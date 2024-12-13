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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) - РИА Новости, 13.12.2024

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. На... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:35

2024-12-13T00:35

2024-12-13T00:35

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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. На момент своего возникновения называлась Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС).Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве. Учредительный съезд ЛДПСС состоялся 31 марта 1990 года. На нем присутствовали 215 делегатов из 41 региона восьми союзных республик. На съезде были приняты программа и устав партии. Ее председателем избрали Владимира Жириновского.12 апреля 1991 года партия была зарегистрирована Министерством юстиции СССР и, таким образом, стала второй после КПСС официально зарегистрированной партией на общесоюзном уровне после легализации многопартийности.III съезд ЛДПСС, состоявшийся 18-19 апреля 1992 года, переименовал партию в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), переизбрал Жириновского на пост ее председателя, утвердил программу и устав ЛДПР.В конце 2001 года Общероссийская общественно-политическая партия "Либерально-демократическая партия России" была преобразована в политическую партию "Либерально-демократическая партия России". В настоящее время в структуре ЛДПР созданы и функционируют 89 региональных отделений и 2292 местных отделения. Численность партии – более 300 тысяч человек.Руководящие органы ЛДПР – съезд, председатель ЛДПР, высший совет, президиум высшего совета, а также руководящие органы региональных, местных и первичных отделений ЛДПР.Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя ЛДПР или высшего совета не реже одного раза в четыре года.На нем на четыре года избирается высший совет, выполняющий функции руководящего органа между съездами, а также председатель ЛДПР – высшее выборное должностное лицо партии, которое является руководителем высшего совета и президиума высшего совета. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи со смертью бессменного лидера партии обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе были возложены на Леонида Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии. Символика партии, описанная в ее уставе, представлена эмблемой, гербом и флагом.Эмблема представляет собой прямоугольник синего цвета, в центре которого помещено наименование партии "ЛДПР" буквами желтого цвета.Герб партии – щит темно-синего цвета с золотистым обрамлением треугольной равнобедренной формы, на котором нанесена карта России желтого (золотого) цвета. Из-за карты восходит солнце желтого (золотого) цвета с разбегающимися лучами разной длины. На фоне солнца изображен сокол серого цвета с распростертыми крыльями, направленными вверх. По нижней вершине герба проходит симметричная витая лента желтого цвета с золотой каймой, на которой расположены слова "СВОБОДА", "ПАТРИОТИЗМ", "ЗАКОН". Под верхней стороной щита, параллельно ей, нанесена надпись "ЛДПР" буквами, темно-синими в основании и желтыми (золотыми) на лицевой стороне.Флаг синего цвета, с изображением на нем в центре краткого наименования партии "ЛДПР" буквами желтого цвета.Гимн партии, написанный Жириновским, называется "ЛДПР. Великая Россия". Основными целями ЛДПР являются содействие в укреплении в Российской Федерации демократического правового государства и гражданского общества; формирование общественного мнения в соответствии с программой ЛДПР; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти, органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления; выдвижение кандидата на должность президента РФ, а также кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов страны и в законодательные органы государственной власти.Кандидатом от партии на должность президента РСФСР в 1991 году выдвигался Владимир Жириновский. Он занял третье место, получив 7,81% голосов избирателей. Жириновский выдвигался также кандидатом на должность президента РФ на выборах 1996 (5,7% голосов в первом туре), 2000 (2,7%), 2008 (9,35%), 2012 (6,22%) и 2018 годов. По итогам президентских выборов в 2018 году он занял третье место, получив 5,65% голосов. В 2004 году кандидатом в президенты от партии выдвигался Олег Малышкин. За него было подано 2,02% голосов избирателей, что соответствовало пятому месту из шести возможных. В декабре 2023 года на внеочередном съезде ЛДПР кандидатом от партии на выборах президента РФ в 2024 году был выдвинут Леонид Слуцкий. На прошедших в марте 2024 года президентских выборах он получил поддержку 3,2% избирателей.На первых выборах в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 года ЛДПР заняла первое место, получив 22,92% голосов избирателей, были избраны 64 депутата от партии. На следующих выборах в Госдуму в декабре 1995 года за ЛДПР проголосовали 11,18% избирателей, всего партия получила 51 место.На выборы в Госдуму третьего созыва в 1999 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала ЛДПР в регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты, поэтому партия шла на них вместе с Партией духовного возрождения России и Российским союзом свободной молодежи в составе избирательного блока – "Блок Жириновского", который получил 5,98% голосов избирателей (17 мест). На выборах в 2003, 2007, 2011 и 2016 годов партия стабильно обеспечивала свое представительство в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации IV, V, VI и VII созывов. В 2003 году ЛДПР набрала 11,45% голосов (36 мандатов), в 2007 году – 8,14% (40 мандатов), в 2011 году – 11,67% (56 мандатов), в 2016 году – 13,14% (39 мандатов).В 2021 году на выборах в Госдуму VIII созыва за ЛДПР проголосовали 7,55% избирателей, соответственно, партия получила 19 мест в нижней палата парламента, два кандидата-лидера одержали победу по одномандатным округам. В текущем созыве Госдумы фракция ЛДПР включает 23 депутата, в нее также вошли два одномандатника, лидеры партий "Родина" и "Гражданская платформа" Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, лдпр, владимир жириновский, россия