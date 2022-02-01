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Драконы, соль и поклоны солнцу: как встречают год Тигра от Китая до России

Драконы, соль и поклоны солнцу: как встречают год Тигра от Китая до России - РИА Новости, 01.02.2022

Драконы, соль и поклоны солнцу: как встречают год Тигра от Китая до России

Фейерверки, карнавальные шествия, световые шоу и семейные застолья: в Китае сегодня — Новый год по лунному календарю. О том, как встречают Тигра в странах... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:00

2022-02-01T08:00

2022-02-01T18:11

туризм

таиланд

китай

вьетнам

республика алтай

республика калмыкия

новый год

весна

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Фейерверки, карнавальные шествия, световые шоу и семейные застолья: в Китае сегодня — Новый год по лунному календарю. О том, как встречают Тигра в странах Юго-Восточной Азии и России, зачем в этот день обтираются тестом, вешают перевернутые иероглифы, дарят мандарины и как привлекают удачу и везение, — в материале РИА Новости.Виноваты звездыПочему же Тигр приходит так поздно, в феврале? Большинство стран живет по григорианскому (солнечному) календарю, основанному на вращении Земли вокруг Солнца. Согласно ему, мы празднуем Новый год 1 января.Но есть еще и лунный. Его наравне с солнечным используют в Китае, Вьетнаме, Корее, Монголии, а также в некоторых регионах России — Бурятии, Калмыкии, Туве, на Алтае. И если средняя продолжительность года по первому — 365,24 дня, то по второму — 354.Новый год по лунному календарю отмечают во второй день новолуния после зимнего солнцестояния, поэтому дата плавающая: между 21 января и 21 февраля. В 2022-м праздник выпал на первый день последнего месяца зимы.Цвет настроения — красныйВ Поднебесной говорят не "китайский Новый год", а Фестиваль весны, или Чуньцзе. Готовятся к нему сильно заранее, ведь он длится целых 15 дней (семь из них — официальные выходные)."У нас все стараются встречать год с родными и семьей, — рассказывает основатель паблика "Серый Мокко", уроженец Китая Фан Фэй. — Поэтому до и после праздника происходит огромная миграция миллиардного населения, для этого даже есть специальное слово — "чуньюнь". Билеты на поезд или самолет не купить. Жители, уехавшие на заработки в большие города, возвращаются домой, а потом обратно".Перед праздником рядом со святынями богов — покровителей городов устраивают "храмовые ярмарки". Именно там жители покупают обязательные для Фестиваля весны атрибуты — няньхуа (новогодние картины) и чуньлань (парные полосы красной бумаги с добрыми пожеланиями, которые развешивают на дверях)."По традиции мы еще прикрепляем иероглиф 福 "счастье" ("фу") вверх ногами, — добавляет Фан Фэй. — Это, как и многое в китайском языке, связано с игрой слов. "Падать" у нас произносится так же, как "приходить" — 倒 ("дао"). Поэтому считают, что перевернутое "счастье" точно к вам заглянет".Само празднество, конечно, сильно отличается от нашего Нового года. Поздравление первого лица страны по телевизору не транслируют, шампанское не открывают. Подарки, кстати, тоже не дарят: вместо них — деньги в красном конверте, или "хунбао". А вот стол накрывают, да еще какой. И на нем обязательно должна быть рыба.В китайском языке 鱼 "рыба" ("юй") созвучна со словом "избыток". Так что в Поднебесной верят, что такое блюдо принесет прибыль и процветание. Также традиционное угощение — домашние пельмени, которые символизируют прощание с прошлым годом, и рисовые шарики, отвечающие за семейное единение.Официальный цвет Чуньцзе в Китае — красный. "Согласно древнему мифу, в первый день года приходит злобное чудовище по имени Нянь, которое разрушает все вокруг, — объясняет Фан Фэй. — Оно боится только одного — шума и красного цвета, именно поэтому мы развешиваем алые фонари и парные надписи, зажигаем фейерверки. Люди верят, что это отпугивает монстра".Мандарин на удачу"Этот праздник у нас называется Тет. Его отмечают абсолютно все, считают самым важным", — говорит жительница Ханоя Марина Никлаус. — Каникулы длятся около недели, на это время закрывается все: кафе, рестораны, магазины".Некоторые традиции во Вьетнаме схожи с китайскими, продолжает она. Например, тоже принято собираться всей семьей, дарить в красных конвертах деньги (но вместо них иногда преподносят наборы дорогих сладостей, алкоголя или кофе), украшать улицы и дома алыми фонариками.Но есть и свои ритуалы. В канун Тета у порогов домов появляются самодельные алтари со всевозможными подношениями предкам и духам: на подставки кладут фрукты и традиционные вьетнамские блюда. В полночь перед конструкцией жгут палочки, как бы оставляя все трудности позади, а утром обязательно облачаются в новую одежду.Один из главных символов праздника — мандариновое дерево. Цитрусовые отвечают за удачу и благополучие, во время праздничных дней их можно увидеть в каждом доме. А основное угощение новогоднего стола — бань чынг (пирог из клейкого риса с мясом и бобами, завернутый в банановые листья).Отмечают не только в домах, но и на улицах. Поют, танцуют, бьют в барабаны и гонги, устраивают петушиные бои, а в больших городах все это сопровождает грандиозный салют."Вьетнамцы придают огромное значение тому, кто первым войдет в дом в день нового года. Это должен быть человек с хорошей репутацией, достатком, тогда он принесет удачу и благополучие, — продолжает Марина. — Обычно приглашают успешного родственника или знакомого".Покупай, молись, путешествуйПо словам жительницы Пхукета Екатерины Артюшиной, Новый год по лунному календарю отмечают и в Таиланде, но не все. В основном — тайцы китайского происхождения. Остальные могут даже не знать о празднике: слишком уж много в королевстве народов и культур.Торжество разделено на три дня, но официальный выходной обычно один. В первый день принято закупаться всем необходимым для новогоднего стола, убирать дом и, если есть свой бизнес, выдавать премию сотрудникам.Второй день — самый важный. "Готовят еду, заваривают чай, достают фрукты, ставят все на молитвенный стол, выражая благодарность предкам", — рассказывает Джени Джорнджаран, редактор журнала Phuket Bulletin."С наступлением ночи все двери в домах открывают, чтобы старый год ушел и забрал с собой все плохое", — добавляет организатор экскурсий по Таиланду Мария Ивкина.В канун нового года взрывают петарды запускают фейерверки, а сопровождается это танцем 50-метрового дракона на улицах городов. "Это чтобы отпугнуть злых духов", — поясняет Мария.Ну а на третий день наступает сам новый год. Тайцы отправляются в путешествие. Семьи у них большие, и выходные дни — отличный повод собраться вместе.Во время всего празднования тайцы носят красную и золотую одежду, уточняет Джорнджаран. Эти цвета символизируют хорошую жизнь и крепкое здоровье. Их же используют для украшения домов, магазинов, улиц. Также в Новый год ходят молиться к китайским святыням — на удачу.Праздник белого месяцаВ России дата праздника немного сдвинута: в большинстве регионов его отметят 2 февраля. Причина — в различиях астрологических вычислений. На каждой территории лунный день начинается в разное время, отсюда и несовпадение."У нас он называется Сагаалган, или Праздник белого месяца, главное событие для нашего народа", — рассказывает блогер из Бурятии Людмила Захарченко.День перед наступлением нового года рекомендуют проводить в семейном кругу, думать только о хорошем, не употреблять алкоголь и не сквернословить. Нужно навести порядок в доме и приготовить тесто. Но не для пирожков — им обтираются, собирая с себя весь негатив и болезни. Затем эти кусочки привозят в буддийский дацан, у ворот которого ламы разводят огромные костры. "В одном из них тесто и сжигают, чтобы год начался с чистого листа, а в огне сгорело все то, от чего хочешь избавиться. Этот ритуал очищения называется Дугжууба", — добавляет Людмила.С вечера или рано утром до рассвета накрывают праздничный стол с белой пищей — творогом, рисовой кашей, сладостями: для бурят она священна. И главное — приоткрывают входную дверь."Местные жители верят, что с наступлением нового дня и года к ним заглядывает богиня Балдан Лхамо, которая освещает стол и семью, поэтому очень важно подготовиться к ее появлению", — поясняет Людмила.В первый день года внуки с подарками отправляются к бабушкам и дедушкам. "А чтобы навестить остальных родственников, есть целый месяц, в течение которого длится Сагаалган", — добавляет Людмила.Поклон солнцуНа Алтае Новый год по лунному календарю называется Чага-Байрам. В этом году его будут праздновать 6 февраля."У нас в республике можно выбрать день, — объясняет организатор путешествий Наталья Коновалова. — Главное, попасть на второй, четвертый или шестой день новолуния по лунно-солнечному календарю".Готовятся к празднику, как и везде, накануне. Взрослые украшают дом, пекут угощения — боорсоки (напоминают пончики), чок-чок (сладости из перетертого ячменя, кедрового ореха и меда). А молодежь катается с горок на шкурах — такая традиция."Утро нового года начинается с обряда поклонения солнцу, который совершают мужчины, — рассказывает Наталья. — На специальном алтаре подносят угощения из молочных продуктов, разжигают костер из можжевельника, повязывают белые и голубые ленточки на веточки, говорят благие пожелания родному народу".Затем начинаются массовые гулянья: проводятся соревнования по курешу — традиционной алтайской борьбе, театрализованные представления, конкурсы. Празднуют всей республикой, ведь этот день — выходной.Через огонь и сольБольшинство калмыков будут праздновать новый год Цаган Сар не 1 и даже не 2 февраля, а 3 марта. "Это тибетская традиция лунного календаря, — объясняет главный редактор газеты "Хальмг унн", доцент КалмГУ Евгений Бембеев. — Раз в три-четыре года добавляют лишний месяц, чтобы скорректировать счет дней в соответствии с астрономическими событиями".Однако некоторые жители республики будут отмечать все же 2 февраля — в соответствии с монгольским и китайским календарями."Цаган Сар для нас — праздник весны, пробуждения природы, — продолжает Евгений Бембеев. — Накануне калмыки первым делом готовят борцоки (пирожки), например, цельвик (лепешка, символизирующая солнце) или в форме домашних животных и птиц. У каждого — свой сакральный смысл".Борцок в виде верблюда — один из знаковых. По легенде, когда распределяли, какому животному достанется год по восточному календарю, мест хватило не всем. В конце остались мышка и верблюд. Кандидаты решили: кто первый встретит восход, тот и выиграет. "Верблюд начал смотреть на восток, а хитрая мышка залезла ему на горб и стала глядеть на запад", — рассказывает Евгений Бембеев. И первой увидела лучи солнца, осветившие горы.А еще считают, что духи кормятся именно запахом борцоков, поэтому в каждом доме это обязательное блюдо на столе. Жители убираются, готовят чистую одежду. А перед тем как сесть за еду, делают подношение предкам."Утро всегда начинают с калмыцкого чая и благопожеланий, — говорит Евгений Бембеев. — Это такой жанр нашего фольклора. Самый старший в роду мужчина держит в левой руке чашку и, безымянным пальцем правой руки сбрызгивая капли напитка, произносит: "Бумага хоть и тонка, но она — носитель учения. Чай хоть и жидок, но это первая пища калмыков. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо и благополучно".Цаган Сар — праздник семейный. По словам Евгения, в этот день нужно обязательно посетить старших родственников, поэтому после застолья все идут в гости. "Считается, что через пир мы угощаем предков", — поясняет он."В этот день читают молитвы в хурулах, а еще проводят такой обряд: между двух огней прогоняют скот", — говорит Евгений Бембеев. В костры кидают соль, считается, что это очищает, — и животные, как и люди, вступают в новый год чистыми.

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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