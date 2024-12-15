https://ria.ru/20241215/prazdnik-1988494284.html

15 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 15 декабря в России и в мире по календарю

15 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

15 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:00

2024-12-15T06:00

2024-12-15T06:00

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общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. 15 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, а православные чтут пророка Аввакума. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране сегодня проходит День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Установлен был в 1991 году, когда в Югославии были убиты корреспондент Центрального телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной.Профессиональный праздник15 декабря ежегодно в России отмечается День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, они были созданы в 1951 году и сначала назывались Радиотехническими войсками ВНОС ПВО СССР. Надо отметить, что раннее обнаружение воздушных целей использовалось еще во время Первой мировой войны, сейчас этот род войск является “глазами и ушами” в системе обороны России.Церковный праздник сегодняПравославные христиане поминают сегодня:Прор. Авваку́ма (VII в. до Р. Х.)Прп. Афана́сия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1176)и другого прп. Афана́сия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII)мц. Миропи́и Хиосской (ок. 251)прпп. Иоа́нна, Ираклемо́на, Андре́я и Фео́фила(IV)свт. И́се (Иессе́я), епископа Цилка́нского (VI) (Груз.)св. Стефа́на У́роша V, царя Сербского (1367)Сщмч. Матфе́я Александрова, пресвитера (1921)сщмч. Дими́трия Благовещенского, пресвитера и исп. Веры Графовой, послушницы (1932)сщмчч. Алекси́я (Бельковского), архиепископа Великоустюжского, Константина Некрасова, Николая Заболотского, Се́ргия Кудрявцева, Влади́мира Проферансова, Иоа́нна Державина, Фео́дора Алексинского, Николая Виноградского, Иоа́нна Днепровского, Николая Сафонова, Павла Понятского, Се́ргия Фелицына, пресвитеров, прмчч. Дана́кта (Калашникова), Космы́ (Магды), иеромонахов, прмцц. Маргариты (Закачуриной), Тама́ры (Проворкиной), Антони́ны (Степановой), монахинь и Марии Журавлевой, послушницымц. Матро́ны Конюховой (1937)прмц. Марии (Цейтлин), монахини (1938)мч. Бори́са Успенского (1942)Иконы Божией Матери: ГеронтиссаНародный праздникВ народе сегодня вспоминают о пророке Аввакуме - восьмом из 12 малых пророков. На Руси на Аввакума было принято молиться о крепком здоровом сне и отгонять от себя ночную нечистую силу, которая пугала детей. Существовал обряд: знахарь брал ребенка, уносил его поздно вечером в курятник так, чтобы никто не видел, и три раза обмывал водой. После этого малыша одевали в чистую одежду и возвращали в кровать.Сильный снегопад в этот день обещал обильный урожай трав.Какой сегодня праздник в миреДень чая (не стоит путать его с Международным днем чая, который приходится на 21 мая). Цель дня - привлечение внимания правительств стран к проблемам продажи чая, положению работников крупных чайных производств и небольших производителей. Отмечают его те страны, в экономике которых производство чая занимает одно из главных мест (Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания).Памятные даты в истории1762 - императрица Екатерина II подписала Манифест “О позволении иностранцам выходить и селиться в России и о свободном возвращении в своё отечество русских людей, бежавших за границу”.1791 - в США вступил в действие Билль о правах.1840 - прах Наполеона Бонапарта торжественно возвращен в Париж.1917 - провозглашена Молдавская Народная Республика.1917 - В Красной Армии был введен отличительный знак - красная звезда.1924 - в Германии наступил правительственный кризис.1970 - советская межпланетная станция Венера-7 успешно совершила посадку на Венере.1989 - начало революции в Румынии.1990 - Верховный Совет Киргизской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Киргизии.2000 - остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС, она полностью выведена из работы.ИмениныСегодня день ангела отмечают: Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор.

https://ria.ru/20231215/pamyat-1915931017.html

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россия, праздники, религиозные праздники, общество