https://ria.ru/20241205/nauka-1987365882.html
Создан "гибкий ультрафиолет" для электроники и медицины
Создан "гибкий ультрафиолет" для электроники и медицины - РИА Новости, 05.12.2024
Создан "гибкий ультрафиолет" для электроники и медицины
Гибкие компактные источники ультрафиолетового излучения создали ученые СПбПУ и СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова в составе международного исследовательского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:00
2024-12-05T07:00
2024-12-05T07:00
наука
наука
университетская наука
франция
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
российская академия наук
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санкт-петербург
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гибкие компактные источники ультрафиолетового излучения создали ученые СПбПУ и СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, разработка найдет применение в производстве микродисплеев и медицинских приспособлений для лечения кожи. Результаты опубликованы в ACS Applied Materials & Interfaces.Ультрафиолетовое излучение можно применять для дезинфекции воды, удаления вредных веществ из воздуха, очистки поверхностей от бактерий и вирусов, создания дисплеев, лечения кожных заболеваний и во многих других областях. Однако большинство используемых сегодня источников УФ-излучения имеют жесткие подложки, что ограничивает круг их применения, рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).Ученые СПбПУ и СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова совместно с научными коллективами из Франции создали гибкие и прозрачные источники ультрафиолетового излучения на основе полимерных мембран — тонкого, гибкого материала, состоящего из нескольких компонентов с различными физическими и химическими свойствами. В состав мембран авторы включили наногетероструктуры (структуры из нескольких слоев материалов, размеры которых лежат в нанометровом диапазоне) из нитридных соединений."Источники ультрафиолетового излучения выполнены в виде массива миниатюрных нанокристаллов, которые могут быть погружены в гибкую полимерную матрицу. За счет своей уникальной геометрии нитевидные нанокристаллы (их можно представить как микростолбики) могут выдерживать изгибную деформацию, что делает весь светодиод гибким", — отметил один из авторов исследования, главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эпитаксиальных наноструктур соединений A3B5 на кремнии СПбПУ Иван Мухин.По его словам, переход к источникам на основе наноструктур позволит создавать микродисплеи или дисплеи со сверхвысоким разрешением."Созданные нами источники пока характеризуются не очень высокой эффективностью: их КПД порядка одного процента. Для реальных приборных структур требуется повышение их эффективности. Тем не менее созданная технология уже сегодня может быть востребована при создании, например, пластырей для лечения кожи с помощью ультрафиолетового излучения", — сообщил Мухин.Следующим этапом развития является создание эластичных источников излучения ультрафиолетового и видимого диапазона. Такие разработки, по словам авторов, могут быть востребованы при создании складывающихся экранов мобильных устройств со сверхвысоким разрешением.Исследование было выполнено в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20241127/nauka-1985863354.html
https://ri.ria.ru/20241106/nauka-1981995563.html
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наука, университетская наука, франция, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российская академия наук, россия, санкт-петербург, техника, электроника
Наука, Наука, Университетская наука, Франция, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская академия наук, Россия, Санкт-Петербург, Техника, электроника
Создан "гибкий ультрафиолет" для электроники и медицины
Ученые из России и Франции создали гибкие и прозрачные источники УФ-излучения
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Гибкие компактные источники ультрафиолетового излучения создали ученые СПбПУ
и СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, разработка найдет применение в производстве микродисплеев и медицинских приспособлений для лечения кожи. Результаты опубликованы
в ACS Applied Materials & Interfaces.
Ультрафиолетовое излучение можно применять для дезинфекции воды, удаления вредных веществ из воздуха, очистки поверхностей от бактерий и вирусов, создания дисплеев, лечения кожных заболеваний и во многих других областях. Однако большинство используемых сегодня источников УФ-излучения имеют жесткие подложки, что ограничивает круг их применения, рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).
Ученые СПбПУ и СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова совместно с научными коллективами из Франции создали гибкие и прозрачные источники ультрафиолетового излучения на основе полимерных мембран — тонкого, гибкого материала, состоящего из нескольких компонентов с различными физическими и химическими свойствами. В состав мембран авторы включили наногетероструктуры (структуры из нескольких слоев материалов, размеры которых лежат в нанометровом диапазоне) из нитридных соединений.
"Источники ультрафиолетового излучения выполнены в виде массива миниатюрных нанокристаллов, которые могут быть погружены в гибкую полимерную матрицу. За счет своей уникальной геометрии нитевидные нанокристаллы (их можно представить как микростолбики) могут выдерживать изгибную деформацию, что делает весь светодиод гибким", — отметил один из авторов исследования, главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории эпитаксиальных наноструктур соединений A3B5 на кремнии СПбПУ Иван Мухин.
По его словам, переход к источникам на основе наноструктур позволит создавать микродисплеи или дисплеи со сверхвысоким разрешением.
«
"Созданные нами источники пока характеризуются не очень высокой эффективностью: их КПД порядка одного процента. Для реальных приборных структур требуется повышение их эффективности. Тем не менее созданная технология уже сегодня может быть востребована при создании, например, пластырей для лечения кожи с помощью ультрафиолетового излучения", — сообщил Мухин.
Следующим этапом развития является создание эластичных источников излучения ультрафиолетового и видимого диапазона. Такие разработки, по словам авторов, могут быть востребованы при создании складывающихся экранов мобильных устройств со сверхвысоким разрешением.
Исследование было выполнено в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".