатом" представил итоги реализации мероприятий нацпроекта "Экология"

"Росатом" представил итоги реализации мероприятий нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 20.12.2024

"Росатом" представил итоги реализации мероприятий нацпроекта "Экология"

"Росатом" провел публичное обсуждение итогов реализации национального проекта "Экология", в нем приняли участие представители органов государственной власти,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:09:00+03:00

2024-12-20T17:09:00+03:00

2024-12-20T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. "Росатом" провел публичное обсуждение итогов реализации национального проекта "Экология", в нем приняли участие представители органов государственной власти, научных, экспертных и общественных организаций, региональных экологических советов, сообщает пресс-служба госкорпорации."Ключевые задачи национального проекта "Экология", поставленные перед госкорпорацией "Росатом", в целом, решены. Вместе с тем, мы продолжаем работу, у нас много планов, которые уже включены в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Мы работаем в тесном взаимодействии с общественностью, исполнительными и законодательными органами власти, ведем диалог с регионами. И именно такое сотрудничество – ключ к достижению целей", – отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации "Росатом" Андрей Никипелов, его слова цитирует пресс-служба."Росатом" реализует задачи в составе четырех федеральных проектов национального проекта "Экология": "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистая страна", "Чистый воздух", "Сохранение озера Байкал".В рамках завершающегося федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" "Росатом" решил задачу по созданию контура единой системы обращения с промышленными отходами. Сформирована и совершенствуется необходимая нормативно-правовая база для реформирования данной отрасли. Создан институт федерального оператора: входящее в "Росатом" ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО) стало "единым окном" в сфере обращения с промышленными отходами. ФЭО отвечает за создание и эксплуатацию базовой инфраструктуры, а также является разработчиком и администратором федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I-II классов опасности (ФГИС ОПВК). Эта цифровая платформа обеспечивает в режиме реального времени сквозной учет и контроль отходов с момента их образования до утилизации во вторичное сырье."Мы <…> гордимся тем, что создали <…> в России успешно функционирующую с 2021 года в сфере управления отходами государственную информационную систему. Сегодня она объединяет 115 тысяч пользователей из 62 тысяч организаций, что составляет более 95% рынка. Еще одна ключевая составляющая мероприятий федерального проекта – создание базовой инфраструктуры для глубокой переработки отходов I и II классов с учетом потребностей рынка. Первые два объекта в Саратовской и Курганской областях, оснащенные отечественными технологиями, введены в опытно-промышленную эксплуатацию", - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.Задача в рамках нового национального проекта (2025-2030 гг.) - обеспечить достижение показателя "утилизации и обезвреживание не менее 50% в общем объеме отходов I и II классов новой национальной цели "Экологическое благополучие", закрепленной в Указе № 309.Существенного прогресса удалось достигнуть в реализации проектов по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В активной фазе находятся работы на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области. Создана технологическая инфраструктура для обезвреживания и утилизации накопленных на объекте отходов, пояснили в пресс-службе.В городе Усолье-Сибирское на площадке бывшего "Усольехимпрома" демонтировано 92% надземных и подземных частей загрязненных зданий, проводится рекультивация шламонакопителя и ликвидация нефтяной линзы.На площадке бывшего "Байкальского ЦБК" возведены основные производственные цеха и необходимые вспомогательные сооружения, подведены сети инженерного обеспечения, построена транспортная инфраструктура, начат монтаж технологического оборудования очистных сооружений.Данная работа будет продолжена уже в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие".Для решения сложных экологических задач "Росатом" применяется комплексный подход с упором на современные отечественные решения, что дает импульс развитию технологического суверенитета страны."Формируя сегодня технологический суверенитет нашего государства, мы закладываем вектор развития экотехнологий будущего. Одним из приоритетов становится наработка отечественных высокотехнологических решений и референтных компетенций. Политика госкорпорации "Росатом" направлена именно на это: представители крупных организаций, общественности, международных площадок работают в едином ключе. <…> Важно, что это наши российские технологии. "Росатом" сегодня задает тренд современной работы, и именно такой приоритет был определен главой государства", - отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова.Решение задачи по эффективному и экологически безопасному обращению с промышленными отходами напрямую связано с вопросами технологического развития отрасли и подготовкой высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные экологические задачи."Реализация таких масштабных проектов в сфере экологии требует комплексного подхода. Здесь и экономические, и инженерные, и химические, и биологические задачи. Российская академия наук с готовностью участвует в этой работе и планирует продолжать обеспечивать свою экспертную функцию и взаимодействовать с госкорпорацией "Росатом", общественными организациями, органами власти", - отметил вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков.В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и высшему образованию Александр Мажуга добавил, что вопросы экологической безопасности и рационального природопользования являются приоритетом национальных проектов."Как и многие сферы, это направление испытывает дефицит высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем, с каждым годом количество специалистов, выпускаемых нашими университетами, и количество ребят, поступающих на экологические направления, растут. Сегодня 370 университетов готовят специалистов по профилю "Экология" в рамках направления науки о земле и по профилю "Промышленная экология и биотехнология". Каждый год примерно по 10 тысяч абитуриентов поступают на эти направления", - рассказал Мажуга.Госкорпорация "Росатом" придерживается политики открытости и реализует проекты под общественным контролем."Общественное сопровождение национального проекта "Экология" ведется на системной основе. Именно благодаря тесному взаимодействию Госкорпорации "Росатом" с общественными советами и экологическими организациями обеспечивается общественная приемлемость реализуемых проектов", - приводятся в сообщении слова члена Общественного совета "Росатома" Олега Муратова.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курганская область, ленинградская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, байкальский цбк, экономика