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У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже - РИА Новости, 20.12.2023
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21:52 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/lvenok-1917092738.html
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже - РИА Новости, 20.12.2023
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже
Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:52
2023-12-20T21:52
республика дагестан
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Ранее в Махачкалинскую природоохранную прокуратуру поступило обращение местных жителей об использовании в коммерческих целях львенка на территории городского пляжа Махачкалы. В ходе проверки было установлено, что четырехмесячный Симба содержится в доме местного жителя, у которого нет документов, подтверждающих законность его приобретения, а также лицензии на содержание и использование диких животных. "С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Кировским районным судом города Махачкалы требования прокурора удовлетворены. Лев по кличке Симба должен быть изъят Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росприроднадзора у гражданина и передан в собственность Российской Федерации", – говорится в сообщении. Старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева пояснила РИА Новости, что хозяин львенка предлагал отдыхающим на пляже сделать фотографию с хищником за деньги.
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республика дагестан, махачкала, россия
Республика Дагестан, Махачкала, Россия
У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже

У дагестанца заберут львенка Симбу, с помощью которого он зарабатывал на пляже

© РИА Новости / Дмитрий Степанов | Перейти в медиабанкЛьвенок
Львенок - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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Львенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Ранее в Махачкалинскую природоохранную прокуратуру поступило обращение местных жителей об использовании в коммерческих целях львенка на территории городского пляжа Махачкалы. В ходе проверки было установлено, что четырехмесячный Симба содержится в доме местного жителя, у которого нет документов, подтверждающих законность его приобретения, а также лицензии на содержание и использование диких животных.
«
"С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Кировским районным судом города Махачкалы требования прокурора удовлетворены. Лев по кличке Симба должен быть изъят Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росприроднадзора у гражданина и передан в собственность Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева пояснила РИА Новости, что хозяин львенка предлагал отдыхающим на пляже сделать фотографию с хищником за деньги.
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Республика ДагестанМахачкалаРоссия
 
 
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