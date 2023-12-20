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У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже

У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже - РИА Новости, 20.12.2023

У дагестанца заберут львенка, с помощью которого он зарабатывал на пляже

Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:52

2023-12-20T21:52

2023-12-20T21:52

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махачкала

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МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Четырехмесячный львенок Симба, которого использовали для заработка денег на территории пляжа в Махачкале, по решению суда должен быть изъят у хозяина и передан в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Ранее в Махачкалинскую природоохранную прокуратуру поступило обращение местных жителей об использовании в коммерческих целях львенка на территории городского пляжа Махачкалы. В ходе проверки было установлено, что четырехмесячный Симба содержится в доме местного жителя, у которого нет документов, подтверждающих законность его приобретения, а также лицензии на содержание и использование диких животных. "С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Кировским районным судом города Махачкалы требования прокурора удовлетворены. Лев по кличке Симба должен быть изъят Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росприроднадзора у гражданина и передан в собственность Российской Федерации", – говорится в сообщении. Старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева пояснила РИА Новости, что хозяин львенка предлагал отдыхающим на пляже сделать фотографию с хищником за деньги.

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республика дагестан, махачкала, россия