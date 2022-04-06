https://ria.ru/20220406/zhirinovsky-1782060643.html

Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022

Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:10

2022-04-06T13:10

2022-04-06T15:16

политика

владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Депутаты Думы почтили память коллеги минутой молчания, по предложению Володина заседание прервали на час.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, 2 февраля госпитализировали с диагнозом COVID-19, с тех пор он находился в больнице.Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ведущие "врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь". Ведомство выразило соболезнования близким и коллегам Жириновского.По данным источника РИА Новости, прощание с лидером ЛДПР планируется в Колонном зале Дома союзов, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Жириновского.Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970-м он с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ.С 31 марта 1990 года Жириновский возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991-м, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.Политика избирали депутатом Государственной думы всех восьми созывов (начиная с 1994 года).Жириновский был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", также был награжден орденами Почета и Александра Невского.

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Госдума почтила память Жириновского минутой молчания Госдума почтила память Жириновского минутой молчания 2022-04-06T13:10 true PT1M14S

"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы. 2022-04-06T13:10 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

политика, владимир жириновский