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Китайский Новый год

Китайский Новый год - РИА Новости, 01.02.2022

Китайский Новый год

Самым важным и любимым праздником года в Китае является праздник весны (Чуньцзе) – традиционный китайский Новый год по лунному календарю. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:42

2022-02-01T00:42

2022-02-01T00:42

справки

китайский новый год

китай

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Самым важным и любимым праздником года в Китае является праздник весны (Чуньцзе) – традиционный китайский Новый год по лунному календарю. Первоначально в Китае праздник весны всегда считался новым годом (по лунному календарю). После Синхайской революции 1911 года (когда была свергнута династия Цинов) лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть новым годом, тогда как прежний новый год по лунному календарю стал праздником весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник весны более торжественно, чем новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны – крестьяне, которые продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника весны называют "встречей нового года". Китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии.Фиксированной даты у праздника нет. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и перемещается между 21 января и 21 февраля. Наступление 2022 года (4720 год по китайскому календарю) приходится на 1 февраля.Он продлится до 22 января 2023 года. Каждый год представлен определенным знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский зодиак (или восточный) основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок 12 зодиакальных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр. Он олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую силу. Чуньцзе – семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением. По предположениям ученых, история праздника насчитывает более тысячи лет. Он всегда был богат разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня. На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу – "лабачжоу", в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго. Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей накрывают праздничной стол для себя. Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече Нового года. До наступления праздника необходимо навести в доме порядок, постирать одежду и постельное белье. До настоящего времени в Китае сохраняет большую популярность обычай вывешивания парных надписей у входа в дом. Парные надписи исполняются в каллиграфической манере, как правило, черной тушью по бумаге красного цвета, и содержат пожелания долголетия или счастья. Почти каждая городская или сельская семья вывешивает на дверях иероглиф "Фу" – "счастье". Нередко он вывешивается в перевернутом виде, что означает "приход счастья". Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. Стены комнат украшаются яркими новогодними картинами, которые символизируют пожелание счастья и богатства. Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. На столе обязательно должны быть блюда из рыбы "юй" и "доуфу" – соевый творог, произношение которых созвучно слову "достаток". На севере Китая на новый год принято есть пельмени, а на юге – "няньгао" (ломтики из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени" созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят "няньгао", символизирующие улучшение жизни с каждым годом. По традиции в новогоднюю ночь люди не спят до утра. На Чуньцзе принято дарить "ясуйцянь" – карманные деньги в специальном красном конверте. По традиции их дарят детям, которые пришли в дом в первые 15 дней нового года. Во время праздников проводятся шумные народные гулянья и ярмарки с исполнением танцев драконов и львов. Раньше одним из непременных обычаев Чуньцзе было зажигание хлопушек и петард. Треск хлопушек должен был напугать и выгнать "злых духов", принести счастье и удачу. Однако из-за загрязненного воздуха Пекина и других городов страны власти ввели ограничения на многовековую традицию. Атмосфера праздника длится не менее двух недель, после чего китайцы будут отмечать другой праздник – Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершит новогодние празднества. Таким образом, первый праздничный день в 2022 году выпадает на 31 января, а последний – Праздник фонарей – на 15 февраля.В 2020 и 2021 годах в связи с пандемией коронавируса в Китае действовали ограничения на проведение массовых мероприятий. Граждан призывали отказаться от поездок и встречать новый год дома. В 2022 году власти рекомендуют жителям не выезжать за пределы своего места жительства во время праздников по случаю китайского нового года в рамках усилий по предотвращению вспышки коронавируса COVID-19 на зимних Олимпийских играх, которые пройдут 4-20 февраля в Пекине. В каждой провинции и даже городе ограничения, связанные с коронавирусом, отличаются по степени строгости и подвержены быстрым изменениям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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