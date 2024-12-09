https://ria.ru/20241209/kanikuly-1890956524.html

Новогодние праздники в 2025 году: сколько дней будем отдыхать в январе

Новогодние праздники 2024–2025: официальные выходные в январе, как отдыхаем на Новый год

Новогодние праздники в 2025 году: сколько дней будем отдыхать в январе

Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем на Новый год в 2025 году, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:53

2024-12-09T10:53

2024-12-09T15:59

общество

россия

новый год

праздники

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МОСКВА, 09 дек — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем на Новый год в 2025 году, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости. Новогодние праздники в РоссииВ 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. 31 декабря в 2024 году выпадает на вторник, поэтому Новый год россияне будут встречать в ночь на среду, а Рождество Христово - во вторник, 7 января. Всего новогодние каникулы займут 11 дней и начнутся после длинной рабочей недели, которая продлится с 23 декабря (понедельник) по 28 декабря (суббота). А первая рабочая неделя 2025 года будет сокращенной, так как выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января.Как отдыхаем в январеВ январе 2025 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.Сколько продлятся новогодние каникулы в 2025 годуНа новогодние каникулы приходится 11дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продолжатся до среды, 8 января 2025 года включительноПеренос выходных дней на Новый ГодПо закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 в новогодние каникулы на выходные дни выпадают два дня, которые перенесут на другие даты:Производственный календарь на январьПроизводственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.Сколько рабочих днейВ январе 2025 года 17 рабочих дней.Норма рабочего времениНормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:Кому лучше взять отпуск в январеВ финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2025 году под этот критерий подходят апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май, июнь, ноябрь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.

https://ria.ru/20241209/prazdniki-1988068316.html

https://ria.ru/20241119/salaty-1967855272.html

https://ria.ru/20241209/filmy-1978225195.html

https://ria.ru/20241125/otdykh-1836657926.html

https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984496124.html

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общество, россия, новый год, праздники