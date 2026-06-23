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Слуцкий возглавил общефедеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму - РИА Новости, 23.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:08 23.06.2026 (обновлено: 18:58 23.06.2026)
Слуцкий возглавил общефедеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

Слуцкий возглавил общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий принимает участие в голосовании на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принимает участие в голосовании на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принимает участие в голосовании на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму.
  • В Подмосковье проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.
РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии из 10 человек на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.
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Общефедеральный список партии содержит 10 кандидатов.
Помимо Слуцкого, первую "тройку" возглавили член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Кроме того, в список вошли первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя думской фракции ЛДПР Андрей Луговой, депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, председатель движения "Блок Жириновского" Александр Курдюмов.
Также в общефедеральную часть списка вошли участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Всего в списках ЛДПР на выборы в Госдуму 435 кандидатов, из них 224 кандидата-одномандатника.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
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