https://ria.ru/20231220/lvenok-1917092738.html
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже - РИА Новости, 20.12.2023
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже
Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:52
2023-12-20T21:52
2023-12-20T21:52
республика дагестан
махачкала
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909371085_0:73:2933:1723_1920x0_80_0_0_da5f8390008c231d61dde7041a9fb774.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Ранее в Махачкалинскую природоохранную прокуратуру поступило обращение местных жителей об использовании в коммерческих целях львенка на территории городского пляжа Махачкалы. В ходе проверки было установлено, что четырехмесячный Симба содержится в доме местного жителя, у которого нет документов, подтверждающих законность его приобретения, а также лицензии на содержание и использование диких животных. "С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Кировским районным судом города Махачкалы требования прокурора удовлетворены. Лев по кличке Симба должен быть изъят Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росприроднадзора у гражданина и передан в собственность Российской Федерации", – говорится в сообщении. Старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева пояснила РИА Новости, что хозяин львенка предлагал отдыхающим на пляже сделать фотографию с хищником за деньги.
https://ria.ru/20231219/losenok-1916648186.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909371085_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_418dfe91b06482338ba388e0ee5f2eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, махачкала, россия
Республика Дагестан, Махачкала, Россия
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже
У дагестанца заберут львенка Симбу, с помощью которого он зарабатывал на пляже