https://ria.ru/20241015/chechnja-1978212375.html

Спасенный в Чечне львенок находится в тяжелом состоянии

Спасенный в Чечне львенок находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.10.2024

Спасенный в Чечне львенок находится в тяжелом состоянии

Маленький львенок, спасенный владикавказскими волонтерами из развлекательного заведения в Чечне, перевезен в подмосковный парк львов "Земля прайда" и находится... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:38

2024-10-15T18:38

2024-10-15T18:38

владикавказ

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Маленький львенок, спасенный владикавказскими волонтерами из развлекательного заведения в Чечне, перевезен в подмосковный парк львов "Земля прайда" и находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали пиелонефрит, анемию, переломы конечностей, сообщается в Telegram-канале "Земли прайда". Ранее в данном Telegram-канале появилась информация, что в помощи нуждается один больной львенок, которого забрали волонтеры Владикавказа из Чечни. Там животное жило то ли в кафе, то ли в караоке. Далее львенка перевезли в подмосковный парк львов "Земля прайда", где у него взяли необходимые анализы, сделали УЗИ, рентгены и начали лечение. "Сейчас все наши силы направлены на стабилизацию состояния нового спасённого львёнка. Пока что у него всё очень не хорошо… Малыш находится под круглосуточным контролем наших врачей, так как его состояние не радует никого из нас. Что мы сейчас имеем: пиелонефрит, серьезная анемия, энтероколит, гиперпаратериоз, переломы костей передних конечностей, проблемы с почками, глюкозурия", - следует из сообщения. По информации парка, у львенка очень высокая глюкоза в моче - это может говорить о повреждении почек (врождённом или приобретённом), "Наши врачи будут каждые 24 часа перебирать у него анализы, чтобы следить за изменениями/динамикой. Прогнозы - очень осторожные, так как состояние львёнка совсем сейчас не радостное", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html

владикавказ

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владикавказ