https://ria.ru/20241011/odessa-1977615810.html

В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке

В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке - РИА Новости, 11.10.2024

В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке

В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города, сообщило в пятницу украинское издание... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:02

2024-10-11T15:02

2024-10-11T15:24

в мире

украина

россия

одесса

страна.ua

верховная рада украины

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977622047_0:163:636:521_1920x0_80_0_0_1b4b18cbc4108c84ffcb98f548bb01d9.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Одессе из-за пожилого мужчины, который пел песни на русском языке на Дерибасовской, вызвали полицию. Та провела с ним профилактическую беседу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.

https://ria.ru/20241010/odessa-1977398013.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, одесса, страна.ua, верховная рада украины, еврокомиссия