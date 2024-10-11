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В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке - РИА Новости, 11.10.2024
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15:02 11.10.2024 (обновлено: 15:24 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/odessa-1977615810.html
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке - РИА Новости, 11.10.2024
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города, сообщило в пятницу украинское издание... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:02
2024-10-11T15:24
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Одессе из-за пожилого мужчины, который пел песни на русском языке на Дерибасовской, вызвали полицию. Та провела с ним профилактическую беседу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
https://ria.ru/20241010/odessa-1977398013.html
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в мире, украина, россия, одесса, страна.ua, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Одесса, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке

В Одессе вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке

© Кадр видео из соцсетейВ Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе из-за пожилого мужчины, который пел песни на русском языке на Дерибасовской, вызвали полицию. Та провела с ним профилактическую беседу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась.
Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
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