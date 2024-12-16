Зимнее солнцестояние: когда в 2024 году, какие с ним связаны традиции
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСнег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища
Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году этот день выпадает на 21 декабря, сколько длится самый короткий день в году, на какой высоте в это время находится солнце и какие обряды совершали наши предки во время праздника, - в материале РИА Новости.
День зимнего солнцестояния 2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области. Архивное фото
С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли (в котором наступает астрономическая зима) проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного (находящегося в астрономическом лете) - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.
Праздник Коляды: как отметить день зимнего солнцестояния
21 декабря 2022, 08:00
Какого числа и точное время
По данным астрономов в 2024 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния случится в 09:20.
Календарная зима начинается 1 декабря, а астрономическая - в день зимнего солнцестояния. Длина светового дня в эти даты значительно отличается:
- 1 декабря по московскому времени - 7 ч. 28 мин. 09 с.;
- 22 декабря по московскому времени - 7 ч. 00 мин. 16 с.
Высота солнца в этот день
Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени (12 часов дня).
День зимнего солнцестояния
21 декабря 2022, 02:14
История праздника в день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.
Приметы, традиции и обряды
Наши предки связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Древние славяне ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкУчастницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Участницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области. Архивное фото
Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Наши предки верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.
Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
9 декабря, 11:31
А для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.
Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.
Приметы, связанные с праздником:
- Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря: если солнечно - день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель.
- Появился иней - грядущий год будет урожайным.
- Весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов.
- Дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну.
- Сильный снегопад сулит снежную зиму.
Как праздновали другие народы
CC BY 2.5 / Mark Grant /
Восход солнца в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния. Архивное фото
Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.
В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.
Хитрость и мудрость: как встретить год Змеи-2025, советы астрологов
15 декабря, 16:18
Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Существовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:
- ссориться, так как помириться будет сложно;
- обижать других, так как сам будешь скоро обижен;
- грустить, иначе весь год будет грустным;
- делать уборку, иначе весь год проведешь в тяжелом труде;
- проводить обряды, не связанные с праздником;
- девушкам нельзя распускать в этот день волосы, иначе потеряешь женское счастье.
Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
Еще по темеПоехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах РоссииТоп-40 лучших новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть День ФСБ России в 2024 году: дата, история и традиции праздника День ФСБ России в 2024 году: дата, история и традиции праздника День энергетика в России