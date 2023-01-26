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В МИД прокомментировали решение ЮНЕСКО по центру Одессы - РИА Новости, 26.01.2023
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В МИД прокомментировали решение ЮНЕСКО по центру Одессы
В МИД прокомментировали решение ЮНЕСКО по центру Одессы - РИА Новости, 26.01.2023
В МИД прокомментировали решение ЮНЕСКО по центру Одессы
Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:23
2023-01-26T05:38
одри азуле
николай ii
федор ушаков
одесса
россия
украина
юнеско
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МОСКВА 26 янв - РИА Новости. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, заявили в МИД России.Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений"."Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы – Императрице Екатерине Второй, ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову", - говорится в комментарии МИД, посвященном решение ЮНЕСКО.В 2022 году был снесен памятник солдатам, защищавшим город от фашистов, а в начале января 2023 года — изуродована часовня Чудотворного Образа Христа Спасителя в Одессе, уничтожены фрески с иконами царя-страстотерпца Николая II и праведного воина Федора Ушакова, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230126/odessa-1847468233.html
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одри азуле, николай ii, федор ушаков, одесса, россия, украина, юнеско, в мире
Одри Азуле, Николай II, Федор Ушаков, Одесса, Россия, Украина, ЮНЕСКО, В мире
00:23 26.01.2023 (обновлено: 05:38 26.01.2023)
 
В МИД прокомментировали решение ЮНЕСКО по центру Одессы

МИД России: угрозу Одессе представляет только киевский режим

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА 26 янв - РИА Новости. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, заявили в МИД России.
Ранее стало известно, что исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений".
"Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы – Императрице Екатерине Второй, ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову", - говорится в комментарии МИД, посвященном решение ЮНЕСКО.
В 2022 году был снесен памятник солдатам, защищавшим город от фашистов, а в начале января 2023 года — изуродована часовня Чудотворного Образа Христа Спасителя в Одессе, уничтожены фрески с иконами царя-страстотерпца Николая II и праведного воина Федора Ушакова, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
00:12
В МИД призвали ЮНЕСКО осудить размещение оружия в портах Одессы
 
Одри АзулеНиколай IIФедор УшаковОдессаРоссияУкраинаЮНЕСКОВ мире
 
 
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