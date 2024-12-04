https://ria.ru/20241204/seul-1987340836.html

Протестующие в центре Сеула потребовали отставки президента

Протестующие в центре Сеула потребовали отставки президента - РИА Новости, 04.12.2024

Протестующие в центре Сеула потребовали отставки президента

В Сеуле сторонники отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, решившего накануне ввести военное положение, собрались на центральной площади Кванхвамун,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:10

2024-12-04T15:10

2024-12-04T18:00

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СЕУЛ, 4 дек — РИА Новости. В Сеуле сторонники отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, решившего накануне ввести военное положение, собрались на центральной площади Кванхвамун, передает корреспондент РИА Новости. В районе площади, служащей традиционным местом проведения массовых политических митингов, собрались уже тысячи человек, недовольных действиями президента. Они принесли флаги и транспаранты и теперь выкрикивают лозунги, требуя от властей арестовать Юн Сок Ёля, а от самого президента — самостоятельно оставить пост. На площади присутствует значительное число полицейских, следящих за порядком, они не препятствуют протестующим. Предыдущей ночью Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против. Но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов, объяснив задержку отсутствием кворума в правительстве. В итоге правительство все же приняло официальное решение об отмене военного положения.Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что депутаты примут решение до конца суток 7 декабря. Для объявления президенту импичмента требуется 200 из 300 голосов парламентариев, поэтому оппозиции понадобится поддержка как минимум 18 депутатов от правящей партии.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти, которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи. В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

https://ria.ru/20241203/polozhenie-1987176316.html

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Сторонники отставки президента Южной Кореи собираются на центральной площади Сеула Сторонники отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, вводившего военное положение, собираются на центральной площади Сеула Кванхвамун, передает корреспондент РИА Новости. Это традиционное место для массовых политических митингов. Протестующие несут с собой флаги и транспаранты, а также выкрикивают лозунги с требованием арестовать и заключить под стражу Юн Сок Ёля. На площади много полицейских, протестующим они не препятствуют. 2024-12-04T15:10 true PT0M16S

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, сеул