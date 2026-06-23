Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принимает участие в голосовании на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принимает участие в голосовании на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026

Слуцкий возглавил общефедеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму.

В Подмосковье проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.

РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии из 10 человек на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.

Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР

Общефедеральный список партии содержит 10 кандидатов.

Помимо Слуцкого, первую "тройку" возглавили член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

Кроме того, в список вошли первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя думской фракции ЛДПР Андрей Луговой, депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, председатель движения "Блок Жириновского" Александр Курдюмов.

Также в общефедеральную часть списка вошли участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Всего в списках ЛДПР на выборы в Госдуму 435 кандидатов, из них 224 кандидата-одномандатника.