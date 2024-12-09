https://ria.ru/20241209/zhivotnye-1987804973.html

"Уже не боятся наказания". В России процветает новый вид рабства

"Уже не боятся наказания". В России процветает новый вид рабства - РИА Новости, 09.12.2024

"Уже не боятся наказания". В России процветает новый вид рабства

Бросают на улицах, подкидывают в приюты, оставляют умирать на помойках в закрытых сумках — ситуация с рынком диких животных скоро достигнет критической точки... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:02

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животные

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. Бросают на улицах, подкидывают в приюты, оставляют умирать на помойках в закрытых сумках — ситуация с рынком диких животных скоро достигнет критической точки. Тигров, львов, медведей, енотов и других "экзотов" продают в чатах и социальных сетях. А наказывают за подпольную торговлю мизерными штрафами. РИА Новости разбиралось в ситуации."Сломаны все лапы"В середине октября владикавказские волонтеры спасли из развлекательного заведения в Чечне четырехмесячного львенка Назира. Для лечения его доставили в подмосковный парк львов "Земля прайда"."В свои четыре месяца он не ел ничего, кроме человеческой смеси на коровьем молоке, что губительно для хищников. От мяса отказывается, переломаны передние лапы. Весит четыре килограмма, хотя львица Афина, которая младше его, весит 14,5 килограмма",— говорится в сообщении Telegram-канала "Земля прайда".Через месяц история повторилась: волонтеры приняли львенка Тайсона из Краснодарского края. У него сломаны все лапы и позвоночник, однако благодаря ветеринарам и зоозащитникам он продолжает бороться за жизнь."Мы получаем обращения практически еженедельно, и большинство из них как раз по львятам. Нерадивые хозяева наигрались и теперь пытаются их продать", — рассказывает РИА Новости ветеринарный врач, сооснователь хосписа для диких кошек "Дом тигра" Яна Олейник.Объявлений об аренде и продаже животных в Сети сотни. Выбор обширный — от львенка до кенгуренка. Продавцы открыто называют цены. "Продам трехнедельную львицу за 160 000 рублей", "Львенок в аренду за две тысячи в час. Порадуйте своих детишек".Спросом пользуются в основном новорожденные звери. Например, в подарок детям покупают, как правило, енотов, взрослым — львят и тигрят.Однако очень быстро милые зверушки оказываются на улице. "У нас распространен спрос именно на котят, которые находятся в момент передачи в частные руки в молочно-подсосном периоде. Это крупный хищник. Львята рождаются весом около одного килограмма, а к году животное весит уже около ста, — объясняет Олейник. — Кормят их чем попало, и у диких кошек развиваются проблемы с костями. Они начинают ломаться под собственным весом зверя. Лечить их очень дорого, поэтому люди просто продают несчастного зверя дальше. Они "путешествуют" из рук в руки, пока не попадут к волонтерам либо же не погибнут"."Обычная кошка"По словам зоозащитников, в южных регионах России эта проблема стоит особенно остро. "Северный Кавказ — наша главная боль. Спрос на экзотику там может быть связан как с местным менталитетом, так и с определенным бездействием со стороны органов власти. У моих соседей тигров на цепях не встретишь, а в Дагестане такой зверь на каждом втором участке" ,— говорит директор волгоградского зооцентра "Дино" Анжела Макарова.В декабре 2023 года жители Махачкалы обнаружили на городском пляже четырехмесячного львенка Симбу, чей хозяин предлагал с ним сфотографироваться за деньги. Местные волонтеры обратились в природоохранную прокуратуру. "Тогда члены семьи и сам владелец этого львенка стали приходить к волонтеру, которая боролась за изъятие животного. Они говорили: "Сестра, ты чего, это обычная кошка, а не лев", — рассказывает Макарова.В ходе проверки выяснилось, что у хозяина котенка нет документов, подтверждающих законность его приобретения, а также лицензии на содержание и использование диких животных. Суд постановил изъять Симбу и передать центру "Дино". Однако до него львенок так и не доехал."Когда мы приехали в Дагестан, нам сказали, что он сбежал, а после и вовсе заявили, что животное погибло", — вспоминает Макарова.Продавцы же заманивают покупателей самыми разными уловками: обещают, что сделка будет безопасной, помогают с транспортировкой и поиском ветеринара. Документы на животное, однако, предлагают редко. Зачастую их попросту нет."Штраф ниже, чем прибыль"В 2019 году в рамках закона "Об ответственном обращении с животными" стал действовать список зверей, которых нельзя содержать. В их числе — львы, тигры, медведи и другие экзотические существа. Их среда обитания отличается от условий жизни в неволе. Наказание за содержание животного из списка небольшое — конфискация и административный штраф от двух до пяти тысяч рублей."Для людей, которые зарабатывают на этом бизнесе, штраф в десятки раз ниже, чем прибыль от торговли. Поэтому такое наказание никого не останавливает", — говорит Олейник.Сейчас в России полноценно защищают только краснокнижных животных: за их приобретение, хранение или содержание предусмотрена уголовная ответственность — штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.Еще одной лазейкой в законе для серых бизнесменов стало разрешение государства содержать животных, приобретенных до 1 января 2020 года. Продавцы предлагают приобрести котят с условием, что никому не будут показывать зверя. После ему оформляют документы задним числом, указывая годом рождения 2019-й.Также некоторые торговцы заверяют, что у них есть разрешение на продажу от государственных ведомств. "Это ложь. Такие документы выдают только циркам, зоопаркам и организациям, создающим полувольное содержание для зверей для подтверждения соответствующих условий их содержания. Лицензий на разведение, а уж тем более на продажу государство не выдает", — указывает волонтер."Экологическая опасность"Отсутствие серьезного наказания за разведение и содержание экзотических животных привело к формированию внутреннего рынка. По словам зоозащитников, сейчас большинство выставленных на продажу диких зверей выведены на территории страны."Они рождаются в частных зоопарках и у частников, потому что те не заботятся о стерилизации. В умелых руках львица может рожать до трех раз в год, принося около шести котят, — объясняет Яна Олейник. — Это очень большая проблема, потому что в стране уже давно переизбыток львов, тигров, медведей и других диких животных. Ответственные зоопарки всех обязательно стерилизуют".По словам зоозащитницы, выведенных в неволе животных слишком много и пристроить их на пожизненное содержание в зоопарк практически невозможно. "Люди думают, что их "экзота" оторвут с руками, стоит выставить его на продажу. На самом деле они мало кому нужны, особенно больные. Первое животное, которое не получится пристроить ни в один зоопарк в нашей стране, — медведь. Второе — лев", — говорит она.Возвращать в дикую среду их тоже нельзя. Это опасно для сохранения других видов."Животные, выведенные в неволе, не принадлежат ни к одному определенному подвиду. Они не изъяты из природы, а искусственно выведены и рождены возле людей. Можно называть их "гибридами". Более того, выпускать помесь нескольких видов в природу —экологическое преступление. Например, если выпустить "гибрида" в ареал амурских тигров, можно уничтожить их подвид", — обращает внимание зоозащитница."Проблема не решится"Как решать проблему с черным рынком, однако, до сих пор не ясно. В феврале 2024-го Владимир Путин предложил подумать об открытии сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. "Инициативу бурно обсуждают уже почти год. Однако прежде всего нужно работать с источником распространения этих животных — с нелегальными продавцами", — уверена глава зооцентра "Дино" Анжела Макарова.По мнению зоозащитников, прежде всего нужно на уровне закона дать официальный правовой статус "гибридам" — диким зверям, которые родились в неволе. К таким сейчас относятся 90 процентов выставленных на продажу львят и тигрят.По мнению волонтеров, необходим также регламент разведения и продажи диких животных, рожденных в неволе и не занесенных в Красную книгу. Тогда зверей, покалеченных людьми, станет во много раз меньше.

https://ria.ru/20231215/zhivotnye-1915881209.html

https://ria.ru/20220107/tigry-1765193577.html

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общество, краснодарский край, махачкала, животные, россия