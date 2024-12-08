https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

"Пора признать поражение". Будущее Украины решится не там, где все думают

"Пора признать поражение". Будущее Украины решится не там, где все думают - РИА Новости, 08.12.2024

"Пора признать поражение". Будущее Украины решится не там, где все думают

Одесские власти собираются снести памятник Пушкину. Решение вызвало споры даже среди патриотов Украины. Часть из них считает: агрессивная дерусификация города... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:05

одесса

украина

юрий романенко

александр пушкин

одесский городской совет

юнеско

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Одесские власти собираются снести памятник Пушкину. Решение вызвало споры даже среди патриотов Украины. Часть из них считает: агрессивная дерусификация города сулит Киеву большие проблемы. Чего боятся националисты — в материале РИА Новости.Снести, но не сейчасОдесский городской совет в начале декабря постановил снести 18 монументов, связанных с Россией и СССР. В их числе памятники императору Александру II и уроженцам города: писателю Исааку Бабелю, подводнику Александру Маринеско, маршалу Родиону Малиновскому. Однако сильнее всего местных возмутили планы убрать с Приморского бульвара бюст Александра Пушкина.Как отмечает одесская пресса, решение "не вызвало дискуссий" в городском парламенте. Несмотря на это, реализация планов быстрой не будет. По данным источников, городские власти намерены тянуть как можно дольше — с надеждой дотерпеть до выборов, после которых постановление теоретически могут отменить. Предлогов масса. Для начала необходимо получить разрешение у ЮНЕСКО — центр города признан объектом культурного наследия. Затем управление капитального строительства должно определить, в какую сумму обойдется снос, после чего объявить тендер — эта процедура не имеет четких временных границ.Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что принципиальное решение о сносе принято. А кабмин Украины исключил монумент из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.Напомним: бюст Пушкина установили в 1889-м по решению и на деньги самих горожан, а не по указу имперской администрации — на этот факт упирали противники сноса. Не помогло.Поэт некоторое время служил в Одессе во время так называемой южной ссылки в начале 1820-х. Впечатления о городе, которые он оставил, многое говорят о том, почему Одесса как культурный феномен плохо совместима с идеологией нынешних киевских властей.Активное умениеТам все Европой дышит, веет,Все блещет югом и пестреетРазнообразностью живой.Язык Италии златойЗвучит по улице веселой,Где ходит гордый славянин,Француз, испанец, армянин,И грек, и молдаван тяжелый,И сын египетской земли,Корсар в отставке, Морали.В этих строчках из "Путешествия Онегина" Пушкин отразил ключевое качество города: космополитизм. Одесса создавалась как торговый хаб. Долгое время имела статус порто-франко — свободного порта, пользующегося правом беспошлинного ввоза. Основная часть главного экспортного товара России — зерна — проходила через Одессу. В середине XIX столетия она была самым быстрорастущим, а к концу того же века — третьим по численности городом империи (не считая Варшавы).Национальный состав с самого начала был пестрым: в городе жили большие общины французов, итальянцев, греков, христианских переселенцев из пределов Османской империи. Отцами города считаются испанский дворянин Хосе де Рибас и французский герцог (дюк) Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье (последний затем станет премьером Франции). Многонациональность отразилась в топонимике: Французский и Итальянский бульвары, Греческая площадь.Фрагмент из "Евгения Онегина" написан до массового переселения в Одессу евреев. Последние никогда не были большинством, но играли важную роль в культурной, экономической и политической жизни города. Так, до революции они в основном поддерживали левые партии, а костяк их оппонентов — правых, националистов составляли греки, болгары и представители других православных народов, по большей части переселенцев с Балкан. Примечательно, что в домайданной Одессе было похожее разделение: в местном горсовете евреи представляли "проевропейские" партии, а болгары и греки — условно "пророссийские".Многонациональный состав населения сформировал особую культуру, которая сохранилась до наших дней. Как отмечали в статье от 2007-го этнографы Вера Сквирская и Кэролайн Хэмфри, называть это толерантностью не совсем корректно, поскольку этот термин предполагает, что горожанам приходилось терпеть друг друга. А космополитизм по-одесски — "это не столько пассивная установка "не мешать жить другим", сколько активное умение и (или) желание "жить вместе/рядом с другими".Одним из главных страхов этнически разнообразного городского сообщества в то время было засилье иммигрантов, приезжавших из более моноэтничных районов Украины. Молодое поколение, "воспитанное уже на идеологии национального государства, не имеет либо достаточных навыков многонационального сосуществования, либо особого энтузиазма по его поводу", писали авторы.Чем закончилось это противостояние, известно. После массового убийства одесситов 2 мая 2014 года город оказался во власти националистов, которые взяли курс на "дерусификацию", резко усилившуюся с началом СВО. Так, в декабре 2022-го был снесен памятник Екатерине II. Кстати, монумент — не оригинал, а реплика исторического сооружения, восстановленного в 2007 году.Таким образом, опасения горожан, отмеченные Сквирской и Хэмфри, были не напрасны: Киев, похоже, решил покончить с одесским прошлым и, следовательно, с самой природой "вольного города" как культурного феномена. Кроме атаки на памятники и названия улиц, здесь идет активная кампания против русского языка — как со стороны властей, так и многочисленных активистов, что нередко выливается в громкие скандалы.Поражение как возможностьЕсть, впрочем, в украинском политикуме и другая точка зрения на одесское наследие. Ее придерживается часть интеллектуалов — что примечательно, в основном русскоязычных, хотя и настроенных при этом резко антироссийски. Они предлагают не украинизировать Одессу, а наоборот — "одессизировать" Украину, то есть изменить государственную идеологию на основе культурных принципов "вольного города"."Мы должны создать политическую нацию — многоголосую, инклюзивную, толерантную, абсолютно не ту, которую небольшая группка людей пропагандирует как единственный вариант", — заявила недавно украино-британский антрополог Анастасия Пилявски во время беседы с киевским политологом Юрием Романенко.Волна сносов и переименований в городе, по ее словам, — "мазохистская, суицидальная агрессия, которую Украина направляет на саму себя". Романенко же назвал происходящее "самокастрацией"."Ее адепты сами не до конца осознают масштаб тех последствий, масштаб потери, которая может произойти, в случае если и сама Одесса, и одесситы, которые разбрелись по всему миру, потеряют веру в украинское государство и государственность", — заявил он.Политолог отметил, что Одесса — это "последние большие ворота Украины в мир", которые страна может потерять "из-за тупой культурной политики".И чтобы перестроить страну заново в соответствии с "одесскими" идеалами, нужно для начала признать поражение в текущем конфликте, считает Романенко."Поражение Украины в этой войне открывает дорогу к постановке стратегических задач, реализация которых потребует создания Третьей республики (сейчас, по Романенко, на Украине Вторая республика. — Прим. ред.) и фундаментальной перестройки всего: социальных отношений, экономики, армии, науки, медицины", — написал он ранее в одной из статей.Но реализовать эти идеи будет сложно. Хотя у Романенко и еще некоторых деятелей (например, Алексея Арестовича*, который придерживается похожих взглядов) довольно большая аудитория в соцсетях, в политическом смысле они остаются маргиналами. Партий, представляющих их интересы, не существует; имеющиеся законодательные органы власти на всех уровнях контролируются Киевом; выборы же отменены под предлогом военного конфликта. А против того же Арестовича* за недостаточную лояльность режиму возбуждено уголовное дело.Украинцы, которые против моноэтнического национализма, рассчитывают на поддержку так называемой одесской диаспоры — бывших горожан или их потомков, живущих в странах Запада. Среди них действительно много влиятельных и богатых людей. Часть активно выступает против разрушения исторического наследия. Однако, как можно увидеть, пока что это не мешает активной "самокастрации". Похоже, Украине суждено потерять уникальный в культурном смысле город — независимо от того, где будут проходить ее границы.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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одесса, украина, юрий романенко, александр пушкин, одесский городской совет, юнеско