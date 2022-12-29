https://ria.ru/20221229/pamyatnik-1842246797.html
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой - РИА Новости, 29.12.2022
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:44
2022-12-29T15:44
2022-12-29T15:44
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дмитрий белик
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров. Как сообщает издание "Думская", памятник императрице снесли в Одессе в ночь на четверг. По его словам, "киевский режим идет по стопам варваров", которые уничтожили цивилизацию и погрузили ее в темные века, когда люди забыли свою историю, технологии и даже нормы поведения. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842112148.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, екатерина ii, дмитрий белик, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Екатерина II, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой
Депутат Госдумы Белик: снос памятников в Одессе доказывает ущербность украинских властей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров.
Как сообщает издание "Думская", памятник императрице снесли в Одессе в ночь на четверг.
"Варварская выходка по сносу памятника Екатерине II в очередной раз доказывает ущербность нынешней власти на Украине", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, "киевский режим идет по стопам варваров", которые уничтожили цивилизацию и погрузили ее в темные века, когда люди забыли свою историю, технологии и даже нормы поведения.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.