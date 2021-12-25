https://ria.ru/20211225/spiridon-1765335935.html

В России празднуют день Спиридона Солнцеворота

В России празднуют день Спиридона Солнцеворота - РИА Новости, 25.12.2021

В России празднуют день Спиридона Солнцеворота

Православные христиане празднуют день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, в народе праздник известен как Спиридон Солнцеворот. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T00:05

2021-12-25T00:05

2021-12-25T00:05

религия

кипр

корфу

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Православные христиане празднуют день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, в народе праздник известен как Спиридон Солнцеворот.Он родился на Кипре в конце III века. С детских лет пас овец. Потом обзавелся семейством и жил, как все, отличаясь от односельчан разве что необычайной доброжелательностью и душевной отзывчивостью: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых.После смерти жены Спиридона избрали епископом кипрского города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.Последние слова его были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте.В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского. Дважды в день их открывают для обозрения верующим.Существует поверие, что святитель Спиридон и после смерти ходит по миру и помогает людям, "изнашивая" башмаки. Поэтому раз в год мощи переобувают, а башмаки дарят. В свое время такой дар получили московский Свято-Данилов и углический Богоявленский монастыри.В народе этот день называет Солноворотом, когда "солнце поворачивается на лето, а зима - на мороз". Именно на 25 декабря, согласно древним представлениям, приходится зимнее солнцестояние, а ночь начинает уходить на убыль. В этот день было принято обильно кормить кур, чтобы те летом обильно плодились. А владельцы яблоневых садов стряхивали от снега деревья, приговаривая: "Спиридонов день, подымайся вверх!".В Карелии и Прионежье со Спиридона начинались "Кривые святки": особый период подготовки к празднику Рождества Христова.

https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764298961.html

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кипр

корфу

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кипр, корфу