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В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/pamyatnik-1842246797.html
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой - РИА Новости, 29.12.2022
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:44
2022-12-29T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров. Как сообщает издание "Думская", памятник императрице снесли в Одессе в ночь на четверг. По его словам, "киевский режим идет по стопам варваров", которые уничтожили цивилизацию и погрузили ее в темные века, когда люди забыли свою историю, технологии и даже нормы поведения. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, одесса, украина, екатерина ii, дмитрий белик, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Екатерина II, Дмитрий Белик, Госдума РФ
15:44 29.12.2022
 
В Госдуме назвали снос в Одессе памятника Екатерине II варварской выходкой

Депутат Госдумы Белик: снос памятников в Одессе доказывает ущербность украинских властей

© AP Photo / LIBKOSДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / LIBKOS
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал снос памятника Екатерине II в Одессе выходкой варваров.
Как сообщает издание "Думская", памятник императрице снесли в Одессе в ночь на четверг.
"Варварская выходка по сносу памятника Екатерине II в очередной раз доказывает ущербность нынешней власти на Украине", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, "киевский режим идет по стопам варваров", которые уничтожили цивилизацию и погрузили ее в темные века, когда люди забыли свою историю, технологии и даже нормы поведения.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 10:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаЕкатерина IIДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
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