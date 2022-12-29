https://ria.ru/20221229/pamyatnik-1842246797.html

В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой

В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой - РИА Новости, 29.12.2022

В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:44

2022-12-29T15:44

2022-12-29T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров. Как сообщает издание "Думская", памятник императрице снесли в Одессе в ночь на четверг. По его словам, "киевский режим идет по стопам варваров", которые уничтожили цивилизацию и погрузили ее в темные века, когда люди забыли свою историю, технологии и даже нормы поведения. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, екатерина ii, дмитрий белик, госдума рф