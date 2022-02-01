08:00 01.02.2022 (обновлено: 18:11 01.02.2022)
Драконы, соль и поклоны солнцу: как встречают год Тигра от Китая до России
© AFP 2022 / Mladen AntonovТанцовщица в костюме дракона в китайском квартале во время празднования Лунного Нового года в Бангкоке
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Фейерверки, карнавальные шествия, световые шоу и семейные застолья: в Китае сегодня — Новый год по лунному календарю. О том, как встречают Тигра в странах Юго-Восточной Азии и России, зачем в этот день обтираются тестом, вешают перевернутые иероглифы, дарят мандарины и как привлекают удачу и везение, — в материале РИА Новости.
Виноваты звезды
Почему же Тигр приходит так поздно, в феврале? Большинство стран живет по григорианскому (солнечному) календарю, основанному на вращении Земли вокруг Солнца. Согласно ему, мы празднуем Новый год 1 января.
© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках на улице Шанхая в преддверии празднования китайского Нового года
Люди в защитных масках на улице Шанхая в преддверии празднования китайского Нового года
Но есть еще и лунный. Его наравне с солнечным используют в Китае, Вьетнаме, Корее, Монголии, а также в некоторых регионах России — Бурятии, Калмыкии, Туве, на Алтае. И если средняя продолжительность года по первому — 365,24 дня, то по второму — 354.
Новый год по лунному календарю отмечают во второй день новолуния после зимнего солнцестояния, поэтому дата плавающая: между 21 января и 21 февраля. В 2022-м праздник выпал на первый день последнего месяца зимы.
Цвет настроения — красный
В Поднебесной говорят не "китайский Новый год", а Фестиваль весны, или Чуньцзе. Готовятся к нему сильно заранее, ведь он длится целых 15 дней (семь из них — официальные выходные).
"У нас все стараются встречать год с родными и семьей, — рассказывает основатель паблика "Серый Мокко", уроженец Китая Фан Фэй. — Поэтому до и после праздника происходит огромная миграция миллиардного населения, для этого даже есть специальное слово — "чуньюнь". Билеты на поезд или самолет не купить. Жители, уехавшие на заработки в большие города, возвращаются домой, а потом обратно".
© Фото : предоставлено Фаном ФэйемКитайский Новый год
© Фото : предоставлено Фаном Фэйем
Китайский Новый год
Перед праздником рядом со святынями богов — покровителей городов устраивают "храмовые ярмарки". Именно там жители покупают обязательные для Фестиваля весны атрибуты — няньхуа (новогодние картины) и чуньлань (парные полосы красной бумаги с добрыми пожеланиями, которые развешивают на дверях).
"По традиции мы еще прикрепляем иероглиф 福 "счастье" ("фу") вверх ногами, — добавляет Фан Фэй. — Это, как и многое в китайском языке, связано с игрой слов. "Падать" у нас произносится так же, как "приходить" — 倒 ("дао"). Поэтому считают, что перевернутое "счастье" точно к вам заглянет".
© Фото : предоставлено Фаном Фэйем
Китайский Новый год по лунному календарю
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Китайский Новый год по лунному календарю
© Фото : предоставлено Фаном Фэйем
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк
Торговля традиционной китайской новогодней одеждой на уличном рынке во время подготовки к предстоящему китайскому Новому году в Гонконге
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Торговля традиционной китайской новогодней одеждой на уличном рынке во время подготовки к предстоящему китайскому Новому году в Гонконге
© AFP 2022 / Wang ZhaoМужчина фотографирует китайский иероглиф "фу" на выставке в Запретном городе в преддверии празднования китайского Нового года
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Мужчина фотографирует китайский иероглиф "фу" на выставке в Запретном городе в преддверии празднования китайского Нового года
© AP Photo / Kin Cheung
Верующие молятся на праздновании китайского Нового года в Гонконге, Китай
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Верующие молятся на праздновании китайского Нового года в Гонконге, Китай
© AP Photo / Kin Cheung
1 из 4
Китайский Новый год по лунному календарю
© Фото : предоставлено Фаном Фэйем
2 из 4
Торговля традиционной китайской новогодней одеждой на уличном рынке во время подготовки к предстоящему китайскому Новому году в Гонконге
3 из 4
Мужчина фотографирует китайский иероглиф "фу" на выставке в Запретном городе в преддверии празднования китайского Нового года
4 из 4
Верующие молятся на праздновании китайского Нового года в Гонконге, Китай
© AP Photo / Kin Cheung
Само празднество, конечно, сильно отличается от нашего Нового года. Поздравление первого лица страны по телевизору не транслируют, шампанское не открывают. Подарки, кстати, тоже не дарят: вместо них — деньги в красном конверте, или "хунбао". А вот стол накрывают, да еще какой. И на нем обязательно должна быть рыба.
В китайском языке 鱼 "рыба" ("юй") созвучна со словом "избыток". Так что в Поднебесной верят, что такое блюдо принесет прибыль и процветание. Также традиционное угощение — домашние пельмени, которые символизируют прощание с прошлым годом, и рисовые шарики, отвечающие за семейное единение.
© AP Photo / Ng Han GuanЖители деревни на окраине Пекина готовят пельмени в преддверии лунного Нового года
© AP Photo / Ng Han Guan
Жители деревни на окраине Пекина готовят пельмени в преддверии лунного Нового года
Официальный цвет Чуньцзе в Китае — красный. "Согласно древнему мифу, в первый день года приходит злобное чудовище по имени Нянь, которое разрушает все вокруг, — объясняет Фан Фэй. — Оно боится только одного — шума и красного цвета, именно поэтому мы развешиваем алые фонари и парные надписи, зажигаем фейерверки. Люди верят, что это отпугивает монстра".
Мандарин на удачу
"Этот праздник у нас называется Тет. Его отмечают абсолютно все, считают самым важным", — говорит жительница Ханоя Марина Никлаус. — Каникулы длятся около недели, на это время закрывается все: кафе, рестораны, магазины".
Некоторые традиции во Вьетнаме схожи с китайскими, продолжает она. Например, тоже принято собираться всей семьей, дарить в красных конвертах деньги (но вместо них иногда преподносят наборы дорогих сладостей, алкоголя или кофе), украшать улицы и дома алыми фонариками.
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанкЖенщины на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
© Sputnik / Тарас Иванов
Женщины на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
Но есть и свои ритуалы. В канун Тета у порогов домов появляются самодельные алтари со всевозможными подношениями предкам и духам: на подставки кладут фрукты и традиционные вьетнамские блюда. В полночь перед конструкцией жгут палочки, как бы оставляя все трудности позади, а утром обязательно облачаются в новую одежду.
Один из главных символов праздника — мандариновое дерево. Цитрусовые отвечают за удачу и благополучие, во время праздничных дней их можно увидеть в каждом доме. А основное угощение новогоднего стола — бань чынг (пирог из клейкого риса с мясом и бобами, завернутый в банановые листья).
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанкПосетители на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
© Sputnik / Тарас Иванов
Посетители на рынке новогодних сувениров на центральной улице Ханоя
Отмечают не только в домах, но и на улицах. Поют, танцуют, бьют в барабаны и гонги, устраивают петушиные бои, а в больших городах все это сопровождает грандиозный салют.
"Вьетнамцы придают огромное значение тому, кто первым войдет в дом в день нового года. Это должен быть человек с хорошей репутацией, достатком, тогда он принесет удачу и благополучие, — продолжает Марина. — Обычно приглашают успешного родственника или знакомого".
Покупай, молись, путешествуй
По словам жительницы Пхукета Екатерины Артюшиной, Новый год по лунному календарю отмечают и в Таиланде, но не все. В основном — тайцы китайского происхождения. Остальные могут даже не знать о празднике: слишком уж много в королевстве народов и культур.
© AFP 2022 / Lillian SuwanrumphaТрадиционные китайские танцоры исполняют танец льва во время празднования лунного Нового года в Бангкоке
Традиционные китайские танцоры исполняют танец льва во время празднования лунного Нового года в Бангкоке
Торжество разделено на три дня, но официальный выходной обычно один. В первый день принято закупаться всем необходимым для новогоднего стола, убирать дом и, если есть свой бизнес, выдавать премию сотрудникам.
Второй день — самый важный. "Готовят еду, заваривают чай, достают фрукты, ставят все на молитвенный стол, выражая благодарность предкам", — рассказывает Джени Джорнджаран, редактор журнала Phuket Bulletin.
© AFP 2022 / Madaree TohlalaПродажа украшений в преддверии лунного Нового года в Наратхивате, Таиланд
Продажа украшений в преддверии лунного Нового года в Наратхивате, Таиланд
"С наступлением ночи все двери в домах открывают, чтобы старый год ушел и забрал с собой все плохое", — добавляет организатор экскурсий по Таиланду Мария Ивкина.
В канун нового года взрывают петарды запускают фейерверки, а сопровождается это танцем 50-метрового дракона на улицах городов. "Это чтобы отпугнуть злых духов", — поясняет Мария.
Ну а на третий день наступает сам новый год. Тайцы отправляются в путешествие. Семьи у них большие, и выходные дни — отличный повод собраться вместе.
© AP Photo / Sakchai LalitТанцоры исполняют танец дракона во время празднования лунного Нового года в Бангкоке
© AP Photo / Sakchai Lalit
Танцоры исполняют танец дракона во время празднования лунного Нового года в Бангкоке
Во время всего празднования тайцы носят красную и золотую одежду, уточняет Джорнджаран. Эти цвета символизируют хорошую жизнь и крепкое здоровье. Их же используют для украшения домов, магазинов, улиц. Также в Новый год ходят молиться к китайским святыням — на удачу.
Праздник белого месяца
В России дата праздника немного сдвинута: в большинстве регионов его отметят 2 февраля. Причина — в различиях астрологических вычислений. На каждой территории лунный день начинается в разное время, отсюда и несовпадение.
"У нас он называется Сагаалган, или Праздник белого месяца, главное событие для нашего народа", — рассказывает блогер из Бурятии Людмила Захарченко.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРитуальные молебны на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
Ритуальные молебны на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
День перед наступлением нового года рекомендуют проводить в семейном кругу, думать только о хорошем, не употреблять алкоголь и не сквернословить. Нужно навести порядок в доме и приготовить тесто. Но не для пирожков — им обтираются, собирая с себя весь негатив и болезни.
Затем эти кусочки привозят в буддийский дацан, у ворот которого ламы разводят огромные костры. "В одном из них тесто и сжигают, чтобы год начался с чистого листа, а в огне сгорело все то, от чего хочешь избавиться. Этот ритуал очищения называется Дугжууба", — добавляет Людмила.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРитуальный костер Дугжууба в канун буддистского Нового года
Ритуальный костер Дугжууба в канун буддистского Нового года
С вечера или рано утром до рассвета накрывают праздничный стол с белой пищей — творогом, рисовой кашей, сладостями: для бурят она священна. И главное — приоткрывают входную дверь.
"Местные жители верят, что с наступлением нового дня и года к ним заглядывает богиня Балдан Лхамо, которая освещает стол и семью, поэтому очень важно подготовиться к ее появлению", — поясняет Людмила.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрихожане у молитвенных мельниц перед обрядом очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года
Прихожане у молитвенных мельниц перед обрядом очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года
В первый день года внуки с подарками отправляются к бабушкам и дедушкам. "А чтобы навестить остальных родственников, есть целый месяц, в течение которого длится Сагаалган", — добавляет Людмила.
Поклон солнцу
На Алтае Новый год по лунному календарю называется Чага-Байрам. В этом году его будут праздновать 6 февраля.
"У нас в республике можно выбрать день, — объясняет организатор путешествий Наталья Коновалова. — Главное, попасть на второй, четвертый или шестой день новолуния по лунно-солнечному календарю".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМестный житель в аиле на животноводческой стоянке в Улаганском районе Республики Алтай
Местный житель в аиле на животноводческой стоянке в Улаганском районе Республики Алтай
Готовятся к празднику, как и везде, накануне. Взрослые украшают дом, пекут угощения — боорсоки (напоминают пончики), чок-чок (сладости из перетертого ячменя, кедрового ореха и меда). А молодежь катается с горок на шкурах — такая традиция.
"Утро нового года начинается с обряда поклонения солнцу, который совершают мужчины, — рассказывает Наталья. — На специальном алтаре подносят угощения из молочных продуктов, разжигают костер из можжевельника, повязывают белые и голубые ленточки на веточки, говорят благие пожелания родному народу".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпортсмены во время состязаний по алтайской борьбе куреш
Спортсмены во время состязаний по алтайской борьбе куреш
Затем начинаются массовые гулянья: проводятся соревнования по курешу — традиционной алтайской борьбе, театрализованные представления, конкурсы. Празднуют всей республикой, ведь этот день — выходной.
Через огонь и соль
Большинство калмыков будут праздновать новый год Цаган Сар не 1 и даже не 2 февраля, а 3 марта. "Это тибетская традиция лунного календаря, — объясняет главный редактор газеты "Хальмг унн", доцент КалмГУ Евгений Бембеев. — Раз в три-четыре года добавляют лишний месяц, чтобы скорректировать счет дней в соответствии с астрономическими событиями".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭлистинский хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Элистинский хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Однако некоторые жители республики будут отмечать все же 2 февраля — в соответствии с монгольским и китайским календарями.
"Цаган Сар для нас — праздник весны, пробуждения природы, — продолжает Евгений Бембеев. — Накануне калмыки первым делом готовят борцоки (пирожки), например, цельвик (лепешка, символизирующая солнце) или в форме домашних животных и птиц. У каждого — свой сакральный смысл".
"Цаган Сар для нас — праздник весны, пробуждения природы, — продолжает Евгений Бембеев. — Накануне калмыки первым делом готовят борцоки (пирожки), например, цельвик (лепешка, символизирующая солнце) или в форме домашних животных и птиц. У каждого — свой сакральный смысл".
© Фото : пресс-служба Минтуризма Республики КалмыкияДжомба и борцоки
© Фото : пресс-служба Минтуризма Республики Калмыкия
Джомба и борцоки
Борцок в виде верблюда — один из знаковых. По легенде, когда распределяли, какому животному достанется год по восточному календарю, мест хватило не всем. В конце остались мышка и верблюд. Кандидаты решили: кто первый встретит восход, тот и выиграет. "Верблюд начал смотреть на восток, а хитрая мышка залезла ему на горб и стала глядеть на запад", — рассказывает Евгений Бембеев. И первой увидела лучи солнца, осветившие горы.
А еще считают, что духи кормятся именно запахом борцоков, поэтому в каждом доме это обязательное блюдо на столе. Жители убираются, готовят чистую одежду. А перед тем как сесть за еду, делают подношение предкам.
А еще считают, что духи кормятся именно запахом борцоков, поэтому в каждом доме это обязательное блюдо на столе. Жители убираются, готовят чистую одежду. А перед тем как сесть за еду, делают подношение предкам.
© Фото : Ольга КабановаВерблюд в Калмыкии
© Фото : Ольга Кабанова
Верблюд в Калмыкии
"Утро всегда начинают с калмыцкого чая и благопожеланий, — говорит Евгений Бембеев. — Это такой жанр нашего фольклора. Самый старший в роду мужчина держит в левой руке чашку и, безымянным пальцем правой руки сбрызгивая капли напитка, произносит: "Бумага хоть и тонка, но она — носитель учения. Чай хоть и жидок, но это первая пища калмыков. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо и благополучно".
Цаган Сар — праздник семейный. По словам Евгения, в этот день нужно обязательно посетить старших родственников, поэтому после застолья все идут в гости. "Считается, что через пир мы угощаем предков", — поясняет он.
Цаган Сар — праздник семейный. По словам Евгения, в этот день нужно обязательно посетить старших родственников, поэтому после застолья все идут в гости. "Считается, что через пир мы угощаем предков", — поясняет он.
© Фото : РИА Калмыкия/Наталья ЛузгановаКалмыкия
© Фото : РИА Калмыкия/Наталья Лузганова
Калмыкия
"В этот день читают молитвы в хурулах, а еще проводят такой обряд: между двух огней прогоняют скот", — говорит Евгений Бембеев. В костры кидают соль, считается, что это очищает, — и животные, как и люди, вступают в новый год чистыми.